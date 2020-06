Para muestra… varios botones

Conversemos Acerca De:

No escribir en tiempo presente ante y sobre la situación pandémica resulta complejo, queda claro que una gran influencia lo generan los medios audiovisuales y escritos en formato digital, de aquí que es lo que más llama la atención y que en este momento se vincula a lo económico, donde alarmantemente éste último presiona muy fuerte al primero.

Otros aspectos que debieran ser tan importantes como noticias pasan a un segundo plano (otros problemas sociales, ambientales, etc.), pero siempre he sido de la opinión que “para que un problema sea suplantado, solo se logrará con otro nuevo problema”.

Cuando por un motivo muy necesario debo salir de la casa, cumplo con todas las normas de higiene (nasobuco o mascarilla del tipo quirúrgica – las hay de tela comunes que mientras más capas tenga mejor, nylon, poco recomendable las pañoletas de algodón, superadas positivamente por las hechas de edredones -; guantes – de latex, nitrilo, vinilo con talco, sin talco, en fin una amplia variedad que todo dependerá del poder adquisitivo de cada cual, a lo anterior le sumo un frasco spray de gel-alcohol en la guantera del vehículo y no puedo olvidar la infaltable gorra que no solo protege del posible virus, sino también del terrible calor (que sobre pasa en ocasión los 36 oC promedio, en los horarios de 8 am – 6 pm)

En el recorrido, se visualizan pocos vehículos de todo tipo – mucho más escaso que en tiempos “anti pandémicos” – y mientras espero pacientemente que nuestro “policía de tránsito” con sus luces (verde, amarilla o roja), me dé el OK, para poder cruzar con cuidado (sí con cuidado, sobre todo ante los violadores de leyes vehiculares o peatones que aún no dominan ni aplican el concepto de prever); en el semáforo siguiente mientras esperaba la luz verde situado en el carril del centro, próximo a una parada de bus o transporte público (también llamado autobús, ruta, colectivo, bondi, guagua, camión, micro u ómnibus)

En la parada al azar conté a un grupo de estudiantes – que se identificaban por su uniforme – con nasobuco en una relación 1:10, entiéndase una sola persona con nasobuco, de 10; en el caso de guantes nadie; en ese momento se detuvo un bus, subiendo de forma desordenada, (¿propio de la edad?) donde no respetaban entre ellos y parte del público que ya se encontraba en el interior del vehículo, el distanciamiento social que amerita la enfermedad.

Indiscutiblemente que el hecho antes señalado y otros, evidencia la falta de concientización que al menos los y las docentes debemos seguir incidiendo en el estudiantado, que a su vez puede ser retransmitida a los hogares, a vecinos, a amigos.

¿Por qué no detener el inicio de la clase (sea presencial o virtual), independientemente de la disciplina (ciencias sociales, naturales) y organizar el aula o local buscando el distanciamiento adecuado? y que, de no ser posible por la cantidad de estudiantes versus capacidad del local en general, analizar como tema a abordar: ¿Cómo solucionar la probabilidad de contagio en el aula o en su hogar, ante tanta proximidad? Estoy seguro que surgirán excelentes ideas y por supuesto soluciones.

Las clases que se imparten hoy no pueden ni podrán ser iguales en cuanto a metodología y recursos pedagógicos que se ofertaban a inicios o continuidad del presente curso escolar, se requerirá mucho esfuerzo de docentes, estudiantes, padres y madres de familia.

No queda duda alguna que será necesario, diría una obligación, a quienes corresponda invertir más en EDUCACIÓN y en el personal docente, concluyo con la cita siguiente: “…la educación ha de dar los medios de resolver los problemas que la vida ha de presentar”

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: