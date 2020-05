El veto presidencial: El dilema del señor Giammattei

Barataria

Mucho se ha hablado del veto que el señor Giammattei hizo al Decreto 15-2020 del Congreso de la República que contenía “Medidas Adicionales de Protección para la Población de los efectos económicos provocados por la Pandemia del COVID-19”. En realidad el señor presidente de la República se colocó en una situación incómoda ante la población de escasos ingresos económicos por su complacencia con el sector empresarial, debido a que sin ninguna razón aparente retrasó la sanción o el veto del decreto aludido por más de veinte días y habiendo vetado argumentó muchas inconsistencias e inconstitucionalidades y algunas hasta ridícula formalidad como los nombres de los servicios básicos negando el agua (porque según el presidente y sus Ministros no existe este servicio sino el de agua potable entubada… vaya descubrimiento más estúpido), argumentando que servicio de luz no existe (que según el presidente y sus Ministros no existe este servicio sino el de suministro de distribución de energía eléctrica… vaya que son muy técnicos aunque en realidad la distribución de energía eléctrica como tal va más allá del servicio residencial).

En contrapropuesta, el presidente argumentó que presentaba un proyecto de ley a la medida de las empresas proveedoras de servicios, en donde se le permitiría el uso de internet únicamente para acceso a correo electrónico y paginas oficiales del gobierno nada más. Pero ¡¡¡ohhh sorpresa!!!! El usuario deberá hacer convenio de pago del total de la cuota es decir que pagaría todo el monto de las cuotas, pero no recibiría el mismo producto. O sea paga igual pero recibe menos. El presidente argumenta que no está en contra del espíritu de la ley vetada pero sí del texto, sin embargo en realidad el presidente está perdido, porque el espíritu de la ley vetada plantea una moratoria de pagos, nunca se plantaron impagos, ni se ha pedido una reducción de cuota sino una moratoria, sin embargo el nuevo proyecto presidencial si plantea una reducción burda del servicio de internet por el mismo costo y, en cuanto al servicio de electricidad al notar el aumento que actualmente están sufriendo muchos consumidores de energía eléctrica no llegarían a los kilowatts hora que establece el nuevo proyecto, así las cosas la mayoría pagaría y fin de la historia. En otras palabras tenemos un presidente promoviendo un proyecto de ley de las empresas proveedoras de esos servicios en detrimento de la población.

Hoy en día muchos argumentan que el rechazo del Congreso de la República es un error porque debía consultarse a la Corte de Constitucionalidad citando además dos precedentes sobre este particular. El primero, relacionado con un veto del presidente Jimmy Morales sobre las reformas a la Ley del Organismo Legislativo que establecía como delito la inasistencia de los funcionarios públicos al Congreso, lo cual establecía una modificación al Código Penal, en este respecto el veto correspondía a la modificación a la ley penal y no a la modificación de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y por ende esta ley entró en vigencia, pero la inconstitucionalidad fue planteada únicamente en forma parcial a este aspecto. Por otro lado algunos otros alegan otro precedente durante el Gobierno de Oscar Berger sobre un Decreto aprobado por el Congreso que daba plazo al Ejecutivo para publicar el reglamento a la Ley de Educación, aquí el decreto fue a todas luces inconstitucional porque se establece la no subordinación de poderes; casos estos en los que la inconstitucionalidad, como en el último mencionado resulta un hecho notorio.

En otras palabras, aunque muchos creen que el actual Congreso de la República se equivocó porque, al argumentar el presidente Giammattei inconstitucionalidades debía de haberse enviado el veto a la Corte de Constitucionalidad para su opinión, se equivocan, porque la alegación de una ley aprobada por el Congreso de la República es inconstitucional resultaría de un hecho notorio, porque de otra manera cualquier ley aprobada por el Congreso de la República podría no entrar en vigencia con un veto presidencial que alegara inconstitucionalidades y con ello sería innecesaria la interpretación de la Corte de Constitucionalidad y la propia acción de inconstitucionalidad puesto que, bastaría con que el presidente en el Acuerdo de Veto exprese que le parece inconstitucional y con ello eliminaría de tajo el principio de primacía legislativa. En ese caso, ejemplificaríamos claramente que si existiera una ley aprobada por el Congreso de la República en donde se estableciera un impuesto confiscatorio, evidentemente esto no podría nacer a la vida jurídica y el veto tendría necesariamente que ir a la Corte de Constitucionalidad para su opinión; lo mismo diríamos si existieran decretos aprobados por el Congreso que eliminen la propiedad privada, confisquen tierras sin proceder a la expropiación legal por motivos de utilidad pública, o que existieran decretos que ordenen al Organismo Ejecutivo o al Organismo Judicial a realizar actos fijándoles plazos que de otra manera impongan subordinación estos decretos evidentemente serían inconstitucionales y el presidente debería vetarlos alegando tales situaciones.

Sin embargo, en el Decreto 15-2020 vetado por el señor Giammattei, alega inconstitucionalidad recitando una serie de artículos que no contravienen esa ley ni riñen con ella. Así por ejemplo se establece que viola el artículo 119 constitucional lo cual recitan como loros en el texto pero que obvian que la finalidad del Estado es el bien común y el interés colectivo deberá prevalecer sobre el interés individual, además de las razones de orden público que es un Estado muy diferente debido a crisis, como la sanitaria que tiene causa exógenas. De igual manera argumentan que transgrede el artículo 15, sobre irretroactividad de la ley sin tomar en cuenta las prórrogas del estado de calamidad, el artículo 43 de la Constitución relacionado a la libertad de industria y comercio, libertad esta que no se ve amenazada porque no se está limitando la actividad de las empresas prestadoras de servicios (pese a que empresas pequeñas y comerciantes no han realizado sus labores durante la crisis sanitaria); tampoco se está estableciendo un impago de servicios sino una moratoria. Además de ello, citan como trasgredido el artículo 44 constitucional, que dicho artículo establece por sí solo el interés social prevalece sobre el interés individual ¿En dónde está la inconstitucionalidad? De hecho la alegada violación a la literal m) del Artículo 119 Constitucional no tiene absolutamente nada que ver con el Decreto vetado porque la relación del gasto público y la producción nacional no se podría sujetar a una moratoria de pagos, ya que evidentemente esto para mantener esta relación lo que el Estado deberá hacer es eficientar el gasto público y ello no tiene que ver con el consumo de servicios con la población. Y por último la alegada violación a la autonomía municipal del artículo 253 constitucional es solamente una ignorancia, hay que entender que la autonomía municipal no presupone un feudo en el cual las leyes generales no tiene aplicación menos cuando hay medidas económicas o sanitarias que devienen de un estado de calamidad por razones de orden público por lo que ese argumento cae por su peso.

Así las cosas, el veto del Decreto 15-2020 presupone un antes y un después del ejercicio de la presidencia para el señor Giammattei puesto que, por un lado se ha mostrado los serios compromisos que tiene con prestadores de servicios de telefonía y energía eléctrica, que ya se habían evidenciado censurando un canal de televisión molesto en las empresas distribuidoras de cable y que se han mostrado más con la decisión de favorecerles vetando una ley y enviando un proyecto a la medida de ellos. Por otro lado, presupone que la “alianza” que el señor Giammattei tenía en el Congreso de la República estaba “pegada con chicle” y se hizo más claro cuando el rechazo al veto solo fue votado en contra por el presidente del Congreso, que ha mostrado más servilismo que dignidad y que aquellos otrora diputados que apoyaron en elegir una Junta Directiva ad hoc ahora le dieron la espalda puesto que les pareció evidente que votar a favor de rechazar el veto significaría darle la espalda al pueblo que es quien está sufriendo más los embates de la crisis. Y por último presenta un presidente que desde el inicio de la crisis se ha mantenido del lado de los empresarios ya que ordenó confinamiento total, luego lo suavizó con empresas de un sector que el Ministro de Economía está fuertemente vinculado, luego se le vio vigorizado y al momento invitó a “Doña Chonita” a abrir su empresa, asimismo se movilizó para exigir que no se pagaran las cuotas patronales del IGSS e incluso llegó a plantear que fuera esta institución la que le pagara a los empleados privados durante la crisis, todo esto fue tolerado y existía mucho beneficio de la duda hasta que resultó el veto que ni siquiera sus aliados en el Congreso se animaron a respaldarlo. Ojalá esto sirva para que reflexione el señor Giammattei, y volvemos a estar en manos de la siniestra Corte de Constitucionalidad de la cual no sabremos cómo resultara.

