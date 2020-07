Lilia Payán comparte su filosofía de vida

Cultura

Cumplir un año más es coleccionar experiencia, es enriquecerse de aprendizaje.

El tiempo lentamente y en silencio absoluto hace que nuestra belleza corporal se marchite, pero nuestro conocimiento se engrandece espectacularmente, saber apreciar el tiempo es dedicarle tiempo exclusivo a ese genio brillante que respira en cada uno de nosotros, no vivas una vida vacía, una vida ilógica demuestra que has llegado al mundo para darle luz a todos aquellos que están a tu alcance y que viven perdidos en tinieblas, lo puedes hacer de mil maneras.

Blanca Lilia Beltrán Payán (nació el 25 de septiembre de 1969 en Sinaloa, México) es escritora, poeta y docente. Ella nos habla en síntesis sobre ese recorrido de 5 décadas de haber llegado al mundo terrenal y, resalta: “En mi caminar por la vida retomo lo bello de mi vida, los aprendizajes y cada cicatriz. Las cuales me dejan ver quién soy hoy una mujer con miedos pero con valentía para enfrentarlos y retomar de ellos lo bueno y lo malo como tiempo ganado hoy en esta fecha queda esperar de mi madurez y elección para tomar riesgos, sin perder mi esencia mi amor por la vida, el dar y hacer que cada sueño lo convierta en realidad quiero trascender como mujer, como ser humano único e irrepetible sin ser copia de otros, ser original, me enfoco en tomar decisiones que pueda conducir, controlar y trascender ya que no puedo asegurar que siempre tendré el control de mis sueños y ser feliz. Lo mejor de mis 50 años fue el fortalecimiento, el quererme tal cual y aceptarme ya que se adquiere un compromiso consigo mismo”.

El mensaje que le envía a todos los jóvenes es “que se tomen su tiempo para vivir con plenitud, y que cada decisión tomada sea un aprendizaje y no pérdida de tiempo, que no quieran adelantar el tiempo, que solo vivan sin tener miedo a equivocarse y si fracasarán que se levanten y adquieran su aprendizaje. Mujeres atrévanse a salir de su zona de confort, corran riesgos, vivan aventuras, desplieguen sus alas, crean en ustedes mismas”. Sobre lo que ha aprendido en cada año confiesa; “Cada año me ha fortalecido, adquirí bondad, ser humilde, para resolver cualquier inquietud o problemas. Aprendo que con la edad no solo se gana un rostro arrugado si no la capacidad de ser fuerte, y con la nobleza contemplar el día a día y sus acontecimientos con madurez reflejada en la marca de mi sonrisa acumulada por el tiempo y en mis ojos las arrugas por llorar y reír”.

Poemarios inéditos

Sobre escribir poesía ella opina; “escribir poesía no es nada fácil la inspiración, las metáforas, el orden de ideas que deseas expresar, es un verdadero reto escribir poesía ya que contribuyen de manera excepcional a la diversidad y creatividad, pero cada día acepto mis retos, los disfruto a plenitud”. Siempre le recuerda a sus alumnos, una cita que aprendió desde muy joven: “Leer y escribir no es ser inteligente si no saber tomar decisiones y aprovechar cada letra, cada pensamiento y llevarlo a la práctica”.

Lilia, desde los 13 años escribe poesía, tiene innumerables poemas escritos, aún no ha publicado libro, solo ha participado en antologías con poetas internacionales, por ahora tiene dos poemarios que muy pronto serán publicados, el primero se titula: “Cómo llegar a vivir en el perdón, (consigo mismo)”, inspirado en sus miedos, en esa angustia de encontrar respuestas, en sentirse libre y dejar de ser presa en sus pensamientos…, el segundo poemario es “Erotismo necesidad o identidad”, en este ejemplar se tomarán algunas referencias y reflexiones sobre el tema de la sexualidad y su concepto de lo erótico dentro del entorno de la sexualidad humana y la necesidad de encontrar su identidad, siendo así combinado entre sus poemas, donde insta a disfrutar de una sexualidad con fiel responsabilidad.

Acróstico

En nombre mío y de todos los lectores te deseamos los más sexi éxitos de la vida, eres símbolo de espléndida admiración, el arte de trasmitir tus ideas y sentimientos a través de la palabra es solemne. Que la belleza de la vida esté presente en cada segundo de tu respiración, que el amor de tus seres queridos sea leal e infinito, te deseo toneladas de vivencias maravillosas y deleitables prendas literarias en tu diario vivir, continua firmemente compartiendo y aprendiendo de tu existencia.

Lilia, en honor de nuestra amistad, con mucho respeto te escribí este acróstico sobre tu nombre, espero sea de su agrado:

https://youtu.be/DBI2JOzgIWA

Lea más del autor:

Like this: Like Loading...