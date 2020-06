El manual socio – político, conocido como “La Biblia”

Relatividades Perspectivas

Cómo las masas son manejadas a través de los siglos, mediante la misma visión y, cómo las masas creyentes posibilitan los sucesos descritos junto a quienes los proyectan.

¿Qué sucedía en la antigua sumeria?

¿Qué sucedía en la antigua babilonia?

¿Qué sucedía en las Américas?

¿Qué sucedía en el antiguo Egipto?

¿Qué sucedía en todo lugar anteriormente a la aparición del cristianismo?

En esos tiempos, sucedía lo que otras creencias, dictaban (annunaki, hopi, teología egipcia, dioses babilonios, deidades mayas). Cada cultura poseía un rumbo distinto.

Los cristianos impusieron su religión y creencias (de manera no muy bien vista por he waw he yod sarracenos, nórdicos y prácticamente el mundo relativo inmediato, fueron obligados a adoptar a las creencias católicas, mediante las cruzadas.

Luego, aconteció que las “predicciones” cristianas resultaron ser igual de asertivas que las “predicciones” annunaki, hopi, maya, egipcias, babilonias, etc., curiosamente causando la desaparición de las “predicciones” inmediatas de esas culturas.

El mundo paso a ser resultado de creencias cristianas (ya no de creencias de otras culturas que quedaron en niveles secundarios ante el imperio cristiano).

Y es totalmente lógico, pues quien, o lo que, domina al mundo, moldea a este ultimo, ya sea con acciones, cultura, guerra, creencias, o influencias de distintas índoles.

Las 4 bestias en el libro de Daniel, que posteriormente aparecen unidas en el Apocalipsis de san Juan, junto al dragón y el cordero que hablaba como dragón.

Es cómico percibir que en el antiguo testamento, Dios parecía apoyar cosas muy distintas que las que apoya en el nuevo testamento (esclavitud: “Salomon: “si alguien matara al siervo de otro, el amo matara al siervo de quien mato a su siervo), violencia: “yo sacare de tu paso, al cananeo, al amorreo por medio de la fuerza de la espada”. Y como olvidar a la crueldad en las pruebas de fe hacia sus devotos: “Abraham, deberas matar al hijo que tanto anhelaste (Sarah era infertil)”, “pueblo judío: saldrás finalmente de Egipto y te liberaras de su yugo para luego, vagar 40 años en el desierto”, y otras.

En el nuevo testamento, dios promueve paz, comprensión…

¿Alguien mas, cree que la razon por la que se diferencian tanto los testamentos, es porque fueron escritos en eras distintas, en las que la percepción de los que los escribieron se definía mediante factores muy distintos?

Dios brutalmente activo a dios, pasivo hasta casi ser ausente.

Volviendo al tema de esta redacción: las masas de personas, naciones, pueblos y mas, fueron moldeadas desde entonces (o regidas) por los 10 mandamientos, los salmos de Salomon, las enseñanzas de Jesus, las cartas de los apóstoles (incluso cuando algo contradice a algo mas).

Sobre “predicciones” / “profetizaciones”: ¿Qué creen que sucede cuando la mayoría o muchas personas, creen firmemente en algo que “vaticina el futuro”? Cada acción o decisión, cada actitud genera un rumbo.

El anticristo, Therion, etc., Según la biblia, ya accionaron (tiempo del imperio romano y Nerón). Sin embargo, esa misma linea de sucesos, se repite una y otra vez: dominadores luchando entre si, por dominar sobre los demás.

El “nuevo orden mundial” ha sido efectuado también, en varias ocasiones (la ultima fue cuando usa quedo en el poder tras la segunda guerra “mundial”). El mundo cambio drásticamente tras la caída de cada imperio y el nacimiento de otro. Desde Sumeria, Babilonia, Mayas, Egipto, etc. Hasta llegar al imperio actual (política totalitaria / autoritaria… sumisión sistemática), han surgido nuevos ordenes mundiales. Gengis Khan, Atila el huno y otros que también tuvieron proyección a nivel prácticamente mundial, definieron al mundo según su visión y deseos.

Un creyente, hará posible, lo que cree mediante acciones, actitudes, pensamientos, etc. afines a su creencia. No olvidemos que en las eras antiguas, no existían medios de comunicación a nivel en el que existen ahora. Las personas no percibían mas que lo que por fortuna coincidía en lugar y tiempo con ellas. Por eso, creían…

La historia de Therion, el dragón y la bestia con apariencia de cordero se repite una y otra vez, a pesar de haber sido “profetizada” en tiempos que ya pasaron y en los que esa historia sucedió… y esto es porque los sistemas socio – político – económicos han sido desde entonces, siempre moldeados con la misma visión e ideales.

Incluso los fenómenos naturales como terremotos, ciclones, maremotos, luna roja, etc., ocurrieron ya varias veces en conjunto en el mundo. Es solo que, la gente en la antigüedad, no tenia acceso a internet, para saberlo.

Y si necesitan una prueba de todo este asunto: ¿Cuál es la ciudad que gobierna sobre las naciones y se embriaga con la sangre de los santos? ¿Quién tiene poder sobre masas creyentes? Un poder mas fuerte que el que poseen los gobiernos y otras instituciones, pues es basado en creencia / convicción de cada persona, en lugar de autoritarismo e imposición.

Si no adivinan, esperemos que en octubre no vuelva a post – ponerse lo que no pudo ser en febrero y en mayo (según recuerdo)…

Libre expresión de pensamiento.

