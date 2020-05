Médicos o soldados

La medicina cubana ha sido alabada y utilizada por la izquierda como ejemplo de las bondades del comunismo castrista. Sin lugar a dudas, han servido para endulzar y suavizar la imagen de la dictadura cubana. Pero no sólo eso.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, que no me gusta, pero para que los pro Cuba no cuestionen la fuente, en promedio, en el mundo existen 13 médicos por cada 10 mil habitantes. En Africa hay 2, en Europa 32. Estima que los países con menos de 23 médicos por 10 mil habitantes no logra la cobertura necesaria. En Guatemala, dónde el sistema de salud necesita urgentemente tantas mejorías, hay 36 médicos por cada 10 mil habitantes. O sea, afortunadamente, estamos por encima de la media. Pero igual, urge más de todo, no sólo médicos, en el ámbito de la salud.

Pero volviendo al tema, interesante ver las cifras de lo que cada médico cubano en el exilio representa para la dictadura cubana. Tiene a la fecha aproximadamente 30 mil dispersos en 67 países, incluyendo Guatemala. Castro los llamaba sus soldados de bata blanca.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoyó a Cuba en el 2013 para llevar 11,400 médicos cubanos a Brasil, durante el gobierno de Dilma Roussef. Brasil pagó a la OPS US$1,500 millones, de los que Cuba recibió US$1,300 y la OPS se quedó con US$75,000. Lo que desató el escándalo (busquen en Google) fue que los cubanos trabajaron en Brasil en condiciones de trabajo forzado y explotación violando leyes nacionales y convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero Cuba vende el concepto como uno de “solidaridad”.

Un médico cubano puede llegar a percibir US$3000 en Namibiay US$5000 en Angola, US$25,000 Arabia Saudita, mensualmente. Los servicios son pagados por el país anfitrión con fondos públicos y cuando se trata aunque en países pobres Cuba recibe el pago a través de ONGs, de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS. En el 2017, por ejemplo, Cuba recibió US$7,900 millones por sus médicos en el exterior. El gobierno cubano se queda con entre el 75 y el 95% del ingreso por médico.

La organización española Defensores de los Prisioneros Cubanos (Cuban Prisioners Defenders) presentó una querella ante la Corte Penal Internacional. La Relatoría Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños ha calificado de «trabajo forzoso» las condiciones en la que prestan sus servicios los médicos, maestros, ingenieros y artistas cubanos de las Misiones de internacionalización que los Castro envían al exterior desde 1963.

La ONG mencionada acusa de exclavitud a Raúl Castro y otros altos funcionarios cubanos, según lo estipula la OIT. El gobierno cubano, además de controlar la mayor parte del pago que reciben sus profesionales, no cumple con su precepto de entregarles un porcentaje cuando volvieran a la isla. Adicionalmente, se ha documentado que acosan y atemorizan a los familiares de los médicos para evitar que estos pidan asilo en el país anfitrión.

Brasil, Ecuador y Bolivia han expulsado a las brigadas de médicos, que también se ha comprobado son obligados a espiar y reportar a sus superiores semanalmente cuanto acontece en su entorno, además de indoctrinar a la población de la localidad dónde operan en el país anfitrión. Una de sus misiónes es pues la diseminación e indoctrinamiento de la ideología castrista. En México, los médicos locales han sido desplazados por los cubanos importados, cosa que ha generado mucha polémica y protestas.

En Guatemala, se han documentado casos de violencia sexual contra profesionales cubanas. Los superiores cubanos les retiran el pasaporte al llegar a Guatemala. Se ha investigado que en todos los países donde operan, sus superiores cubanos les exigen falsear estadísticas para agrandar el número de pacientes y patologías, para alterar datos. Les ordenan alcanzar objetivos artificiales.

Las historias en redes en tantos países son aterradoras. Las peores, quizás sean las acontecidas en Venezuela. Tienen redes de informantes para detectar posibles desertores. Quienes han desertado cuentan que lo hicieron al no soportar la presión de faltar a la ética y porque son médicos, no indoctrinadores ideológicos.

Según cifras en redes, Guatemala, para el 2015, pagaba Q7 mil por médico al mes. Con 463 presentes al 2015, el gobierno invirtió Q40 millones en ese programa. Muchos fueron trasladados del renglón 029 al 011, para pasar de “consultores” a empleados fijos del Estado de Guatemala. En redes también se encuentra información de los pacientes que han sido curados por los médicos cubanos. Teniendo casi todas las fuentes nexos con Cuba, es difícil encontrar más datos sobre el capítulo de Guatemala.

Pero la que está sobre las denuncias de acoso, violencia sexual y abuso son alarmantes. Y si tan maravillosa es Cuba, cabe preguntarse porqué tienen gente vigilando que los médicos no deserten. Los insto a que lean porque me quedo corta. https://www.dw.com/es/los-m%C3%A9dicos-cubanos-arriesgan-sus-vidas-para-escapar-de-las-carencias/a-52971511

