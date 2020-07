¿Qué día es hoy?

Debemos validar las emociones y sacar una muestra de lo que estamos sintiendo.

Fuera del horario del toque de queda tocaron el timbre de mi casa, fue sumamente extraño y generó muchas preguntas en segundos dentro de mi cabeza – ¿quién está fuera a estas horas? ¿será algún vecino? ¿estará perdido alguien?, pregunté a mis hijos: – pidieron algo a la farmacia? – Bueno; dije, iré yo… al mismo tiempo pensaba ¿será que estoy olvidando algo? ¿qué día es hoy? ¿en qué mes estamos? ¿qué hora es?

Fue como caí en cuenta que ya no sé con certeza ¿qué día es hoy? y veo que es un tiempo que marca un antes y un después, de pronto pasaron 6 meses, pasaron cumpleaños, graduaciones, velorios, muertes, aniversarios, misas, de pronto; han pasado milagros y tragedias al mismo tiempo; y sé que “no estábamos preparados para la velocidad y lentitud que, al mismo tiempo, se mueve el tiempo, en estos tiempos”

Corrí a donde tengo mi calendario, verifiqué en qué día estaba, revisé la hora, me puse la mascarilla y salí agitada, abrí la puerta … ¡era el gas! ¿cómo pude haberlo olvidado? … lo recibí, pagué, regresé a lo que estaba haciendo, y pensé… ¿cuándo empecé a perder la noción del tiempo? … Al día siguiente necesitaba salir a realizar un trámite, así que me preparé con todo el protocolo y cuando manejaba, un semáforo marcó rojo, me detuve y de pronto; frente a mí, una señora con bandera blanca me miró fijamente y paró justo delante de mi …nuevamente me pregunté ¿qué día es hoy? … y me respondí:

“Hoy es el día de sacar mi bandera blanca”, yo también tengo mi hambre de paz, de seguridad, de calma, yo también tengo mi angustia, personas que quiero han muerto, han enfermado, se han quedado sin trabajo, sin opciones, personas que no conozco pero que son el hijo de alguien, el abuelo de alguien, el vecino, el tío, el primo, la mamá de alguien están pasándola realmente mal. Todo esto nos convierte en dolientes y estamos experimentando pérdidas, no debo temer y mostrarme, porque sacar mi bandera también “se vale” debemos validar las emociones y sacar una muestra de lo que estamos sintiendo.

Se desencadenaron muchos temores, pues nuestra mente es una parte vital en todo esto, volví a preguntarme ¿qué día es hoy? … esta vez sí respondí sin dudar:

HOY es el día en el que pido auxilio y me paro fuerte frente a quien me conoce, pero PARO, me detengo, muestro mi bandera blanca, y me aferro a la esperanza de que quien la vea, sepa que son tiempos difíciles y “quiero sobrevivir a esta pandemia” , cada quien puede hacer desde donde está algo para ayudar a alguien con bandera blanca, por hambre físico y por hambre de desconcierto y angustia… hoy es el día, el ayer ya pasó y el mañana es incierto, HOY es lo que tenemos y con lo que realmente contamos… ¿qué quieres hacer o decir tú? ¿quieres como yo, sacar tu bandera?

