Vamos por fases

Un saludo a todos los trabajadores en el día internacional del trabajo, pero en esta ocasión y de manera especial, a los que cubren esta emergencia, a los médicos y personal sanitario, Bomberos, PNC, PMT, a los elementos del Ejército, a los encargados de limpieza municipal, quienes se encuentran realizando una labor encomiable en favor del pueblo, va para ustedes todo nuestro agradecimiento, son ustedes más que valiosos.

Como consecuencia de la emergencia del Covid 19, se ha paralizado el comercio, la industria, y prácticamente la gran mayoría de los servicios como la hotelería, los restaurantes, el turismo y el transporte; al final, los efectos de esta pandemia se han hecho sentir en nuestra economía de diversas maneras, por un lado, ha crecido de una manera vertiginosa el número de desempleados y por el otro, la micro, pequeña y mediana empresa, tanto comercial, industrial como agrícola, están en el límite entre la supervivencia y la quiebra.

En esta etapa tan difícil que nos está tocando vivir, así como están siendo afectados obreros y campesinos, de igual forma lo están siendo muchos profesionales que conforman una parte importante de la clase media, muchos de ellos se desempeñan en profesiones liberales, y quienes al no poder prestar sus servicios, no están ganando dinero suficiente para el pago de sus obligaciones familiares y laborales, por lo que muchos de estos profesionales en estos momentos están pasando no solo por una época difícil, si no por muchas penas en el día a día, por lo que es indispensable que el gobierno central, defina un programa de fondos para el apoyo a este sector por lo menos para los tres meses siguientes, mientras se va abriendo la actividad productiva, por su parte los colegios profesionales deben buscar alternativas para que sus agremiados puedan superar esta etapa tan crítica, que sin lugar a dudas, y sin la ayuda del gobierno central será cuesta arriba.

De allí la importancia de ir abriendo la actividad productiva en el país para evitar un mayor descalabro económico, apertura que deberá hacerse con mucha responsabilidad y por fases, por lo que ya se debe estar trabajando en el desarrollo de protocolos de seguridad oficiales para que estos sean utilizados tanto en el comercio, la industria, y la agricultura y estén listos para cuando se reactive la actividad productiva, paralelamente, se debe incrementar el número de supervisores del Ministerio de Trabajo y de la Diaco, con el objetivo de vigilar que se cumplan con los protocolos de seguridad en los comercios, en la industria, en la agricultura y en todos los servicios abiertos al público, y de igual manera verificar constantemente los precios para evitar acaparamiento y especulación.

De lo que todos debemos tener claridad absoluta es que, la emergencia sanitaria que tenemos en el país en este momento, no pasará rápidamente; de allí la importancia de que tanto el Organismo Ejecutivo, como el Legislativo trabajen cada uno cumpliendo con sus funciones de manera responsable, la actual emergencia en el país exige a los diputados seriedad en la preparación de leyes importantes para favorecer a los más necesitados, y reabrir la actividad productiva, y por su lado el Ejecutivo, debe escuchar otras posturas que no necesariamente son las oficiales, pero que pueden ayudar a solventar problemas de fondo, cumplir a cabalidad con los programas de apoyo económico social autorizados, velar por la transparencia de cómo se gastan y en donde se aplican los recursos autorizados por el Congreso de la Republica.

Al final todo se reduce a la capacidad política de buscar consensos, y de llegar a acuerdos básicos que nos ayuden a salir de esta emergencia, no es momento para que en el Congreso se busquen protagonismos políticos, los diputados deben estar a la altura que las circunstancias demandan y, poner su conocimiento, disposición y voluntad para que desde sus curules apoyen legalmente y fiscalicen, todas aquellas actuaciones que la ley les obliga, ya habrá tiempo para hacer política partidista, por lo pronto trabajemos para que el país salga adelante.

