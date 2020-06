¿Qué nos pasó?

Políticamente Incorrecta

Para los que no lo saben, en la ciudad de Seattle, Estado de Washington, un sector de 6 cuadras a la redonda ha sido tomado por un grupo anárquico con la excusa de que sólo las vidas negras cuentan.

El grupo anarquista Antifa (anti fascistas, aunque cómo es la moda emplean mal el término de fascista), que se comporta cómo grupo terrorista por esparcir terror a donde van, puso barricadas con gente armada para defender su zona autónoma “libre del Capitolio”. Sólo de ver los vídeos de como quedó Nueva York, y otras ciudades, saqueadas, tiendas de todo tipo, destruidas, es obvio que esta gente es todo menos inteligente, lógica, racional. Inclusive, está el vídeo de una señora negra que reclama que le destruyeron su negocio en el Distrito de Columbia, y dice “yo soy negra”.

Nadie defiende los abusos de la policía, y los oficiales del caso del señor Floyd ya están enfrentando la ley. Sin embargo, llora sangre que los negros sufren más abusos y crimen cometidos por otros negros, y que los medios eso no lo digan.

Los medios venden la idea de que es sólo blancos contra negros, y las estadísticas indican que es mucho más alto el crimen de negros contra negros.

La policía tuvo que abandonar el cuartel de policía de la zona. La gente de esa área está a merced de los manifestantes, que estilo secuestrador, han emitido sus demandas. Entre las demandas que exigen está abolir por completo la policía, el aparato de justicia y las autoridades de inmigración, incluyendo las pensiones para los retirados. Exigen la abolición de las cárceles, especialmente juveniles. Quieren que sean juzgados los policías que a criterio de Antifa cometieron abusos, inclusive, los que fueron absueltos en juicios. O sea, se puede ser criminal, sin enfrentar consecuencias.

Piden indemnizaciones monetarias para las supuestas víctimas de la “brutalidad policial” y que los nombres de los policías sean de dominio público. Quieren que todos los presos negros sean rejuzgados por jurados enteramente negros. Demandan la descriminalización de todo acto de protesta, incluyendo violentos, amnistía para todos los manifestantes, incluyendo los que han asesinado policías. Quieren que todos los encarcelados por temas relacionados a drogas salgan libres.

Demandan que los encarcelados voten en los procesos electorales.

Quieren que en lugar de cárceles a los criminales los sometan a programas de transformación, que suena como a psicologiarlos, y que se hagan responsables de sus actos sin consecuencias. Crear sistemas anti crimen locales, de vecinos.

Los fondos que actualmente se usan para la policía sean asignados a salud y medicina, vivienda gratis (porque la vivienda gratis es un derecho para Antifa), que le suban el sueldo a los maestros y hagan las clases públicas menos numerosas. Que sean hechos ciudadanos todos los inmigrantes ilegales y que no se les llame ilegales porque la ilegalidad no existe. Deben ser llamados indocumentados.

La vivienda gratis incluye que no haya más elevación de rentas, que se invierta en todo lo que sea considerado cultural, y que la universidad sea gratis, especialmente para los negros. Poner fin a todos los desalojos de inquilinos por falta de pago (los dueños de propiedades, que se pudran), y los indigentes tienen derecho a estar donde quieran. Así como en California, donde defecan en las aceras de las calles, libremente.

Quieren que el personal médico para atender pacientes negros, sea de raza negra. Supongo que lo mismo sería para todas las minorías, aunque no lo especifican. Que los ciudadanos de Seattle subsidien los negocios de propiedad de afroamericanos. Y que el Estado ponga expertos en aflicciones mentales para atender a los que llaman al teléfono de emergencias por temas emocionales.

Quieren mayor énfasis en la enseñanza de historia afroamericana y nativa americana, y que remuevan todo monumento histórico relativo a la Confederación.

O sea, estos patojos, porque el 90% son menores de 30 años, quieren borrar la Historia de su país (eso no es sólo en Seattle), quieren reescribir la Historia. El fundamento que hizo de los Estados Unidos el país a donde todo migrante se quiere ir, la tierra de las oportunidades, el país ejemplo de libertad y progreso, sea anulado.

Quieren destruir la esencia republicana sobre la cual fue fundamentada la Unión Americana. Eliminar la autoridad, y la responsabilidad individual. Usted puede matar a quien se le dé la gana, los vecinos lo van a psicologiar, y ya. Si usted es blanco, le pueden tomar su propiedad “en alquiler” sin pagarle alquiler. Y usted no puede hacer nada al respecto. Si usted es propietario de un negocio y no es negro, no recibirá ningún tipo de protección, de seguridad y estará a merced de Antifa. Sólo los propietarios negros serán protegidos y hasta subsidiados.

Es el principio del anarquismo. Anarquismo es, en esencia, ausencia de autoridad.

Lease tierra de nadie. Hacia eso vamos, a pasos agigantados. Y como en Guatemala imitamos lo malo, no tardan aquí en salir a hacer lo mismo. Ya hay zonas en el altiplano tomadas y dominadas por la población indígena que protege al narco y no dejan entrar a la autoridad. No estamos a décadas de ser un Seattle, a la Tortrix.

¿Cómo llegamos a esto? Se han perdido todos los principios, los valores que hacen a los humanos convivir en sociedad, armoniosamente. Se ha sacado de proporción todo, porque se ha sacado a Dios de todos lados. Estados Unidos fue fundado como una nación bajo la tutela de Dios, les guste, o no. Se ha llegado a esto sacando el respeto de las relaciones humanas, en todas sus formas. Respeto a las autoridades, respeto a la Ley. Como dice Chris Rock, el comediante afroamericano, si la gente respetara la ley no se meterían en problemas. Bien dijo Reagan “es hora de establecer nuevamente que todo individuo es responsable de sus propios actos”.

Libre expresión de pensamiento.

