La vida en tiempos de pandemia

Debemos Saber La Verdad

La situación que vivimos cambiará nuestras vidas y quiero de nuevo hacer ver lo siguiente:

Estamos viviendo a nivel mundial una enfermedad infecciosa que nos afecta a los seres humanos en lo personal, en lo mental, en lo sentimental y en lo económico y por la comunicación que hay hoy día todos nos enteramos inmediatamente de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo

Esto que estamos viviendo hará que todos los seres humanos, de cualquier edad y condición económica, cambiemos la forma de vida que teníamos anteriormente, pero lo más importante es que no cambiemos el propósito de nuestras vidas y que nos comuniquemos plenamente con otros seres humanos y con la naturaleza, pero esta comunicación debe ser sobre todo espiritual.

Debemos buscar soluciones satisfactorias a los problemas que se darán en nuestras vidas, que no son casualidades a pesar de la complejidad de su contenido, pero sabemos que son reales y hay que apreciar nuestro estado de conciencia para descubrir lo que nos esta sucediendo con la vida. En la medida que más humanos alcancemos el nivel de conciencia necesaria, más fácil será alcanzar la transformación de la relación entre humanos y la cultura de la sociedad.

Por todo lo anterior nuevamente quiero hacer ver que consideremos lo siguiente, para que nos ayude en la nueva vida que viviremos:

Existen cuatro cosas en la vida que jamás se pueden recuperar:

La piedra, después que se ha tirado

La palabra, después que se ha dicho

La ocasión, después que se ha perdido

El tiempo, después que ha pasado

Se debe tener:

Respeto por si mismo

Respeto por los demás

Responsabilidad por las actuaciones





Hay que dar mucha importancia al poder que tiene:

Una sonrisa sincera

Una palabra de aliento

Un reconocimiento desinteresado

Un cumplido sincero

Un oído que escucha

Un abrazo fraternal

Una palmada en la espalda

Una muestra de preocupación

Se deben cuidar:

Los pensamientos porque se vuelven palabras

Las palabras por que se vuelven actos

Los actos porque se vuelven costumbres

Las costumbres porque forjarán el carácter

El carácter porque formará el destino

Y el destino porque será la vida propia

También hay que esforzarse en:

Amar

Decir la verdad

Ser honesto, responsable y bueno

No poseer más de lo necesario ni lo ajeno

Ganar del trabajo y el esfuerzo

No comer y beber más de lo que se necesite

Nunca tener miedo

Respetar las creencias de los demás

Buscar lo mejor para todos

Ver a todos con igualdad y libertad

No hay que:

Creer en todo lo que se oye

Gastar todo lo que se tiene

Dormir tanto como se pueda

¿Cuáles son los factores que destruyen al ser humano?

la política sin principios

el placer sin compromiso

la riqueza sin trabajo

la sabiduría sin carácter

los negocios sin moral

la ciencia sin humanidad y

la oración sin caridad

La vida me ha enseñado

Que el ser humano es amable, si yo soy amable

Que los humanos están tristes, si estoy triste

Que todos me quieren, si yo los quiero

Que todos son malos, si yo los odio

Que hay caras sonrientes, si les sonrío

Que hay caras amargas, si estoy amargado

Que el mundo está feliz, si yo soy feliz

Que el ser humano es malhumorado, si yo soy malhumorado

Que los humanos son agradecidos, si yo soy agradecido

La vida es como un espejo

Si sonrío, me devuelven la sonrisa

La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí

Si quiero ser amado, debo dar amor

Con todo me he dado cuenta de que el ser humano es muy extraño porque:

nacer no pide

vivir no sabe

y morir no quiere

Y puedo ampliarlo diciendo que los seres humanos

que pierden la salud por juntar dinero, después pierden el dinero para recuperar su salud

por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente, de modo que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro

viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido

Al Caminar:

No camines delante de mí, puede que no te siga

No camines detrás de mí, puede que no te guíe

Camina junto a mí y estaremos juntos

Todo lo que hagas siempre dejará una señal

Siempre puedes corregir tus errores

Lo verdaderamente importante está dentro de ti

En la vida recibirás dolorosos piquetes, los cuales

solo harán de ti un ser humano mejor

Para llegar a ser mejor debes permitirte a ti mismo ser guiado por el Creador

Todos tenemos que estar siempre listos para dar. Esta reflexión nos puede animar a que sepamos que somos seres humanos y que podemos ser especiales, sabemos que tenemos talentos y habilidades y podremos realizarlos que es el propósito para el que nacimos, pero cada uno nos debemos esforzar para lograrlo.

Nunca hay que desanimarse y pensar que nuestra vida es insignificante y que no se puede cambiar, porque recordemos siempre que la parte más importante es lo que hay dentro de cada uno.

Insisto, quienes decidamos vivir bien y sanos deberemos ayudar a que los demás vivan bien y sanos, porque el valor de una vida se mide por las vidas y situaciones que se tocan y así que no se contamine al prójimo, al planeta, a la naturaleza y a los animales.

Y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno se halla unido al bienestar de todos en un planeta y naturaleza no contaminados.

Libre expresión de pensamiento.

