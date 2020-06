Cuidado Presidente

Estoy segura que el Señor presidente Alejandro Giammattei está empeñado en reformar la Constitución, con las mejores intenciones.

Sin embargo, quizás porque no es abogado, y muy posiblemente porque se está asesorando de gente como la Fundación Libertad y Desarrollo, por las Mack y sus secuaces, o por presiones de Arreaga, se está enfocando en temas de forma, con doble filo, y no de fondo.

Inicialmente, con sólo ver a Thelma Aldana aplaudir algo, ya tenemos para saber que es malo. Así que cuando vi que aplaudía lo dicho por el presidente, saqué la espada porque son temas que defenderé hasta que me muera.

Ayer me llegó una supuesta copia de las propuestas, y me alegró que NO incluyen cambios al concepto de la familia y la vida, como concebidos en la Constitución.

Ese borrador de propuesta lo que realmente parece que contiene es una reforma al proceso y parámetros de selección de jueces, de funcionarios para la carrera judicial, supuestamente buscando independencia judicial. Pretende formar un Consejo de la Carrera Judicial, como órgano técnico rector de la carrera judicial, del cual emane una nueva legislación de ese ámbito.

Propone cambios a la Corte Suprema de Justicia que incluyen el plazo del cargo como juez, aumentando a 15 años el tiempo de ejercicio activo profesional o cómo Magistrado de Apelaciones. Incluye cambios al pleno, que sea de 15 magistrados, y se forma una Cámara de Asuntos Administrativos. Para elegir al presidente de la CSJ proponen votación en primera sesión, y de no lograrse, subiría el magistrado más antiguo.

Los Magistrados serían electos 3 por el Presidente en Consejo de Ministros, 3 por el Congreso de la República, 3 por el Colegio de Abogados y Notarios, 3 por los Decanos de las Universidades y 3 por los Magistrados de sala. De esos 3, por cada ente/grupo elector, 1 sería por 4 años, 1 por 7 años y 1 por 10 años.

Y finalmente, la Corte de Apelaciones exigiría al candidato 10 años como juez de primera instancia o en ejercicio profesional para formar parte de la corte. Serían nombrados por la CSJ propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial. La Cámara de Asuntos Administrativos del OJ evaluaría y haría las propuestas a la CSJ. Con 3/4 partes que salgan de magistrados activos. Suena más engorroso el proceso.

Entiendo que expertos Constitucionalistas han dicho claramente, que nuestra Constitución está bien, y que lo que hay que modificar es el reglamento de elección. La idea debiera ser que exista meritocracia y que nadie “manosee” el proceso. Ni la izquierda, ni la derecha, deben meterse en el proceso judicial.

El sistema republicano que establece la separación de poderes, y el sistema de pesos y contrapesos URGE que sea respetado.

Es así que me produjo un alivio ver que en dicho borrador no hay nada sobre agenda LGBTQ, aborto, etc. Recuerde que usted fue una víctima de las Mack y compañía.

Entonces pienso, ¿porqué salió la nefasta prófuga enviando mensajes de que las reformas eran las mismas de Cicig? Hacerlo sólo podía tener dos posibilidades: 1. Generar animosidad hacia la propuesta del presidente porque ella sabe muy bien que la verdadera sociedad civil (no los 4 gatos del séquito de las nefastas Mack) nos pronunciamos fuerte y claro en una de las manifestaciones más grandes que hemos visto en Guatemala para decir NO a cambios al concepto de familia y al derecho a la vida.

Y, 2. que sabiendo ella que la agenda globalista progres socialista NO está en el borrador, estimule a sus huestes para que pidan que sean incluidos esos temas.

Cómo el Señor presidente parece ponerle atención a las redes, y algunos diputados también, ya saben que NO queremos agenda LGBTQ y demás letras, NO queremos aborto, y le recuerdo al presidente que firmó el Acuerdo con AFI (Asociación la Familia Importa), para proteger esos principios básicos de nuestra cultura e idiosincrasia.

Nuevamente, como lo he hecho con el tema del covid y con el tema de la reactivación económica, le sugiero al Señor presidente que aplique su propio consejo dado a otro mandatario en el pasado, y busque asesoría de los mejores. Llame a Molina Barreto, Fuentes Destarac, González Dubón que le asesoren sobre temas Constitucionales. No se fíe del acuerdo que pueda tener con Gloria Porres de la CC, porque esa serpiente sólo le es fiel a la izquierda, y usted no parece tener definición ideológica, por lo que dudo le sea leal. A menos que la compre.

De igual forma, por favor deje de ser condescendiente con Arreaga, porque eso parece. NO tiene pull en Washington, donde pasará a las huestes de retirados cero a la izquierda en pocos meses. Arreaga está impulsando cosas para dejar terminado lo que Robinson no pudo terminar. Cuidado Señor presidente, tratará de meterle con tirabuzón su agenda progres globalista. Esperamos saque el carácter que se rumora que tiene y no se deje somatar la mesa. Arreaga es embajador por default, pero NO tiene poder. Piense en lo que a la mayoría de Guatemaltecos le conviene. Es imposible que quede bien con todo mundo.

Mejor inicie su reforma por ELIMINAR la nefasta corte celestial, bajarlos de cuajo a la tierra, y que los 4 jinetes del apocalipsis se vayan a sus casas, y afronten las consecuencias y responsabilidades por sus actos. Son comunes mortales como todos nosotros y no están por encima de la Ley. La corte ANTIconstitucional ha sido nefasta para Guatemala.

Recuerde que de buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno… Quiere hacer algo, hágalo bien.

Libre expresión de pensamiento.

