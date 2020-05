Señor presidente: sus 20 años de campaña ya terminaron

Desde Mi Trinchera

Don Alejandro Giammattei, nadie dijo que sea fácil estar en sus zapatos y en eso le doy completamente la razón, usted tiene unos ya demasiados pesados, embarrados de lodo y suciedad que a cualquiera se le sería difícil caminar; y no es para menos, 20 años de campaña política, representan millones de quetzales de deuda en compromisos electorales, en Guatemala las campañas políticas no son gratis, y usted es parte del gremio de políticos arcaicos que desde la época de la Democracia Cristiana Guatemalteca, acostumbraron a pagar para obtener triunfos, favores y protección, esa forma de hacer política, donde crearon una estructura de líderes departamentales, comunales y vividores, que hicieron de las fiestas electorales una buena forma de hacerse plata, arreando a la población como si fuere ganado para los fines políticos de los candidatos. Pero Don Alejandro, en estos tiempos todos sabemos que los favores, ayudas se pagan cuando el momento llega y estoy completamente que el suyo le llego.

20 años de una increíble ansiedad de poder, de llenar ese vacío, esa poca autoestima la corono el año pasado haciéndose del poder de una forma poco transparente, que lo transforma en un “gobernante” ilegitimo, y particularmente bajo la sombra y el tormento que lo debe someter su conciencia, al saber que ocupa la primera magistratura del país, sin el respaldo de la mayoría del pueblo, ya que es consiente que por medio de la manipulación electoral con la que saco provechó entre los demás candidatos presidenciales, al correr una candidata con un oscuro pasado y que proyectaba la amenaza del socialismo sobre Guatemala; su o sus padrinos políticos o mejor dicho “patrones” políticos, se encargaron de ayudarlo a eliminar todas las posibles amenazas, ya que sin la principal candidata que encabezaba la intención de voto en el país Zury Ríos fuera de la papeleta , cualquiera que pasara a la segunda vuelta con Sandra Torres, se impondría como presidente del país, y con todo esto las evidencias de fraude electoral y por la cual se manifestó todos los sábados por más de dos meses, interponiéndose acciones legales, en fin…todos esto lo convierten en un presidente ilegitimo y con poca credibilidad.

La razón por que se le trae a la memoria estas condiciones por las que está ocupando la presidencia Señor Alejandro Giammattei, es porque esas mismas circunstancias tienen precio y ese precio lo estamos pagando todos los guatemaltecos, en solo cuatro meses y medio de su gobierno, ha llevado al país al borde del desastre económico, de la ingobernabilidad, haciendo que el país corra como tren descarrilado hacia la estación del desastre, de la muerte y la miseria.

20 años de campaña se le volvieron vicio y siguen en la misma, y como en campaña la clase política a la cual usted representa les encanta usar la mentira, piensa que haciendo gobierno puede hacer lo mismo…déjeme contarle que se equivoca.

Olvídese ya de esos 20 años, ya tiene lo que quería, a la fuerza pero lo consiguió, un gobierno se construye a base de un liderazgo autentico, ser líder no es salir todos los días en cadena nacional hasta el punto de caer tantito mal, algo así que se podría preferir ver ese tal programa de “Combate”, ser líder no es una noche decirle al pueblo “No se preocupen, a nosotros los patojos no nos da, solo a los viejitos”, en otro capítulo de su serie aparece llorando, en otro amenazando, en otro despotricando, ¿dígame que piensa lejos de esa burbuja de poder y de esa calentura de orejas que le mantienen dando sus asesores, que piensa el pueblo de usted?, ¿Cómo persona y gobernante?, usted cree que todo ese aparato de comunicación social que por cierto es de lo más patético, lograra engañar a la mayoría de guatemaltecos con mensajes falsos de apoyo, en incluso utilizando a una niña indígena en un video oficial para querer ocultar el rechazo y no solo de los que estamos en desacuerdo de usted desde que era candidato, si no de muchos que se tragaron la píldora de “voto masivo”; olvídese de los 20 años de campaña, por lo mismo, usted sabe cuál es la realidad de los niños que viven en medio de la pobreza, no quiera sacar de la realidad, presentando a esa niña que más pereciere que competía para un concurso de trajes autóctonos.

Usted hablo en campaña de muchas cosas que no iba a hacer, sin embargo ya gobernando hace todo lo contrario, en cuantos videos salió diciéndole a otros presidentes como se debía gobernar, usted dijo “Que los funcionarios de gobierno deben estar por capacidad, no por amistad”, ¿por capacidad y méritos repartió los ministerios y Direcciones en el Ejecutivo?, NO, ¿Por qué miente Alejandro Giammattei?, ¿Por qué acostumbra a ofrecer cosas que no puede cumplir?, usted prometió bajarse el sueldo, ¿ya lo hizo? NO, usted que sin los estudios necesarios, ni una lógica en materia de seguridad alguna, amenazo con desaparecer la SAAS, sin pensar que hay gente que ha hecho carrera profesional en la misma, que tiene familia que alimentar, ¿ya lo hizo?, NO, sin embargo ha creado otras comisiones presidenciales, ahora la Comisión Nacional contra el coronavirus, aumentado con esto la burocracia y justificando nuevos contratos, imagino para sus amigos o recomendados, pagándole con nuestros impuestos, duplicando una labor que es competencia especifica del Ministerio de Salud, un Estado eficiente no se crea inventado nuevas dependencias para justificar salarios ni pagar favores políticos, un Estado eficiente optimiza las que ya tiene y desecha las que no sirven para nada, hay que simplificar el gobierno, no inflarlo como un obeso inútil, como usted lo está haciendo.

Para los que gritaron a viva voz, ¡voto masivo!para lo que le siguieron el juego de ¡votemos por la derecha!, para manipular la voluntad de voto y concretizar el fraude, por ofrecimientos de “huesos”, y que a muchos los babosearon y se quedaron con los contratos en las manos, a esos les pregunto, ¿Dónde está el gobierno de derecha que aseguraban nos iba a dar Alejandro Giammattei?; El 19 de mayo Alejandro Giammattei anunció la creación de la Comisión Contra el Coronavirus , al Dr. Edwin Asturias , un socialista de hueso duro, un Doctor que en lugar de salvar vidas promueve el asesinato al apoyar el aborto, un personaje activo en sus pensamientos políticos, personaje influyente dentro del partido “SEMILLA”, defensor y amigo de la prófuga de la justicia Thelma Aldana, fanático apátrida defensor del tristemente recordado grupo criminal CICIG, alguien que promueve la intervención y la nacionalización de las empresas privadas, enemigo acérrimo del sector empresarial y productivo; la izquierda celebra con este nombramiento la oportunidad de ser partícipes de la piñata en que convirtieron la patria, aprovechando una crisis sanitaria. Para esos que manipularon y sabotearon las legítimas manifestaciones en contra del fraude y son participes de la mentira, a esos falsos “lideres” de derecha, que llegan al extremo de comparar a un líder como muy pocos, como lo era y en paz descanse el General Efraín Ríos Montt, con un mentiroso patológico, llenan de vergüenza e indignación, todo con el fin de justificar medidas de corte totalitario y socialistas de un gobierno caduco e ilegitimo; él General Ríos Montt, fue todo un personaje, un líder rígido y claro en sus decisiones, al defender la libertad de la amenaza terrorista marxista, jamás para atentar contra los derechos de los ciudadanos libres para poder hacer lo que se le diera la gana.

¿Miedo?, ¡claro que hay miedo!, sabemos lo que puede pasar si nos contagiamos, pero no sabemos qué pasará en un futuro, cuando ya en un presente la miseria y el hambre derivadas de malas decisiones de gobierno, son mucho más mortales que el mismo coronavirus; ¿Pero qué hacemos con las MENTIRAS?, ¿evadimos la realidad?, ¿No comentamos, ni criticamos todos los cuestionamientos dirigidos a un gobierno y un presidente que cada día pierde credibilidad, que su colchón o columna para enfrentar esta crisis sanitaria son las mentiras, la desinformación?, ¿Tan conservadores, tan derechistas son algunos, tan defensores de la libertad y de un fantasioso Estado de Derecho, que en realidad es inexistente?, Pero por “diferentes razones o intereses personales y políticos, replican y defienden a un gobierno que se delata con sus acciones cada día más.

¡Ojalá que cuando decidamos tomar el camino correcto, el de la verdad y el respeto hacia nuestro mismo pueblo, no sea demasiado tarde!

Don Alejandro Giammattei… sus 20 años de campaña ya terminaron.

“ESTAMOS HERIDOS, PERO NO DE MUERTE” (General Kjell Eugenio Laugerud García)

Libre expresión de pensamiento.

