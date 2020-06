De la Reforma a la Constitución

Las crisis nos muestran con crudeza la realidad de los pueblos, la pandemia del Coronavirus ha puesto al desnudo lo precario, deficiente y obsoleto de nuestro sistema de salud, educación, economía y de justicia en nuestro país.

Como siempre, los intereses de todo tipo se dan cita para elegir o bloquear elecciones que por su naturaleza son vitales para que la justicia en el país sea pronta y cumplida, desgraciadamente la realidad es así, hay tantos intereses en juego que las elecciones para elegir a magistrados de salas y de Corte Suprema de Justicia que estas hoy, son más complicadas que cualquier otro tipo de elección en el país.

Pero que ha pasado, es que cuando se hace una reforma a la constitución, como la que se realizó en nuestro país, en donde después de seleccionar y elegir a magistrados en el Congreso de la Republica, la potestad de seleccionar a los futuros integrantes de las cortes, se deja en manos de las comisiones de postulación, nadie advirtió de los posibles vicios que se nos vendrían encima, que no son pocos por cierto, y en donde grupos de abogados, lucharían con todos los recursos a su alcance legales e ilegales para poder formar parte de estas comisiones, universidades con facultades de derecho de cartón que fueron creadas con el único objetivo de poder integrar estas comisiones, y grupos de mafias que de igual manera apoyan en ese esfuerzo a algunos grupos para lograr una cuota de poder, al final todo se reduce a la posibilidad de que todos, de alguna manera, tengan incidencia dentro de las cortes para poder trabajar de la mano asuntos de su interés.

Hoy, la Corte de Constitucionalidad, ha ordenado al Congreso entrar a conocer la elección de magistrados de cortes, cumpliendo con los requisitos establecidos en su resolución, resolución que debe de cumplirse y entrarse a conocer en el tiempo que la misma establece.

Paralelamente, el Ejecutivo propone una reforma constitucional para elegir magistrados de cortes y se está a la espera de que se oficialice la propuesta, pero al final todavía es solamente una propuesta y tendrá que pasar mucha agua por el rio para su aprobación o no, de acuerdo a lo que algunos medios de información han planteado, la base de dicha reforma es un trabajo del consorcio USAC, Rafael Landívar y ASIES, propuesta seria que debió haber sido abordada desde hace muchos años, y la que desde mi personal punto de vista es muy técnica y profesional, y sin lugar a dudas lo más importante alejada de intereses políticos sectarios, en mi opinión personal, este no es el momento político adecuado para discutir una reforma constitucional que debe ser conocida y debatida por los diferentes sectores de la sociedad, y pienso que, previo a entrar a conocer reforma alguna, deberíamos mejorar los procedimientos de evaluación de candidatos respecto a capacidad, idoneidad y honradez, lo que permitiría que llegaran a las cortes los mejores juristas y después con tranquilidad y fuera de esta emergencia sanitaria, podríamos pensar en una reforma constitucional seria y responsable que no únicamente mejore los mecanismos de elección de las cortes, si no que esta incluya todo el sistema de justicia, que tanto necesita de un cambio de fondo.

