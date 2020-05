¿Una pre-jubilación?

Conversemos Acerca De:

“La vida, la humanidad dio un gran giro y con el surgimiento de la pandemia (coronavirus, en este caso) muchas, pero muchas personas activas laboralmente pasaron a trabajar a sus hogares (teletrabajo o trabajo a distancia)”

Hace un par de años un compañero de trabajo, – él ya jubilado, pero laboraba por servicios profesionales – me preguntó, ¿tienes temor de pasar a esa condición?, mi respuesta fue no. Ello me recordó en ese instante de un profesor de la Universidad, que luego fuimos compañeros de trabajo, el cual una vez había expresado (tendría alrededor de unos 85 años), “que…moriría con las botas puestas”, entiéndase, que mientras tuviese, vida, fuerza, salud seguiría estudiando, investigando, dando clase y así fue. Lo cumplió (QEPD)

¿Querría hacer yo lo mismo? Seguir trabajando, sí; morirme no. Por x circunstancias tomé la decisión de pasar como trabajador en activo a una situación pasiva o de inactividad laboral.

¿Resistiría el cambio de pasar a 14 horas de trabajo intelectual, ligado al ejercicio físico de caminar más de cinco kilómetros diarios en gestiones por pasillos, aulas y oficinas de la ALMA MATER a circunscribirme a los 79 metros cuadrado de mi hogar y cero trabajo?

La respuesta fue – la primera – ocuparme sobre todo mentalmente de aquí surgió la necesidad de continuar escribiendo, a ello le siguió hacer ejercicios físicos en casa y fuera de ella, transitando en el mejor horario cuando casi desciende el astro Rey y refresca un tanto la temperatura; otra opción fue realizar una serie de gestiones domésticas, tales como limpiar, ordenar, realizar la compra diaria, tener mayor control de los pagos​ financieros que me corresponden, preparar mi almuerzo – gracias a los avances de los alimentos ya pre cocidos o empacados – lavar los trastes o vajilla de lo utilizado en el desayuno, almuerzo y cena, y otros y otros.

Se me amplió el tiempo para poder darle lectura a medios escritos (libros) y visualizar periódicos, noticieros digitalmente, y por qué no a través de plataformas también digitales, películas, series, documentales, etc. También hubo un cambio en los temas a conversar en la familia, – recuerde que ya no hablaba de mi trabajo – por tanto el giro iba relacionado con la labor del resto de la familia, además de cambio de roles: una persona más del hogar, comunicarme más – aumentando la frecuencia – a través de las redes con familiares, excompañeros de trabajo y amigos/a, aunque nunca al extremo.

La vida, la humanidad dio un gran giro y con el surgimiento de la pandemia (coronavirus, en este caso) muchas, pero mucha personas activas laboralmente pasaron a trabajar a sus hogares (teletrabajo o trabajo a distancia), otras despedidas, lo que implicó un cambio de conducta y comportamiento catalizado por el COVID -19, en el seno familiar y social.

Se redujeron los metros cuadrados del hogar, la televisión si tenías una, debía ser compartida teniendo en cuenta los gustos y edades de los integrantes; si tenías una computadora debía también ser compartida; si alguien había perdido el empleo (él o ella, ellas o ellos), iniciaba el “trauma” no solo de que hacer, sino la necesidad urgente de un reajuste económico con el análisis del establecimiento de prioridades de consumo y gastos.

Por lo visto – hecho latente – para países cuya propagación viral sigue, donde en este momento no hay una luz concreta de solución científica, al menos a corto plazo, y que muchos/as han pasado a la condición de “pre-jubilados”, donde todos – insisto todos – los miembros de la familia son importantes, nos cuidemos, aprovechemos este período para una mejor comunicación, hacer lo que la rutina del trabajo no nos permitía. Piénselo y si tiene oportunidad descanse (y no en paz).

Libre expresión y libertad de pensamiento.

Lea más del autor: