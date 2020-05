El peso de los migrantes en nuestra economía

"Son ellos quienes hacen el trabajo que ni los afroamericanos, ni los blancos hacen en su país".

Estamos relativamente cerca de regresar a abrir la actividad productiva, pero desde luego, por fases y con todas las medidas de prevención y restricción necesarias, sin lugar a dudas tendremos que aguantar unas semanas más con algunos sectores productivos cerrados y con medidas restrictivas de encierro, ya que la pandemia no ha llegado a su pico, por lo que, la experiencia revisada de otros países y utilizable nos puede servir como indicador de qué medidas y restricciones son necesarias y cuáles debemos mantener en la medida que retornemos a la normalidad productiva.

Países como el nuestro, que no hemos tenido un encierro total y que contemplamos el regreso a la nueva normalidad, debemos de actuar con mucha mesura y analizar con expertos en manejo de crisis y epidemiólogos, con el objetivo de determinar cuál es el número de infectados a nivel nacional, a qué sector de la sociedad ha afectado más, si el virus se ha dejado de expandir en nuestro territorio, si este ha podido ser controlado con las pruebas de laboratorio y con las restricciones y medidas preventivas planteadas, y finalmente si hay una disminución real de casos de manera sostenida en el tiempo y, sobre la base de este análisis de expertos y de la experiencia de otros países, ir abriendo por fases la economía.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, países como el nuestro, con grandes problemas de desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, no la vamos a tener fácil, de igual manera, expertos en ciencias sociales afirman que podemos enfrentar grandes problemas sociales, en un futuro no muy lejano, si no destinamos recursos para paliar la crisis sanitaria, económica y social que se nos esta viniendo encima, especialmente en el área rural, esto implica a aquellos que sobreviven de las remesas que envían sus familiares del extranjero, y de igual manera al micro, pequeño y mediano agricultor, a quienes se les debe de atender de manera urgente, ya que estos son la base de producción de nuestra alimentación en general, es decir, para comer necesitamos que ellos no dejen de producir, por lo que el Ministerio de Agricultura debe apoyarlos fuertemente y destinar personal para trabajar de la mano con ellos, así como implementar nueva tecnología que permita que estos sean capaces de producir excedentes, que puedan comercializar sus productos sin intermediarios y así reducir el impacto que tendrá la disminución de las remesas en el área rural, ya que la micro, pequeña y mediana empresa de agricultores, genera trabajo.

Me causa satisfacción y agradecimiento saber que en California, el Gobernador Gavin Newson, dispuso de un fondo para beneficiar a los inmigrantes que se encuentran sin papeles en ese estado, ellos son cerca del 10% de la fuerza laboral en California y contribuyen con su trabajo con unos $2,500 millones de dólares en pago de impuestos locales y regionales, pero en esta crisis sanitaria que afecta a todos, son ellos los más vulnerables al no tener papeles legales que les permita acceder a diversos beneficios que ya ha puesto en marcha el gobierno de los EEUU, los californianos son personas agradecidas y saben que los migrantes juegan un papel fundamental en su economía y que sin ellos, levantarla nuevamente, será mucho más pesado, complicado y de largo plazo, gracias señor Gobernador Newson por su gesto de empatía y reconocimiento hacia nuestros hermanos latinoamericanos, ojalá otros Gobernadores en su país siguieran su ejemplo; se le aprecia y se le respeta.

Todo lo anterior y al revisar la información planteada en el país por parte de funcionarios de gobierno y economistas, quienes aseguran que las remesas sin lugar a dudas irán decreciendo, en lo que estoy totalmente de acuerdo pero considero que, con la reactivación de la economía norteamericana, que por lo que hemos observado a través de los medios de comunicación, pareciera ser que será muy rápido, se podría beneficiar a nuestros migrantes, a sus familias y a nuestro país; hay que recordar que son precisamente los migrantes quienes trabajan la agricultura, la limpieza, la construcción, la manufactura, los servicios, la producción de carnes, etc. En otras palabras, son ellos quienes hacen el trabajo que ni los afroamericanos, ni los blancos hacen en su país, lo que significa que hoy más que nunca son indispensables para reactivar la economía de los EEUU y seguir beneficiando con sus remesas la economía local.

