Los argentinos evalúan a sus gobernantes

Los resultados de la imagen pública de los principales gobernantes en Argentina para el mes de junio 2020. La evolución de su imagen pública del señor presidente Alberto Fernández. Opinión nacional sobre gestión del gobierno nacional, los principales puntos.

“La prolongación de la cuarentena y los cuestionamientos sobre si se trata de una medida excesiva o no, tuvieron sus efectos sobre la imagen del presidente y del gobierno. Hay un cambio de tendencia luego de tener un pico de popularidad durante la primera cuarentena y comienza una leve declinación en las últimas semanas” dice Ricardo Rouvier director de la Consultora Ricardo Rouvier & Asociados.

La imagen positiva del señor presidente Alberto Fernández es de 65,8 % y su imagen negativa es de 31,3 % para el mes de junio 2020.

La imagen positiva de la Señora Vicepresidente Cristina Fernández es de 45,5 % y su imagen negativa de 53,6 % para el mes de junio 2020.



La imagen positiva del Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires es de 45,5 % y la imagen negativa es de 53,6 % para el mes de junio 2020.

La imagen positiva del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es 52,9 % y la imagen negativa 35,8 % para el mes de junio 2020.

La evolución de la Imagen de Alberto Fernández encuentra los siguientes puntos en mayo de 2019 de 46,6 %, en agosto de 19 fue de 57.1 %, en marzo 2020 encuentra un pico de su imagen de 68, 6% y en mayo 2020 es de 65,8%.

Ricardo Rouvier, analista político, afirma: “la cuarentena erosiona lentamente la popularidad del Presidente, comenzando a sentirse los efectos emocionales y el agravamiento de la situación económica. Hay una presión silenciosa de amplios sectores de la población que pugnan por volver a la normalidad”.

Preguntada la población nacional argentina sobre su opinión de la gestión del gobierno nacional, el 65,7 % piensa que es positiva y un 32,6 % que es negativa.

“La evaluación de la gestión del Gobierno Nacional también ha descendido unos puntos y la razón principal radica en la creciente preocupación sobre la situación económica” sostiene, Ricardo Rouvier sociólogo.

El mayor nivel de aprobación de la gestión del gobierno nacional fue en marzo 2020 con 69,9%.

“Las expectativas inflacionarias se mantienen altas. Se entiende que la extensión de la situación de la amenaza del coronavirus agrava el contexto” explica Ricardo Rouvier,

“Crece en la población el deseo que se flexibilice la cuarentena. La gran mayoría de la sociedad cumple, o percibe que cumple, con los requisitos que imponen las autoridades, pero hay una presión hacia la recuperación de las actividades. Hay temor al contagio en el transporte público. Y éste constituye para las autoridades un punto crítico en la lucha contra la epidemia ya que es una fuente de expansión del virus”.

El peligro de contagio y la continuidad de la cuarentena son hoy las preocupaciones principales de la población. Hay mayor aceptación de la flexibilización que del aislamiento total o casi total.

La situación económica va empeorando y esta situación también presiona para elevar las demandas de mayor flexibilización en las medidas de aislamiento. Hay fatiga respecto de la cuarentena.

La consultora Oh! Panel #QuedateEnCasa, en su edición especial del monitor de opinión pública nos informa sobre la perfomance del gobierno nacional, con una calificación que va del 1 al 5 sobre la gestión de la pandemia: desciende la satisfacción con la gestión nacional de la pandemia en la última semana (semana 15, del 26/6 al 2/7), se registra el pico de desesperanza (31%) de la cuarentena y el piso de esperanzados (18%).

La calificación general de la pandemia es de 2,6 puntos. La calificación para las medidas de protección de la economía es 2,4 puntos. Las medidas de protección del trabajo 2,4 puntos.

Eduardo Carlos Reina, consultor político afirma: “Es falsa la dicotomía que plantean desde el gobierno nacional, sobre salud versus economía. Se vuelve a plantear la grieta en la sociedad argentina como manera de gobernar y mantener el poder. El Gobierno Nacional lo que vino gestionando es la cuarentena desde que asumió en diciembre. No gestiona en otras materias, ejemplo la refinanciación de la deuda pública, aún no está resuelta. Los ciudadanos deben poder vivir más allá de la cuestión sanitaria. Después de esta cuarentena extendida, las personas dan muestras de protestas sociales, como la que aconteció el pasado 9 de julio convocada por las redes. Si se sigue extendiendo esta cuarentena se corre el riesgo de desobediencia ciudadana, gran parte de la sociedad no tiene manera de subsistir sino sale a trabajar diariamente. Se estarían dando los pasos para la no gobernabilidad, son similares, sino se busca consenso”.

