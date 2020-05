Guatemala en camino a la desgracia

“Salvenos no hay papel, no hay jabón, no hay camas, HAY RATAS EN TODOS LADOS, gritan a los 4 vientos la delegación del partido socialista chileno, al quedarse atrapados en Cuba por esta pandemia del covid-19, al parecer no les gustó el paraíso socialista”.

Esto sucedió a inicios de esta pandemia que ataca al mundo con una mortal enfermedad, que está destruyendo todo a su paso, sobre todo la frágil economía de los países en vías de desarrollo.

Toque de queda, violencia policiaca, arrestos a civiles, violaciones a la libre emisión del pensamiento, violación a la libre locomoción, reducción de derechos y garantías constitucionales, son algunas de las medidas draconianas tomadas por los gobernantes cuya sapiencia es menor que la de un bachiller mal preparado.

Desempleo, falta de insumos en hospitales, grandes colas para abastecerse de víveres, cierre y quiebra de pequeñas y medianas empresas, hambre y escasez en general se han convertido en el diario vivir de la población.

Robos descarados, cierre de medios de comunicación, endeudamiento al país, discursos populistas corrupción, políticos engordando sus bolsillos e intimidando a la población, manipulación mediática, es el actuar diario de nuestros políticos.

Eliminación de la clase media ascendente, más pobreza, bonos de miseria para engañar a los hambrientos, incremento de personas en pobreza y extrema pobreza, caída de los mercados en más de un 60% es la estrategia de los macabros personajes para cambiar todo.

VIVA LA Revolución, PATRIA SOCIALISMO O MUERTE, VIVA LA MADRE PATRIA, ADELANTE CAMARADA, es lo que pronto estarán gritando los ilusos en Guatemala.

Las medidas que este gobierno está tomando nos llevan a la escasez, incremento de pobreza, hambruna y destrucción de la poca industria de Guatemala.

Lo lograron, llevamos 2 meses viviendo en socialismo, llevamos 2 meses padeciendo lo que los cubanos, norcoreanos, venezolanos han padecido por décadas. Llevamos 2 meses destruyendo a Guatemala.

La ironía del caso es que a los izquierdistas Gucci que se daban golpes en el pecho y hacían hasta lo imposible para que Guatemala fuera un país socialista ahora piden sus derechos, sus libertades y que abran los mercados.

La desgracia de esto es que muchos de derecha que odiaban al socialismo y daban la vida por la libertad del país, ahora se dieron cuenta que el socialismo es una manera pronta de enriquecerse, claro si eres de los líderes. Por lo que ahora apoyan estas medidas.

Guatemala ya no volverá a ser igual, pero llamo a la reflexión, estamos en un punto de detener todo esto y recuperar el rumbo del país, o podemos hacernos de la vista gorda y abandonar nuestra amada nación cuando quiebre todo, como hicieron los cobardes venezolanos.

Recuerden nuestro himno nacional sobre todo esta parte Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar.

Estamos a tiempo recuperemos Guatemala salvemos nuestra nación no dejemos que nos roben un nuestra patria.

YO NO TENGO PRESIDENTE.

Libre expresión de pensamiento.

