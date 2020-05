Madre

Pluma Invitada

Siii hoy te envío un fuerte abrazo y flores vivas a ti madre… que trabajas, que luchas día a día , guerrera de la vida y que das todo por tus hijos, sigue adelante y que Dios llene tu corazón siempre para seguir obsequiando ¡¡¡¡amor!!!

Aquella mujer que me dió el ser, la que me cuidó y se preocupó por mí desde que nací, la que me brindo todo su amor sin pedir nada a cambio, esa mujer dulce y abnegada que cuando duermo vela mi sueńo, cuando lloro está triste también, cuando río su rostro es risueńo pues mi risa es como un sol para ella, ella me enseńa a ser tierna y felíz, siii ella, ella es mi madre.

Con mucho carińo para todas las madres que estoy segura han pasado por mucho, y es que no tienes un instructivo que te indíque cómo ser una madre acertiva, pero tu instinto te va dirigiendo y demostrando que no importa cuantas veces lo intentes o lo repitas cada vez será mejor y que siempre, lucharás por tus hijos y llegará el momento en que se cambian los papeles, pero dependerá de los valores, el amor y la fuerza en su espíritu que hayas inyectado en cada uno.

El ser madre es un privilegio que Dios nos manda, es algo inexplicable y es para siempre.

Hoy día hemos evolucionado y tratado de comprender a las nuevas generaciones y nos hemos adaptado hasta cierto punto, unas a la vieja escuela, otras como dicen hoy chava ruca, jajaja, y otras muy modernas, de cualquier manera nos vemos en la necesidad de compaginar nuestras vidas con nuestros hijos y su evolución, pero la experiencia me marca y me dice que dentro de todo el contexto en el que queremos encajar siempre existirán factores de gran importancia que marcarán sus vidas y esto incluye la disciplina con amor, los valores, el respeto, la lealtad, pero por sobre todo el amor a Dios, la fé y confianza en él y un gran deseo de salir adelante como persona en tu sociedad aportando, sumando y trabajando fuerte, sin críticas, sin reproches, sin ver hacia atrás …, solo ¡¡¡¡hacia adelante!!!!

