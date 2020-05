Reinventar el sistema educativo para enfrentar las secuelas de la pandemia

La fractura del Sistema Educativo Nacional a causa del terror de la pandemia, una oportunidad que invita a educadores a repensar una reforma que mejore la calidad educativa.

Los estados miembros de Naciones Unidas comandados por la UNESCO se han comprometido a garantizar para el 2030, una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; suena bien, pero han descuidado otros aspectos tan importantes, como el fortalecimiento de una educación reflexiva, concienciada, analítica con libertad de expresarse y de ser creativa, para alcanzar el verdadero desarrollo de los países que se encuentra a en vías de desarrollo, para dejar al margen la economía extractiva para entrar a una economía inclusivo como lo llama James A. Robinson y Daron Acemoglu en su obra “POR QUÉ FRACASAN LOS PAÍSES.

En este mismo documento expresan que: “…. las instituciones económicas extractivas están relacionadas cinegéticamente con las instituciones políticas extractivas, que concentran el poder en manos de unos pocos que entonces tendrán incentivos para mantener y desarrollar instituciones económicas extractivas en beneficio propio y utilizar los recursos que obtengan para consolidar su control político” Si atendemos esta reflexión, los aprendizajes significativos tendrán que girar alrededor de buscar el bienestar de todos.

Cuando se abordan estrategias educativas se utiliza la modalidad de la EDUCACIÓN A DISTANCIA, para que en casa se logren alcanzar los aprendizajes que se exigen en el CNB, haciendo efectivo el uso de la tecnología de punta, verbigracia, clases en línea, videoconferencias, uso de whatsApp, textos programados, televisión, radio y teléfonos inteligentes, Tablet y otros.

No se debe olvidar que el complemento del currículo que se establece, en el Currículo Nacional Base, existe el CURRÍCULO SUBYACENTE, que es el que se trasmite mediante las actitudes de los que integran la comunidad educativa; incluyendo autoridades y la sociedad misma, y en este caso, si los padres tienen el hábito de la lectura, la práctica de autoaprendizajes, practica de valores, el aprendizaje de las actitudes y actitudes se tornan en aprendizajes significativos para la formación humana.

Los medios de comunicación trasmiten noticias formativas del buen comportamiento de las autoridades, que no mienten, que tienen el don de aprendizajes por sí mismo para servir mejor al Estado y no abusan del poder, que los medios de comunicación tienen programas con censura para no transmitir violencia, suministrando mensajes positivos para una buena formación ciudadana y los encargados de dirigir las religiones, enseñan con sus actitudes; que es una manera de reinventar una educación de excelencia complementan los aprendizajes que imparte el sistema escolarizado para la formación de los nuevos ciudadanos, entonces, la práctica del autoaprendizaje se torna en denominador común la modalidad educativa de ser autodidactas y es entonces donde se puede utilizar con éxito esta estrategia de LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Es el momento de recrear un modelo que ya los clásicos filósofos de la educación, cuando señalaron en su momento, la certeza de amalgamar los avances tecnológicos con el proceso escolarizado de trasmisión de conocimientos y contenidos de un currículo rígido, que nos ha quedado a deber los conocimientos y contenidos, evaluados en los tan sonados resultados de los exámenes diagnósticos que aplica el MINEDUC.

Cuando abordamos el tema de exigir la educación con flexibilidad para tomar como prioridad un aprendizaje para solucionar problemas y hacer al futuro ciudadanos, se han dejado al margen el aprendizaje de reflexión de conciencia crítica, de libertar de expresión, para hacer un ejercicio dialéctico en donde haga un ejercicio de la triada tesis, antítesis y síntesis de lo más elemental a lo más complejo, para tener la capacidad de reinventar contenidos y tener la capacidad de pensamiento para diferenciar las actitudes negativas de las positivas y discernir lo bueno de lo malo; entonces, retomamos los pilares de la educación del informe de Delors, Jacques; pero debemos agregar el de aprender a aprender, aprender y de aprender a crear, para que el hombre actúe por sí mismo y se convierta, en el ser que sea el constructor del futuro donde todos puedan vivir en la interculturalidad, solidarios y respetuosos de la convivencia pacífica.

De hecho para hablar de calidad educativa se habla de mejorar la infraestructura, de suministrar la refacción escolar, que sirve para superar índices de desnutrición; pero que no es una función exclusiva del sistema escolarizado, se habla de hacer una selección optima de los docentes; a pesar que la estrategia de que la formación de maestros fuera del nivel superior, las Universidades no han superado las expectativas, porque no ha dado los frutos deseados, que al final cumplieron con cerrar las Escuelas Normales en donde se formaron grandes educadores.

Lo cierto es que se ha retomado la responsabilidad de tomar otro elemento indispensable del currículo, que es la función de padres de familia, que en esta coyuntura toma un papel importante. Es aquí en donde una reforma educativa deber considerar en gran medida la formación de AUTODIDACTAS en la totalidad de los objetos de la educación, Padre, maestros y alumnos y todo el contexto humano que interviene para la formación del futuro ciudadano.

Pero el contacto de las clases presenciales no pueden faltar y que se deben retomar como parte coyuntural del momento de la pandemia COVID19, debe ser parte toral de una educación integral, inclusiva, equitativa que promueva aprendizajes durante toda la vida, si se toma en cuenta la relación social de los seres humanos, la convivencia en sociedad, el respeto mutuo, sin discriminación, la interculturalidad y…., por lo que se hace necesario el distanciamiento social y la sanitización de los ambientes escolares, El acceso a la conectividad del internet, como otra preocupación para hacer efectiva la educación a distancia, cada día es más eficiente, máxime ahora que desde su móvil inteligente se logra la comunicación digital.

La coyuntura de este momento en que se hace necesario el distanciamiento social, no se puede dejar la EDUCACIÓN PRESENCIAL, y es cuando se hace necesario ser complementaria con LA EDUCACIÓN A DISTANCIA por medio de todos los recursos de la plataforma digital…. Pero la clave es formar y fortalecer a LOS AUTODIDACTAS, para que EL AUTOAPRENDIZAJE SEA EXITOSO, lo debemos de incorporar como elemento toral para QUE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA sea exitosa, y se incorpore al sistema educativo híbrido que surja de la combinado Educación Presencial-Educación a Distancia, que ahora no debemos desaprovechar fortalecerla al máximo y con ello mejorar los aprendizajes y dar servicio educativos de calidad.

