Y la fiesta fue en Condado Concepción…

En la mañana del sábado 13 de junio, las redes sociales se desbordaban comentando lo que había sucedido la noche anterior:

Una fiesta de grandes proporciones se hizo viral en la que departían jóvenes disfrutando de bebidas espirituosas, con todo y un gran sistema de sonido, música ambiente, pantallas, luces y con DJ incluido. Este asunto en otro tiempo pasaría desapercibido de no ser que estamos en plena crisis sanitaria, con disposiciones específicas en cuanto al distanciamiento social y por si fuera poco, porque el actuar de las autoridades en esta caso pasa de ser timorato a ridículo. En efecto, esta fiesta aviva el debate que se ha dado en nuestro país sobre la igualdad y aplicación de la ley puesto que por menos de eso muchos guatemaltecos han ido a pasar un fin de semana en la cárcel, a muchos se les ha limitado drásticamente sus derechos y otros muchos, que han violado el toque de queda porque no tienen medio de transporte y han tenido que recorrer distancias a pie, la Policía Nacional Civil se ha ensañado literalmente en su contra, incluso se han visto casos que personas por el solo hecho de salir a un metro de su casa cuando la patrulla de la policía pasa frente a su casa han sido objeto de detenciones con el argumento de que la ley debe aplicarse y se está violando.

La aplicación de la ley es parte de un sistema injusto que prevalece en el país y que de manera abierta o solapada sostiene los privilegios de este sistema. No es posible que la ley les permita transgredir abiertamente la norma que a otros se les impone sin ninguna consideración.

Al principio del establecimiento del toque de queda fuimos testigos de que se capturó a muchos guatemaltecos con el argumento de que había que cumplir la ley, también fuimos testigos de que en pleno toque de queda se tuvo conocimiento que un diputado en estado de ebriedad y en flagrancia total violó el toque de queda y en ese momento se le solucionó como muchos otros casos poniéndolo a disposición de la Junta Directiva del Congreso que nada hizo al respecto, en tanto conocíamos la noticia de que en Quetzaltenango 4 mujeres fueron capturadas porque violaron el toque de queda cuando regresaban de vender verduras y no les dio tiempo de llegar a su casa. En estas circunstancias notamos que es evidente que la ley no se aplica a todos por igual y esto es lo que ha creado en Guatemala un irrespeto a las normas jurídicas que viene desde que las autoridades actúan de acuerdo a las personas. En este caso, resulta claro que al llegar la Policía Nacional Civil debió proceder a realizar las capturas correspondientes como debe ser porque se estaban cometiendo actos contrarios a la ley, sin embargo los agentes de la Policía no reportaron ninguna captura es decir todos se fueron a su casa en evidente complicidad de policías y transgresores que por pertenecer a una elite en el país parecen ser los “intocables”.

Los gobiernos en general en Guatemala han sido muy complacientes con las elites, desde el hecho de proteger privilegios hasta aspectos tan elementales como que puedan transgredir normas sanitarias de prohibición. Esta complacencia se ha hecho evidente no solo por la fiesta organizada en Condado Concepción, en donde muchos jóvenes probablemente descendientes de aquellos otros, departen en total libertad cuando cada día de anuncias más y más contagios y ya los fallecidos suman decenas; sino también en la forma en que el actual presidente ha sido complaciente con los sectores económicos de poder y ha flexibilizado el cumplimiento de las medidas de tal manera que el país casi se encuentra abierto en su mayoría porque maquilas, call centers, industrias de diversas naturaleza han continuado sus actividades pese a que, como las maquilas, se ha mostrado que han sido focos de infección. Pero, al señor Giammattei le tiene sin cuidado las necesidades de la población en tanto aquellos a quien les debe mucho, quienes están verdaderamente detrás de él y quienes en realidad tienen en sus manos el destino del país se encuentren bien; por ello las personas que se ganan la vida de día en día, o aquellos micro y pequeños comerciantes y todos aquellos de la mal llamada “economía informal” la siguen pasando muy mal, porque son los que en realidad siguen en cuarentena, en tanto los demás continúan haciendo trabajar a muchos pese a las disposiciones, porque lo hacen a ciencia y paciencia del “señor presidente” para quien, el país podrá seguir en confinamiento otros tres meses, porque no sufre la crisis ni él ni sus secuaces pero si la población de a pie, que a gritos está pidiendo soluciones que no se le han brindado ni se les brindará.

La igualdad ante la ley, como un principio fundamental, determina la legitimidad de los gobernantes y en ello debemos reparar que este presidente, como los anteriores en el país han contribuido a construir un sistema en que el que la ley es aplicada depende de quién sea el transgresor si tiene conexiones, si es descendiente o ascendiente de alguien que se encuentra dentro de determinada elite, simplemente se flexibiliza la ley, es decir que no es necesaria tanto cumplimiento estricto, no es necesario que la Policía Nacional “se meta a clavos” y que el pobre agente o superior sufra algún tipo de reprimenda, regaño o en el peor de los casos destitución por haberse atrevido a “tocar” lo “intocable”, entonces el temor se le hace tal que permiten una salida legal, como en esta fiesta dejar que todos los transgresores se vayan a su casa a “quitarse la goma”, pero si esa fiesta no hubiese sido en Condado Concepción sino que hubiese sido en la Zona 7, Zona 5, Zona 18 o en Villa Nueva o Mixco hubiésemos amanecido con la noticia que las carceletas de tribunales estarían atestadas de jóvenes, adolescentes y algunos adultos que transgredieron el toque de queda y otras disposiciones sanitarias, pero siendo en Condado Concepción con la “clase” de personas que estaban, pues simplemente se fueron a su casa y quizá si mucho el local se va a clausurar una tonta medida para lo que sucedió realmente porque el local mañana cambiará de nombre y pues habrá que abrirlo al dueño no se le van a deducir responsabilidades puesto que posiblemente no estuvo allí y la responsabilidad penal es personalísima y en fin habrá tanto vericueto legal para decir que “aquí no pasó nada” todos estos jóvenes el día de mañana contarán cómo transgredieron la ley como una anécdota más que les muestra que la ley no les alcanzará porque tienen “status” y eso les hace estar por encima de la ley, de las autoridades y del Gobierno. ¿Por qué en Guatemala hay privilegios de hecho, hay una suerte de antejuicio para unos que pueden violar la ley, transgredir las normas de tránsito y mofarse de ello como si no pasara nada? Y, parafraseando a mi buen amigo Carlos Ovalle, “Dentro de veinte años estarán el Congreso, en la Patronal, en las fundaciones, en la academia… todo fresh”.

