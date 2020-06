La economía está en crisis

“El gran problema social, político y económico a enfrentar es la pérdida de empleos y de ingresos para una gran mayoría”.

La globalización ha dominado la economía mundial durante al menos una década, la dañaron la crisis financiera del 2008 y la guerra comercial entre China y los EEUU y ahora, como consecuencia de la pandemia del Covid19, la globalización se está tambaleando con las restricciones impuestas por diferentes países que han sellado sus fronteras e interrumpido el comercio internacional; sin lugar a dudas la actividad comercial, se recuperará; pero no debemos esperar un mundo de movimientos comerciales o de personas, sin restricciones. (The economist).

En este contexto muchos gobiernos abrirán sus fronteras solo a países con protocolos sanitarios similares, y en especial a aquellos que se encuentren en su área geográfica, y otros lo harán por razones de interés geopolítico, y veremos como la migración se complicara y el tráfico de personas será controlado y limitado, los gobiernos requerirán a sus ciudadanos que respalden las compras de productos nacionales, antes de adquirir productos importados para que las empresas nacionales se fortalezcan, por aparte el flujo de capital a otros países para inversiones se queda en casa, por lo que la inversión de capital extranjero no llegara, por lo menos en un corto y mediano plazo, a menos que se les ofrezcan muchas garantías.(Vanguardia).

Ante este panorama, funcionarios de diversos países, han tomado medidas políticas para acelerar el rescate de sus economías, lo que queda por ver en el corto plazo es si los esfuerzos económicos serán suficientes para restablecer rapidamente el desempleo, mejorar el ingreso y mantener la inflación estable, muchos expertos en economía coinciden en que, en las circunstancias actuales de parálisis mundial de la economía por al menos de un mes, no hay mucho por hacer, y señalan con buen tino que el gran problema social, político y económico a enfrentar es la pérdida de empleos y de ingresos para una gran mayoría.

Partiendo de esos argumentos que nos plantea una realidad económica complicada para el mundo, creo que en nuestro país la banca central debería de estar trabajando con muchos de los tanques de pensamiento económicos serios, buscando soluciones y haciendo planteamientos de medidas económicas innovadoras que, si bien no nos podrán sacar de esta crisis rápidamente, por lo menos hagan la carga más liviana para una gran mayoría de la población que se debate entre cumplir con las restricciones de salud impuestas por el gobierno para no morir por la pandemia o simplemente no hacer nada y morir de hambre por no contar con una ayuda del gobierno o por no poder salir a trabajar o haberse quedado sin trabajo.

Lo que esta pandemia ha demostrado es que tenemos un modelo económico que debe ser revisado y mejorado, para que el bienestar pueda llegar a todos los guatemaltecos por igual, no se trata de copiar modelos, se trata de sacar lo mejor de esos modelos, como ejemplo la economía social de mercado que tan buenos frutos ha dejado a Alemania y Austria países en donde es aplicado este modelo y ha cumplido con todas las expectativas de sus habitantes, repito no se trata de importar y calcar un modelo eso es infuncional, las condiciones de cada país son diferentes, pero hay principios básicos que sí pueden ser aplicados para lograr un mayor bienestar de las mayorías.

UNA GUATEMALA DIFERENTE ES POSIBLE.

Libre expresión de pensamiento.

