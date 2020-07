Coloridas obras y “arte mística” de Merlyn Sánchez

Rincón Poético

En todos los países latinos y en tantos más de otras regiones del planeta, los artistas, escritores, empresarios y atletas lentamente han venido olvidándose de numerosos patrones, que en el siglo pasado fueron óbice para no desarrollar el talento que tenían muchas personas, especialmente mujeres, en la actualidad podemos ver que cada día se suman más féminas que brillan con notable relevancia. A continuación comparto lo más cautivador que capturé a través de una llamada, al hablar con la pintora Merlyn Sánchez, ella le ha dado gloria, brillo y mágico color a su existencia, es vivo ejemplo contemporáneo para todos.

Merlyn Alejandra Sánchez Zúñiga (nació el jueves 5 de Julio de 1990 en San José Costa Rica, desde su infancia vive en Palmares de Alajuela). Es graduada en administración de empresas, emprendedora y pintora, su estilo de técnica es óleo, acrílico y acuarela. Es hija de padres ejemplares que desde muy niña le inculcaron relucientes valores que hoy son parte de su éxito, es madre soltera y hermana de dos jóvenes emprendedores apasionados de la tecnología y gastronomía. Sus inclinaciones artísticas respiraron desde muy temprano, recuerda que tenía 8 años cuando hizo su primer dibujo, desde entonces sus inquietudes por pintar se convirtieron en hábitos que forman parte de su respiración.

Las personas que han logrado tener grades logros en su vida, han tenido que vencer obstáculos inmensurables, es imposible tener éxito sin antes superar los tropiezos. Esta artista a los 17 años quedó embarazada, lo cual su esfuerzo para seguir dándole coloración a sus propósitos se duplicaron, se apresuró a terminar el colegio en un Instituto de noche donde en un año concluyó sus estudios de bachillerato, después estudió administración de empresa en ese entonces era la única opción que tenía, aunque su sueño era ser arquitecta, durante estudió la universidad su mundo artístico se interrumpió. Después de varios años sin hacer arte, inesperadamente en un espléndido día volvió a nacer “un conjunto de sentimientos inexpresables”, como ella misma afirma.

Esta talentosa y ejemplar mujer confiesa que, “a veces tengo bloqueos y no sé qué pintar entonces escojo los colores que más me gustan y sin tener una idea final solo me dejo fluir y voy dando formas a las manchas y de ahí sale una obra. A mi me inspira la belleza, como lugares objetos, desde una simple hoja verde y brillante de un árbol hasta un edificio alto e imponente, pero mi mayor influencia son los sentimientos, en ocasiones solo quiero decir algo en mis obras, que tal vez no puedo expresar con palabras sea un sentimiento doloroso, feliz, o incluso hasta una opinión de muchos temas en general, pero con el fin de que siempre sea una imagen bella y genere diferentes interpretaciones y sentimientos para las personas que los contemplan”, enfatiza la artista.

El slogan de su galería artística es “Arte Mística”, asegura que “es la descripción perfecta de lo que siento cuando pinto una espiritualidad que me hace aspirar a conseguir una unión espiritual con el alma, reflejándolo como un sello personal en mis obras. En cada una de mis pinturas plasmo mis sentimientos, puedo decir que es el momento en donde me encuentro conmigo misma, creo mi propio mundo sin un limite de tiempo. Cada una de mis obras llevan sello personal e indudablemente un pedacito de mí”.

Merlyn ha nacido para transmitir e inspirar arte, para darle significado colorido a sus sueños y contaminar de numen a los que tienen el deleite de conocerla. El éxito que ha adquirido esta eminente artista es gracias a su autodisciplina, trabajo constante, pasión, entrega y leal insistencia. A todos los jóvenes que están iniciando a emprender ella les envía un mensaje embellecido de optimismo: “Mi mensaje para los jóvenes es que si sueñan con alguna meta, luchen por ella hasta alcanzarla nunca se queden con la duda de que ‘hubiera sido’, si ‘lo hubiera hecho’, sueñen en grande sin miedo a fallar cada tropezón va ser un nuevo aprendizaje que los va ir preparando, para ser mejores y también les va a enseñar a creer más de lo que son capaces, jamás permitan que la opinión tóxica influya en sus objetivos”.

El trabajo artístico de esta joven está haciendo historia en este hermoso país centroamericano, la decoración de su legado le está dando vivo color. Sus prodigiosas obras inician a conocerse en la comunidad internacional, desde estas líneas con genuino sentimiento de integridad felicitamos y aplaudimos fuertemente su áurea trayectoria, deseándole por siempre lo mejor del universo. Gracias por su cortesía de compartir parte de su fantástica e inspiradora carrera artística.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: