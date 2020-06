Cuarentena voluntaria

Relaciones Internacionales

Se abre la economía en El Salvador

En El Salvador hay grandes expectativas por las fases de reapertura económica que han acordado el gobierno y la empresa privada dado que muchísimos empresarios estaban esperando con ansias este momento porque que ya necesitan trabajar pues es su medio de vida. Desde luego el virus sigue ahí pululando en varios lados eso no se puede negar, no obstante es importante seguir recalcando la importancia de prevenir y tan sencillo como la distancia social, uso de mascarillas, guantes teniendo todas las medidas de bioseguridad posibles en cada oficina del sector privado y público.

Muchísimas personas durante la cuarentena irrespetaron el encierro yéndose a la playa simplemente para tomar el sol y compartir con amigos, desde luego yo no comparto tal diversión en un momento donde una pandemia está haciendo colapsar muchísimo más al deteriorado sistema de salud pública que ya teníamos. Definitivamente el contagio no se puede detener a 0 pues no lo han podido lograr ni las regiones asiáticas, aún en esta época con todas las medidas de encierro que ya sabemos.

Lo que nos queda es acatar las recomendaciones para prevenir esta pandemia ya que El Salvador desde el sábado pasado ha entrado en la cuarentena voluntaria y es acá donde se va a poner a prueba la sensatez dado que no se necesita tener un policía o soldado llamándonos la atención para irnos a nuestra casa para guardar cuarentena. Poco a poco se va a abrir la actividad productiva, por ejemplo salones de belleza y peluquerías si pueden funcionar por citas, vuelve el transporte de carga, algunas industrias, el sector público y ciertas oficinas.

Se convierte en algo positivo volver a escuchar que hay tráfico porque entonces todavía hay esperanza que haya vida productiva de forma activa, las personas ya urgen trabajar para seguir teniendo una mejor calidad de vida. Costa Rica y Panamá hicieron fases de reapertura económica y lastimosamente han tenido rebrote, ojalá que no suceda lo mismo en El Salvador, los que ya no somos niños de primaria debemos comprender la gravedad de esto y lograr que los demás comprendan que el distanciamiento social no es algo que obedeció simplemente a la cuarentena, es algo que se va a tener al menos de aquí a Diciembre porque la pandemia en vez de desaparecer, se ha consolidado.

Los centros comerciales lucen muertos, de cómo era la vida antes de la pandemia donde mucha gente iba a los cafés a disfrutar todo eso ha quedado en un recuerdo nada más, las actividades de contabilidad se reanudan bajo estrictos protocolos. Ojalá que en asuntos deportivos no sólo en El Salvador se tomen protocolos, sino que también en la región ya que, como sabemos la afición por los clásicos deportivos usualmente lucen llenísimos, eso va a sufrir serias modificaciones.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: