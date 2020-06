Sabía usted que…

Políticamente Incorrecta

Ya van más de 100 multinacionales que se declaran en quiebra, cierran operaciones en Estados Unidos y sus filiales.

Eso significa no que cientos, ni miles, sino millones de familias se quedarán sin sustento. Gente acostumbrada a trabajar, a producir, no a que le regalen dinero o bolsas de comida. Millones, porque entre empleos directos e indirectos, eso suman.

Se estima que cerrarán entre 12 y 15 MIL cadenas de tiendas como J. Crew, Gap, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Forever 21, Sears, Walgreens, Gamestop, Pier 1 Imports, Nordstrom (incluyendo Papyrus y Chico’s), Destination Maternity (dueña de Modell’s y A.C.), Moore (dueño de Macy’s, Bose, Art Van), Olympia, Kmart, y muchas más.

Multinacionales cómo Hertz (dueña de Dollar y Thrifty), Comcar (la mayor empresa de transporte), Mall of America (el mall más grande del mundo), llevan casi 40 MILLONES de personas desempleadas, de una población de 160 millones.

¿Qué implica eso para Guatemala? Adiós maquilas, adiós tiendas que vendían esos productos, adiós negocios que abrían en torno a esas plantas, a esas boutiques, a esos negocios. Adiós farmacias, restaurantes, bares, transportistas, negocios de envíos, etc. Ese será el legado más importante que dejará el manejo que se ha dado a este virus. Adiós inversión extranjera.

A un virus que NADIE en su sano juicio niega que existe, pero que los que vemos estadísticas y nos informamos más allá de los #FakeNews sabemos que NO es cómo lo pintan. Sabemos que a la gran mayoría nos dará, y que sólo teniendo un sistema inmunológico fuerte saldremos adelante. Que necesitamos seguir protocolos que sí han funcionado y que por no hacerle el negocio a los chinos, por no aumentarle el negocio a los que ganan por el sufrimiento ajeno, tratan de desprestigiar a pesar de los evidentes resultados positivos.

Tenemos que agradecerle este caos a los burócratas, que ganando sus mismos sueldos, les ha importado un pepino endeudar más al país. Tenemos que agradecerle a gobernantes, empresarios miopes u oportunistas que se empeñan en “medidas de reactivación económica” arcaicas, obtusas y con demostrada ineficacia.

Estamos en manos de partidos de izquierda (para los que alegan de las ideologías) y otros de falsa “derecha” que sólo nos endeudan más y se oponen a la baja de impuestos, inclusive anticonstitucionales como el ISR y el ISO. Se rehusan a abrir su mente e imitar a tantos países que lo primero que hacen es eliminar o reducir impuestos por entender que cuando el individuo tiene más dinero en el bolsillo, más consume y más invierte.

Los que se oponen al consumismo y abogan por gobiernos paternalistas, parecen no entender que todos tenemos que comer, vestir, usar gasolina, transporte público, medicina, gastar en salud, para hablar de cosas básicas. La UNICA forma de NO CONSUMIR es morirse. Y la UNICA forma digna de hacer dinero es trabajando.

Si un padre o una madre no pueden poner pan en su mesa, no pueden curar a sus hijos, no pueden proteger a su familia, recurrirán a acciones delictivas para suplir esas necesidades. Por osmosis, aumenta la delincuencia. Si seguimos quebrando empresas y aplicando medidas obtusas, sólo generaremos más desempleo y por ende, más muerte y más hambre.

Y para rematarla, las sucursales del nuevo grupo terrorista alimentado por Soros y la Fundación Clinton (sólo vea quienes son los donantes, está en redes y el que busca, encuentra) #Antifa (y su hermana #BlackLivesMatter), que han entrenado manifestantes profesionales que saben cómo generar caos y destrucción, ya están buscando sucursal en Guatemala. Me pregunto, ¿les vamos a permitir que hagan lo mismo que en NYC y otras ciudades?

¿Vamos a quebrar Guatemala? ¿Vamos a aumentar el hambre en Guatemala? Para los que dicen “ahora les importa el hambre” les respondo que siempre he abogado por la generación de empleo como la verdadera solución al problema del hambre. No entender eso es idiotez (mentalidad socialista) o mala fe. Querer diezmar la población mundial a base del hambre, ha sido un ideal de algunas mentes enfermas.

Desde los 60s la Fundación Rockefeller y sus afines se vienen enfocando en la enorme explosión demográfica de los países en desarrollo (Tercer Mundo). Ven a esa explosión demográfica como la causa de la degradación ambiental, subdesarrollo económico e inestabilidad política. Soros apoya esto abiertamente. Las teorías anarquistas de ecologistas, inspiradas en el maltusianismo, aducen que los humanos se reproducen con mayor velocidad que la humanidad para producir alimento y por ende, hay que disminuir la población mundial.

Recordemos que la Fundación Gates es la líder mundial de la esterilización y promoción del aborto y ahora principales financistas de la Organización Mundial de la Salud y su mentada vacuna. Gracia a Dios, Israel y Trump también están desarrollando vacunas. Los Gates, Soros, los Clinton, Rockefeller etc están todos unidos. Y la mejor forma de controlar a la población, es con el terror. Piénselo, fríamente. ¿Quién gana con tanta empresa que quiebra? ¿Quién gana con la reducción de la humanidad? En río revuelto…

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: