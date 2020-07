Preparación para el cambio de vida

Debemos Saber La Verdad

Como van a cambiar nuestras vidas, es importante considerar lo siguiente:

Por lo que estamos viviendo a nivel mundial debemos encontrar soluciones satisfactorias a los problemas reales que se darán en nuestras vidas y hay que apreciar nuestro estado de conciencia para descubrir lo que nos sucederá en la vida.

En la medida que más humanos alcancemos el nivel de conciencia necesaria, más fácil será alcanzar la transformación de la relación entre humanos y la cultura de la sociedad.

Tenemos que estar siempre listos para dar. Esta reflexión nos puede animar a que sepamos que somos seres humanos y que podemos ser especiales, sabemos que tenemos talentos y habilidades y realizarlos que es el propósito para el que nacimos, pero cada uno nos debemos esforzar para lograrlo.

Nunca hay que desanimarse y pensar que nuestra vida es insignificante y que no se puede cambiar, porque recordemos siempre que la parte más importante es lo que hay dentro de cada uno.

Para ayudarnos en la nueva vida que viviremos y que actuemos responsablemente quiero pedir que consideremos lo siguiente:

No hemos estado preparados para pandemias y no solo afectan al tercer mundo, sino afectan a todo el mundo. La muerte no distingue razas ni estratos sociales

La prevención salva más vidas que actuar en ultimo momento. Y así prevenir y detectar a tiempo salva las vidas que hacerlo a posteriori. A nuestros mayores hay que cuidarlos siempre cueste lo que cueste.

A las malas nadie puede hacer mucho por el planeta ni por la humanidad. El ser humano puede llegar a ser oportunista y despreciable, sin importar su posición económica o social, al subir precios a las cosas básicas y necesarias.

La juventud, niñas y niños, ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza a pesar que hoy los jóvenes prefieren jugar con internet o tv.

Las personas que trabajan por la salud de los demás y que trabajan en cuidar al prójimo son y serán esenciales, por lo que merecen todo el respeto, aunque a veces se pueden sentir solos, abandonados y olvidados, pero aun así no bajan la guardia.

Hoy los científicos y médicos son más vitales que los deportistas y los influenciadores en comportamientos. Hay que seguir invirtiendo en la investigación, el desarrollo y la ciencia.

Todos los trabajos son importantes, pero nunca hay que menospreciar otras profesiones y trabajos.

Cuidemos a nuestras verdaderas creencias e ideas. Y quienes más tienen deben ser más solidarios en estos momentos.

Aunque las redes sociales nos acercan, pero también son medios para causar caos, si todos nos lo proponemos también podemos cambiar la forma de vida, la agricultura, el cambio climático, la forma de vida y la responsabilidad de unos con otros y el mundo.

El planeta se arreglará rápidamente sin humanos contaminándolo, así también los animales comienzan a recuperar su espacio y sabemos que deben sentir los animales encerrados en los zoológicos .

Reflexiones que tocan el alma para que los seres humanos convivamos mejor y seamos responsables unos con otros:

Ama la vida vívela con todas tus fuerzas, porque es el único regalo que no recibirás dos veces.

La felicidad esta dentro de uno no al lado de alguien.

Una amistad no crece por la presencia, sino por saber que aunque no la ves la llevas en el corazón.

El amor no se oye, se siente y por eso hay que decirlo, hay que demostrarlo.

Mi edad no importa tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que siento.

Mi felicidad depende de una sola persona y esa persona soy yo.

Nunca olvides que la vida no debe ser perfecta para ser hermosa.

Si te rindes hoy de nada habrá servido el esfuerzo que hiciste antes.

Olvida lo que te hizo daño, pero nunca olvides lo que te enseño.

Detrás de toda persona valiente y decidida, hay una historia que la hirió y la hizo más fuerte.

Toma distancia de personas que nunca admiten que están equivocadas y siempre tratan de hacer sentir que todo es tu culpa.

Los errores no se niegan, se asumen, la tristeza no se llora, se supera, el amor no se dice, se demuestra.

No pongas lo que dio tu felicidad adentro de otra persona.

A quién actúa con maldad hay que desearle suerte, porque tarde o temprano la necesitara.

La vida te da oportunidad de escribir, corregir y mejorar todos los días.

No esperes tenerlo todo en la vida, ya tienes la vida para disfrutar de todo. En la vida todo se transforma siempre.

No guardes rencor a nadie, no vale la pena guardar cosas innecesarias en tu corazón. La vida siempre da lo que cada quien merece.

Insisto, quienes decidamos vivir bien y sanos deberemos ayudar a que los demás vivan bien y sanos, porque el valor de una vida se mide por las vidas y situaciones que se tocan y así que no se contamine al prójimo, al planeta, a la naturaleza y a los animales.

Y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno se une al bienestar de todos en un planeta y naturaleza no contaminados.

La solidaridad humana es la base para construir el futuro juntos.

Tenemos un mundo precioso que debemos cuidar y conservar.

Las personas podemos ser maravillosas cuando nos apoyamos y somos responsables en la forma de actuar.

Libre expresión de pensamiento.

