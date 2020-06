La piedra

Repetidas veces hemos leído, escuchado y cantado a la “piedra en el camino”; existen numerosas reflexiones acerca del significado de la misma e interpretaciones sobre las lecciones de tropezar con una de ellas y/o con la misma piedra. A grandes rasgos, el meollo del asunto es que no se vale cometer el mismo error dos veces, porque básicamente , se repite lo que no se repara.

¿Y entonces? ¿Qué podría significar tropezar de nuevo con la piedra de la cuarentena? ¿cómo podríamos cometer los mismos errores, una y otra vez?

En redes circularon hace algunos días, fotografias de la pandemia del año 1918, cuando terminó la cuarentena de la “gripe española”, la nota narraba que miles de personas salieron a protestar en contra de permanecer en sus casas y a los pocos días, miles también murieron; al pié de la foto se lee la reflexión “aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo” Y pensé: ¿será esa la piedra con la que no debemos tropezar de nuevo? …mmm No lo creo, pues visualizo otra piedra más grande en el camino, aquella que representa “la normalidad”.

Me explico: la mayoría de nosotros más de alguna vez ha dicho: “quiero que todo regrese a la normalidad” “extraño mi vida real” es por eso que identifiqué como piedra “querer volver a la realidad. ¿En serio queremos eso?, no será el fin sublime de todo esto, precisamente, ¿no regresar al antes? ¿es que acaso no tenemos áreas que mejorar? ¿sensibilidad social que desarrollar? ¿juicio crítico que fundamentar? ¿serán nuestras prioridades las mismas? ¿estoy consciente de lo que significa regresar a la normalidad?.

Quizá para algunos todo estaba bien antes de la pandemia, pero me niego a aceptar que el ser humano quiera regresar a una realidad que ya no existe, que se quedó en el transcurso del camino recorrido; así que les propongo hacer la tarea de autorreflexión y autoconocimiento, en la que identifiquemos las piedras en el camino con las que que NO, deberíamos tropezar nuevamente, siempre podemos ser mejores y descubrir nuestras áreas de posibilidad, siempre podemos tomar tiempo para hacer cambios, somos seres con la responsabilidad de la mejora constante. Revisemos si en serio, queremos volver a la normalidad; analizando sino la normalidad era la problema.

