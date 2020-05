La corrupción de la humanidad

Relatividades Perspectivas

“La gran mayoría condenaban detallada y fervientemente, a las situaciones, tendencias, sistemas que existieron hasta inicios de la limpieza. Ahora, son víctimas de sus mentes incapaces de concebir algo más que lo que les fue inculcado”.

¿Cuántos creen que la limpieza que está en ejecución, es un acto malévolo, y que retornar a las situaciones en las que nos encontrábamos previamente a la limpieza, es lo bueno?

¿Realmente creen que éramos buenos y que no causábamos decadencia y maldad con inatención o maldad por estupidez?

¿Realmente creen que las tendencias masivas definen a la asertividad?

¿Realmente creen por asimilación social, que éramos buenos y generamos más auge y bienestar que decadencia y sufrimiento?

Ya es ampliamente sabido que la mayoría de “personas” son un hato de bestias arreadas… y adoptan mentalidad, actitud, etc. según mayoritarismos. (el típico “argumento” de: “eso antes era malo, ahora ya no, y es normal”… (porque muchos lo aceptan o realizan).

Incluso vemos a muchos, solicitando salvación por parte de Dios y muchos incluso afirman que Dios los salvará como en cada ocasión en la que perciben algo negativo, amenazándolos para luego, al desaparecer lo negativo que los ofusco, volver a ser porquerías decadentes que dañan al mundo mediante maldad por intención o mediante maldad por estupidez.

Y cuando otro factor negativo aparece… vuelven a suplicar e incluso a afirmar salvación…

Pregunto:

¿Realmente creen ser buenos / merecedores de salvación y de bienestar?

¿O son simples idiotas arreados mediante tendencias sociales masivas (mentes que adoptan lo que la mayoría dicta, como bueno y asertivo) y debido a eso, creen ser buenos y merecedores de salvación y bienestar… por… adaptación / coincidencia social, y no por definición de valores y principios y respeto hacia los mismos?

¿O, son hipócritas al punto de solicitar salvación y bienestar a lo que considera más sagrado en la existencia (e incluso “tener fe” de recibir salvación y bienestar)?

¿Realmente creen que éramos buenos y que accionamos para bien?

¿Realmente creen que dirigimos al mundo hacia bien y no hacia sufrimiento y agonía?

¿Realmente creen que volver a las tendencias previas a la limpieza, es lo bueno?

¿Realmente creen que las tendencias masivas a las que se aferran por no lograr pensar, eran acertadas y causaban bienestar y auge?

¿Realmente creen que toda posibilidad de cambios, generará mal y decadencia, cuando el mal y la decadencia siempre estuvo presente en lo que existió hasta inicio de los cambios?

Muchos, la gran mayoría. un 98%, condenaban detalladamente y fervientemente, a las situaciones, tendencias, sistemas que existieron hasta inicios de la limpieza. Ahora, son víctimas de sus mentes incapaces de concebir algo más que lo que les fue inculcado: Buscan aferrarse a lo que tanto condenaron con ímpetus y argumentos contundentes porque sus mentes no logran asimilar la idea de algo diferente a lo que les fue amaestrado.

Muchos, tristemente, solamente logran repetir lo inculcado y tristemente, creen poseer asertividad. Asertividad por sumisión ante amaestramientos, no asertividad por lógica. “Argumentan” repitiendo lo que les ofrecieron como lectura, lo que les inculcaron verbalmente, etc., según ellos, colocando esos conceptos como la única verdad / posibilidad. Los típicos monos rasurados, vestidos y amaestrados para creer que repetir los hace intelectuales / pensantes. Se sienten asertivos por ser grandes conocedores de lo que les fue inculcado. No logran pensar, y nunca lograran asertividad por lógica. Siempre seguirán creyendo ser asertivos por repetir lo que les amaestraron tristemente, aunque sepan que no es asertivo y carece de lógica.

Aunque ellos mismos lo condenen aunque sepan que se aferran a ello, emocionalmente, al no lograr pensar algo más. Mentes presas de la ilusión de repetición como “sabiduría”. Mentes presas de la ilusión de asertividad y poderío intelectual mediante “conocimiento” (de lo que alguien más pensó, en lugar de pensar para lograr conclusiones y soluciones reales para situaciones, factores y circunstancias actuales). Pretenden colocar ideas del pasado, como soluciones para el presente y para el futuro, los cuales son distintos al pasado y además mutan constantemente.

En cuanto a valores y principios, la tendencia es opuesta: La constante mutación es asertiva si se da mediante percepción de situaciones y circunstancias, con el fin de lograr el bien en cada una. Tristemente, las “personas” creen que adaptarse a cualquier tipo de nueva tendencia, aunque sea obvio que causara decadencia y sufrimiento, es asertivo.

Pregunto: ¿Creen que no existan alternativas para lograr cambios hacia bienestar / auge? ¿Creen que todo cambio sería para peor (aun peor que la decadencia y sufrimiento / destrucción gradual pero constante, que existió hasta inicios de la limpieza)?

Pregunto: ¿Es realmente tan difícil, visualizar / idear un cambio hacia bienestar / auge? es tan difícil lograr concebir algo más que lo que nos fue amaestrado?

Y más importante aún: ¿Es tan difícil lograr valor propio mediante asertividad producto de análisis / pensamiento, en lugar de caer en la ilusión de valor por coincidencia social / sumisión mental hacia amaestramiento?

¿Realmente no logran pensar, sino solamente repetir lo que les fue inculcado?

¿Realmente no logran asimilar cambios hacia bienestar y auge, sino solamente creer que lo conocido, aunque ustedes mismos lo condenen con ímpetu y detalles, es lo bueno y que cualquier cambio es malo porque no logran pensar sino solamente repetir lo que les adiestraron?

Libre expresión de pensamiento.

