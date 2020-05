El respeto al prójimo

Debemos Saber La Verdad

Por lo que estamos viviendo, cómo podemos actuar para empezar a tener una Guatemala mejor.

Guatemala ha tenido su época de gloria, fue antes de que tuviera guatemaltecos como muchos de los de ahora. El mundo reconocía nuestros valores y ahora nos ven como país del tercer mundo.

Quiero decirles que estoy cansado de escuchar en Guatemala las mismas quejas y lloriqueos, que si los españoles, que si los gringos, que si los dictadores, que si los militares, que si los conflictos armados, que si los abusos, que si la violencia.

También estoy cansado de las inútiles manifestaciones públicas y bloqueos con los que nada se logra, más que perjudicar a los demás. Estas expresiones públicas coordinadas las hacen personas que siempre quieren vivir del gobierno, del apoyo de ONGs, etc. y con sus mentiras disfrazadas de verdades piden que todo se los regalen. Estos organizadores de manifestaciones populares entre menos trabajan para salir adelante, más se hacen las víctimas y ofendidos.

La mayoría de manifestantes y quejosos no respetan las leyes, aceptan dar y recibir mordidas, no pagan impuestos, no respetan la propiedad ajena, no estudian ni leen, son violentos con los demás y se apoyan en la frase de los derechos humanos, pero a la vez muchos hablan de irse como migrantes ilegales a otros países y si logran llegar a esos países se ponen juntos a trabajar duro sin dañarse unos a otros, no humillarse entre sí, hacen todo tipo de trabajos sin decir que son aprovechados o que abusan de ellos y aceptan pagos más bajos por su trabajo.

Esta situación del país no está solo en manos del presidente que nos gobierna, ni del gobierno, ni de los diputados, ni de los funcionarios, ni de los alcaldes, ni de organismos internacionales, GUATEMALA SOMOS TODOS, y quienes podemos sacar adelante a Guatemala somos los guatemaltecos, ciudadanos normales, pero con el valor y decisión suficiente para lograr cubrir nuestras necesidades y sueños en todo el país.

Los últimos gobiernos han sido de los peores en la historia de Guatemala y así la frase ¨cada pueblo tiene el gobierno que se merece¨ pero hay que verla al revés, los buenos guatemaltecos debemos participar para hacer gobiernos buenos y así lograr un buen futuro para nuestros hijos y nietos.

Yo he participado en política en forma responsable y no me importa decirlo a pesar de que todos estamos cansados de los políticos y por eso pido que reconozcan la sinceridad de mis palabras a pesar de que no tengo poder político.

Los guatemaltecos esperamos con interés que alguien diga las verdades verdaderas de lo que sucede; por eso me dirijo a los guatemaltecos como hombre cualquiera que cree interpretar el anhelo de todos los que deseamos ser libres, que debemos tener concordia y buena voluntad, que deseamos trabajar y así podamos cubrir nuestra necesidad de vivir mejor.

Debemos reconocer que somos seres humanos que sentimos, sufrimos, gozamos y vivimos. Es un grave error el querer imponer los deseos e ideas a otras personas, por la fuerza o con ofertas para cubrir necesidades e intereses.

Por lo que ha estado sucediendo, estamos pasando por un momento histórico en el que los guatemaltecos estamos teniendo cambios en nuestras vidas, en la que habrá más necesidades económicas que podrán provocar enfrentamientos y muchos de los políticos actuales que tienen poder político, por elección o nombramiento, utilizan mentiras disfrazadas como verdad para sacar ventajas para ellos y sus grupos.

Tenemos que hablar con la verdad, actuar con moralidad y responsabilidad. Lo que pensamos todos debemos respetarlo, aunque no estemos de acuerdo y eso no nos impide que seamos amigos entre guatemaltecos.

Cada guatemalteco cree que es mejor su manera de ser, de vivir, de pensar, de hacer las cosas y con mentiras disfrazadas de verdad se trata de imponer a los demás y si no lo aceptan se dice que son incomprensibles, diferentes, que no entienden, que son malas personas y que no respetan los derechos de los demás. Así la violencia la hacemos nosotros mismos.

Tan fácil que sería la vida si respetásemos el modo de vivir de cada uno. Los grupos socialistas, sindicatos, organizaciones civiles, asociaciones populares, etc. deberían luchar para que haya confianza entre las partes, que se respeten las ideas, que se actúe con responsabilidad y se busque el bien de todos.

Pero pregunto si estos grupos mencionados en el párrafo anterior, quienes hablan de derechos de los demás, los respetan ellos ¿? Los que hablan de respetar la ley, la respetan ellos ¿? Los que hacen huelgas, manifestaciones, bloqueos ven algo diferente a sus intereses particulares ¿? Y con todo esto que hacen respetan a los demás ¿? Y evitan la violencia ¿?

Debemos luchar todos por el bien de todos y tratar de resolver los grandes problemas que tenemos, pero no solo viendo intereses de los grupos mencionados, porque hay mucha gente con necesidades reales y no solo económicas, también por falta de educación, por falta de salud, por falta de trabajo, por falta de reconocimiento, etc.

Debemos buscar la verdadera paz y no solo por el instinto de vivir, sino para superarnos, para tener tranquilidad, una vida digna para el destino de los hijos y los hijos de los hijos. Esto no se logrará si no hay bienestar común, abundancia para todos, justica social y que se cumplan y respeten las leyes

Debemos respetar nuestra dignidad humana, costumbres, nuestra personalidad como guatemaltecos, ser tolerantes, responsables y ser libres.

Guatemala estaría mejor si todos pudiésemos vivir como verdaderos hermanos, si no fuésemos tan obcecados, irresponsables, interesados solo en lo nuestro y egoístas cada uno pensando yo soy primero.

Mucho de lo anterior es idealista y filosófico, pero es el inicio de hacer consciencia en nosotros los guatemaltecos.

Libre expresión y libertad de pensamiento.

