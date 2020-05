Medicina, sin ideología

Políticamente Incorrecta

“Sin vida, no hay economía que valga. Pero no sólo el Covid nos mata”.

Al enterarme del nombramiento del Dr Edwin Asturias, mi primera reacción fue de preocupación viendo la efusiva bienvenida de los socialistas, globalistas-progres (como las Mack, Semilla, Creo, Fundación Libertad y Desarrollo, el PDH, y otros). Hasta ahora, la regla ha sido que lo que ellos celebran es malo para la libertad individual, la Constitución, el sistema republicano, la libre empresa, etc. Toda reacción obedece a los insumos que la provocan. Cómo fiel creyente que hay que informarse sea para confirmar que para corregir, puse eso en práctica con respecto a esta nueva variable de la crisis en Guatemala. Aquí les comparto mis conclusiones.

El Dr Asturias tiene un currículo profesional impresionante. Sin duda, tiene las credenciales médicas para entrar a batear. Por sus propios mensajes en redes queda en evidencia que es anti Trump, demócrata, y pro la nefasta Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, dejando de lado sus comentarios políticos, sus parentezcos y amistades con figuras de renombre en la guerrilla, al escuchar sus entrevistas, pienso que el Doctor puede si lo desea, ser apolítico. Como siempre, decido aplicar el principio que todos somos inocentes hasta prueba contraria. Espero en Dios el Doctor recuerde que somos un país donde la gran mayoría es conservadora, amante celosa de su libertad.

En varias entrevistas el Dr Asturias ha dicho claramente que el virus NO VA A DESAPARECER. Ya dijo que tarde o temprano nos vamos a contagiar, que las vacunas están en fabricación en varios países pero que probablemente no saldrán en el futuro inmediato por lo que queda la alternativa más inmediata de la inmunidad natural derivada de los anticuerpos. Agregó que los estudios demuestran que una vez contagiado, sea asintomático que recuperado, es muy poco probable que se recaiga. https://youtu.be/p71kzGjzthA https://www.facebook.com/elperiodico/videos/651575542304431/

El tema de la cuarentena que tanto he combatido en las últimas semanas, queda clarísimo se mantiene más que nada por el temor del gobierno al colapso de la red hospitalaria. Cómo bien dijo el Doctor Asturias, NO existe NINGUN país en el mundo con la capacidad de afrontar todos los contagios al mismo tiempo. Mal de muchos… pero es la realidad. Eso me confirma, una vez más, la urgencia de invertir en salud, aquí y en todos lados. Me pregunto si el buen Doctor aconsejará al Señor Presidente desmonopolizar las pruebas, como en todos los países civilizados, para que quienes tienen los medios puedan hacerse sus pruebas en privado. Desmonopolizando el sistema de salud, se haría más eficiente.

Todo lo que he venido comunicando, basado en lo que emana de mis contactos en Washington e Italia, lo que leo de las experiencias en Nueva Zelanda, Noruega, Uruguay, Taiwán y otros, lo manifestado por científicos y médicos expertos internacionales, ha sido confirmado por el Doctor. Sin duda, es un error hospitalizar a todos los contagiados, empezando por los asintomáticos. Ya mencionó los errores, metidas de pata, contradicciones o como las querramos llamar, de la nefasta OMS sobre el tratamiento. Confirma lo que pienso que siendo la salud individual una responsabilidad individual, depende de nosotros mismos fortalecer nuestro sistema inmunológico para que cuando nos de, no sea una tragedia. Sin vida, no hay economía que valga. Pero no sólo el Covid nos mata.

Noto en redes que no soy la única a la que le sigue molestando muchísimo que los medios traten las cifras de contagiados como sinónimo de muertos, y no transmitan tranquilidad y seguridad a la población al reafirmar, con los números en la mano, que la GRAN MAYORÍA de contagiados o no dan síntomas, o se salvan. Las gráficas del Doctor lo corroboran. Los medios y los políticos, en lugar de mentir diciendo que “vamos a derrotar al virus” insinuando que hay que impedir que nos enfermemos, debieran decir “fortalezca su salud”, “mente positiva”, y que cuando le de, no sea más que una gran gripe.

Vean esta información https://www.youtube.com/watch?v=2r9OCJwis10

También me molesta que enfoquen la muerte por Covid cómo la única muerte que importa evitar. Me produce igual tristeza la muerte por cáncer, hipertensión, insuficiencia renal, influenza, aborto o lo que sea, que la de Covid. Cuesta creer que el enfoque sea que la gente sólo morirá por este virus, y se ignore totalmente la demás muertes. Ahora, hasta la OMS está diciendo que la cuarentena ha aumentado los casos de muerte por enfermedades mentales como la depresión que deriva en suicidio.

https://www.who.int/es/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis

Aislar completamente y fortalecer el doble a las personas más vulnerables, debiera ser una meta personal o familiar, respetando la individualidad. Los guatemaltecos, a diferencia de tantos países desarrollados, tenemos la ventaja de producir vegetales, fruta, genjibre y demás que nos sirve para estar más sanos. Hasta la OMS dice que el hambre es un peligro. https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-trade-organization-(wto) Sólo bajando el ISR y el ISO, no con medidas paternalistas caducas y obsoletas, generará empleo que nos saque de la crisis.

La izquierda ha ya tomado ventaja de la llegada del Doctor Asturias, “ganando terreno” con su cantineo abierto al denominado Zar anti Covid, mientras que los amantes de la libertad nos unimos para externar preocupación. La realidad es que independientemente de sus nexos familiares y simpatías con la izquierda, no sabemos si su pensamiento es apolítico y netamente fiel a su juramento Hipocrático. Debemos escuchar que dice él y no que dicen que él dice. Por ese motivo, me tomé la molestia de escuchar varias de sus entrevistas, antes de escribir este artículo. Muy buena dónde participa con mi amigo el brillante economista Fritz Thomas, y con Richard Aitkenhead, otro distinguido profesional. https://www.youtube.com/watch?v=PGKu9U1A2oI

Criticar cuanto cuesta que venga, si viene en el vuelo privado de X o Y, es irrelevante en momentos de crisis. Los que abogamos por un gobierno pequeño y no intromisorio, vemos mál a priori que haya Ministro de Salud y “Zar anti Covid”. Sin embargo, es un hecho y toca hacerlo funcionar. Desisto de esperar que los líderes actuales del gobierno se bajen el sueldo, se reduzca el Estado, y se eficientice el gasto público. Así que confiando en Dios, en que todo pasa por algo, ojalá la llegada del Dr Asturias sea positiva para toda Guatemala, no sólo para un grupo, y que prevalezca su profesionalismo y amor por su vocación de médico para bien del país.

Recuerde, distinguido Doctor Asturias, que somos libres y soberanos, y ni el Covid nos hará cambiar nuestros principios, así muramos por defenderlos.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: