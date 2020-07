Subversión ideológica

Debemos Saber La Verdad

No se esta viviendo un momento de paz, se está en un estado de enfrentamiento y se tiene poco tiempo para salvar a las personas y a las naciones.

Según el diccionario: 1) Subvertir es revertir, desestabilizar o destruir lo establecido en el terreno de los valores y principios. 2) En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana.

Para iniciar puedo mencionar los problemas de las manifestaciones recientes que hemos visto en los Estados Unidos, respaldadas y financiadas por socialistas y liberales, hechas por jóvenes manifestantes quienes fueron expuestos en los últimos años a la subversión ideológica que puede llevar a la destrucción de esa nación.

Cuando se utiliza la frase subversión ideológica muchas personas no lo entienden del todo, pero es el proceso abierto, público y legitimo, que puede verse y que básicamente significa cambiar la percepción de la realidad de cada persona a tal punto, que, a pesar de la abundancia de la información, nadie puede llegar a conclusiones sensatas para defenderse a si mismos a sus familias, a sus pueblos y a su país.

La subversión ideológica es un gran proceso de lavado de cerebros que se implementa muy lentamente y se divide en cuatro fases básicas.

La primera fase es la DESMORALIZACIÓN que lleva entre 15 a 20 años para desmoralizar a la sociedad de una nación, que es el mínimo número de años que se requieren para educar a una generación de estudiantes expuestos a una ideología diferente a la de su país, y así se bombardean las cabezas débiles de al menos tres generaciones, sin ser desafinados o contrarrestados los valores básicos con los cuales fueron creciendo, que son la religión, las creencias, el patriotismo.

El resultado de la subversión ideológica se puede ver ahora, ya que la mayoría de las personas que se graduaron en los años 60s y que se volvieron rechazadores o intelectuales a medias, hoy día ocupan puestos de poder en el gobierno, en el servicio civil, en los negocios, en los medios de comunicación, en el sistema educativo y no se pueden hacer a un lado porque están contaminados o programados para pensar y reaccionar a los estímulos con los que fueron educados. No se pueden cambiar sus opiniones, incluso si se les expone la información autentica con pruebas muy claras y concretas, y con todo no se les puede cambiar la percepción básica y lógica del comportamiento; en otras palabras, estas personas estuvieron en el proceso completo de desmoralización.

Para liberar a la sociedad de estas personas se necesitan otros 15 a 20 años, necesarios para educar una nueva generación de personas con mentalidad patriótica, con sentido común de principios, valores, y volverlos personas con sentido común para que actúen a favor de la sociedad y del país al que pertenecen.

El proceso de desmoralización en los USA, que según se ha visto a través del tiempo, ya básicamente se ha completado durante los últimos 20 a 25 años, con el respaldo principalmente por simpatizantes o miembros del Partido Demócrata, porque la desmoralización llega ahora a tales áreas en las que muchos americanos se están enfrentando contra muchos americanos, gracias a la falta de principios y valores morales y a la falta de exposición a información veraz, porque estas personas que fueron desmoralizadas no pueden evaluar información verdadera y porque los hechos no les dicen nada, aunque los inunden de información con pruebas auténticas, documentos, fotos, etc. se negarán a creer lo que se les expone. Se darán cuenta de la realidad hasta que sean víctimas del enfrentamiento y así lo creerán. Eso es la tragedia de la situación de la desmoralización.

Básicamente los USA esta estancado en la desmoralización y reitero que si se comienza ahora mismo a educar a una nueva generación de gente, tomara de 15 a 20 años para cambiar el rumbo de la percepción ideológica de la realidad y volver a los principios y valores y al patriotismo.

La siguiente fase es la DESESTABILIZACIÓN. Aquí al subvertir no importan las ideas y los patrones, como es el caso del consumo, si se come comida chatarra se engorda o si no se come se vuelve delgado, esta diferencia ya no importa más. Así hay muchos casos más.

Solo se toman 2 a 5 años para desestabilizar a la sociedad de una nación en lo importante que es lo esencial, la economía, las relaciones exteriores y sistemas de defensa. Y se puede ver claramente en algunas áreas sensibles como la defensa y la economía, en donde la influencia de las ideas socialistas la presentan como absolutamente razonables.

La siguiente fase es la CRISIS que puede ocurrir tan rápido como en pocas semanas. Para llevar a un país al borde de la crisis es muy rápido, como se ha podido ver recientemente en algunos países de América Latina.

Y después de la crisis viene la cuarta fase que es la NORMALIZACIÓN, que con un cambio violento de poder o político, la estructura y la economía se consideran como en el periodo de normalización, que puede durar indefinidamente. La normalización es una expresión cínica tomada de la propaganda política socialista.

Cuando se dan golpes de estado o cambios políticos violentos, como el caso de Cuba a principios de los años 60s, se dijo que la situación estaba normalizada con Castro y ya van 60 años de dictadura, con pobreza, sin mucho desarrollo y sin principios ni valores.

Esta situación normalizada podría suceder en los USA si se permite que los líderes políticos socialistas irresponsables lleven el país a la crisis y prometiendo a la gente todo tipo de beneficios y que tendrán el paraíso en la tierra, y así logran desestabilizar la economía, eliminar el principio de la libre competencia del mercado, eliminar el patriotismo y formar un inmenso gobierno que presentan como el gran hermano de todos, con líderes socialistas benevolentes que prometen muchas cosas sin importar si lo prometido y ofrecido se cumple o no.

Estos gobernantes benevolentes van a otras naciones a buscar en las nuevas generaciones que los apoyen, sin importar crean falsas ilusiones de que en su país la situación esta normalizada, bajo control, cuando en realidad la situación no esta bajo control, esta totalmente fuera de control.

En los USA muchos de los políticos, principalmente liberales y socialistas, los medios de comunicación, redes sociales controladas y sistema educativo entrenan a otra generación de personas para que piensen que viven en tiempos de paz, falso los USA se encuentra en estado de enfrentamiento no declarado, contra los principios y fundamentos básicos de su sistema ideológico y el iniciador de este enfrentamiento es el sistema socialista mundial o la conspiración socialista mundial, ya sea que asuste a algunas personas o no.

Entonces ¿que se puede hacer para evitar lo anterior?

La primera recomendación es por supuesto que debe haber un esfuerzo nacional fuerte para educar a las personas en el espíritu del verdadero patriotismo nacional y de los principios y valores.

La segunda recomendación es explicar y lograr que la gente se de cuenta del peligro real de los gobiernos grandes, socialistas y benevolentes que ofrecen un paraíso en la tierra con todo para el pueblo, sin importarles si se cumplen o no sus ofrecimientos y promesas.

Si la gente no comprende el peligro de esos ofrecimientos del gobierno benefactor, nada podrá ayudar al país, se puede perder la igualdad y la libertad y su pueden despedir de la igualdad y la libertad, que se desvanecerán y evaporarán muy rápido, incluyendo la pérdida de vidas.

Así que básicamente hay dos respuestas simples o soluciones simplistas, que son educarse a si mismo y comprender lo que está sucediendo alrededor de cada uno, haciéndolo ver a los demás y que no se esta viviendo un momento de paz, se está en un estado de enfrentamiento y se tiene poco tiempo para salvar a las personas y a las naciones.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor:

Like this: Like Loading...