Las palabras son vanas

Petardo

El secretario de Estado, Mike Pompeo, se pronuncia por la designación de Gustavo Alejos como no elegible para ingresar a Estados Unidos.

Por medio del comunicado de la embajada de EE. UU. nos enteramos de que siguen investigando a algunos políticos partidistas de nuestro país y con firmeza y señalamientos que justifican sus acciones actúan y nos comunican. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, designó públicamente hoy a Gustavo Alejos y sus familiares cercanos, por su implicación en una significativa corrupción. “En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del ex presidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, funcionarios y procesos públicos de su gobierno”, se consigna en el anuncio del Departamento de Estados.

Alejos esta señalado en varios casos que ha llevado adelante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y volvió a cobrar relevancia en la pesquisa del Caso Comisiones Paralelas 2020 donde se intenta demostrar el interés de este de influenciar en la elección de Cortes. Hoy estoy anunciando la designación pública del ex jefe de gabinete presidencial guatemalteco Gustavo Adolfo Alejos Cambara de Guatemala debido a su participación en una corrupción significativa. En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del ex presidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, funcionarios y procesos públicos de su gobierno. “Esta designación se realiza bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94). Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, añadió el Departamento de Estado.

Los guatemaltecos no nos explicamos como nuestro presidente de la Republica y demás autoridades, no accionan con investigar a personas que se sospecha de actos incorrectos y señalados de corrupción, ven a nuestro gobierno como si fuera un árbol, donde los corruptos, como si fueran pájaros, solo se cambian de ramas. Algunos dicen que los arboles permiten esto porque esos pájaros lo abonaron para crecer y les debe la vida. Nuestro gobernante, si tiene vos y autoridad no debe actuar inerte. Esto ya va dándole desconfianza a la población, que nuestro presidente actúe como si fuera un árbol y ni siquiera con la ayuda del viento, zangolotee sus ramas para quitarse esos pájaros corruptos.

Libre expresión de pensamiento.

