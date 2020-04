El poeta que descubrió en ella su don poético

Rincón Poético

Las redes sociales han llegado para provocar cambios inesperados tanto en lo negativo como en lo positivo, cada quien aplica lo mejor que le conviene, el mundo virtual nos brinda hermosas oportunidades para convertirnos en ejemplares exitosos, pero también es una herramienta de peligro inexplicable. Cada uno tiene el derecho de vivir y hacer lo que más le atrae de la vida, todos somos libres para hacer de nuestra existencia lo mejor o lo peor, tú decides vivir en lo real o irreal, las relaciones de parejas virtuales cada día se expanden con increíble asombro, decir; “mi novio/a es de otro país” es sinónimo de vivir con una pareja ficticia, por supuesto hablo de esas parejas que hoy por la mañana se conocen a través de Internet y que por la noche ya están diciendo; “te quiero”, “te extraño” y por la mañana “te amo mi amor”, el caos mundial que esto está provocando parece no tener fin.

¿Por qué enamorarse de un desconocido a través de Internet? No está mal enamorarse de esa persona que vive en otra región del planeta, el mal es cuando dicen estar enamorado después de pocos días de haberse conocido por medio de alguna red social, honestamente en estas relaciones virtuales nadie se enamora de la persona, quienes se enamoran, lo hacen de las palabras que endulzan la mente, que escuchan o leen, el poder de las palabras es incomparable ya sea para aplicarse en el bien o mal. Las probabilidades de que una pareja sea feliz cuando se conocen por medio de Internet son mínimas, las mayorías de estas relaciones tienen un final desagradable y son innumerables los testimonios de quienes han vivido para contarlo.

Esta historia que a continuación te presento fue real, los nombres de sus protagonistas han sido cambiado. Hace unos pocos meses conocí a Pablo es un joven poeta del ombligo de América, a inicios del 2017, él a través de Facebook conoció a Noe K., ella le dijo que tenía 20 años y que vivía en Buenos Aires Argentina, él para ese entonces tenía 25 años. Desde el primer día que coincidieron mutuamente sintieron una conexión súper especial y descubrieron que tenían muchas cosas en común. Todos los días por la noche aproximadamente hablaban tres horas, cada conversación era exquisita, los dos disfrutaban con sincera cordialidad, los temas que hablaban siempre eran interesantes, sucede que Pablo a través de su poesía endulzaba sus noches y el color de sus días para ella eran fabulosos, aquél poeta se enamoró perdidamente, diario él le escribía poemas y ella también le componía maravillosos versos.

Después de dos años

Después de un año de estar hablando decidieron alejarse, ella nunca permitió que le hiciera una vídeollamada él notó que mucho le mentía y prefirió alejarse. En febrero del 2020 volvieron a tener comunicación, en esta ocasión ella le comentó que en marzo publicaría su primer poemario y también le dijo que por favor la disculpara por algunas mentiras que le había dicho, por ejemplo: las fotos que le enviaba no eran de ella, para ese entonces no tenía 20 años tenía 40, y estaba casada, le había contado que era soltera, él le preguntó que porqué lo engañó, ella respondió: “Sucede que mis padres eran muy mayores de edad y yo los cuidaba y vivían muy enfermos, mi pareja prácticamente me tenía en absoluto abandono y tú con tus hermosos poemas inspirabas mi presente, gracias a ti descubrí mi mundo poético y este libro de poema fue inspirado por ti, gracias por haber llegado a mi vida…”.

Si en la vida real entre personas conocidas abunda la infidelidad y violencia llegando al extremo del feminicidio; imagínate en lo virtual el peligro al que te estás exponiendo es en exceso, si tienes una “pareja” que nunca has tocado su cuerpo debes tener muchísimo cuidado, en este mundo contemporáneo nos estamos ahogando en inmensos océanos de apariencias. Al menos esta historia no tuvo un final triste, al contrario el bardo se sintió elogiado al enterarse que él despertó el talento poético gracias a su don literario. Si vas a tener comunicación con personas a larga distancia procura que sean personas que aporten lo excelso para desarrollar tus talentos y no para hacerte vivir un infierno o quizás pausar tu preciada respiración.

A continuación comparto un poema que Noe, le escribió a Pablo

¿Ángel o demonio?

Aaaayyyy… esa cara de niño

y mirada de diablillo, que ha pervertido mi existir.

Esa voz en prosa y rimas, que cuando hablas me excitas.

Mi vida era tranquila hasta que tú llegaste a ella.

¿Ángel o demonio?

Alteras mis días y mis horas.

Si no escucho tu voz me desespero.

Miro el celular y te busco el,

recorro las redes a ver si apareces.

O espero por las noches que al menos me llames.

¿Ángel o demonio?

¡Seré tu niña, tu mujer y tu amante.

Pero ya!

Llévame al cielo y conviértelo en infierno.

Noe K.

Mayo, 2017

