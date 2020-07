¿Y los medios? poco y nada

En la medida en que la gente continúe en pánico, es más fácil controlarla y manipularla.

Esta semana salió a relucir que el Cetro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos infló las cifras reportadas como víctimas de Covid. Cómo lo informé hace meses, la razón de ésto es puramente económica. El gobierno federal da hasta 39 mil dólares a los gobernadores del Estado por cada paciente que sea reportado cómo fallecido por Covid y que haya utilizado ventilador. Ese dinero no es para la familia del fallecido, sino para el gobierno estatal.

Esconder esta información es importante para los entes que nos gobiernan y para los que están ganando con el pánico generalizado, el encierro y la crisis económica. En la medida en que la gente continúe en pánico, es más fácil controlarla y manipularla. En esa misma medida, la población permanece obediente y obedecerá lo que el gobierno diga, aunque no le parezca. Hemos cambiado el control de las masas con pan y circo por el control usando el pánico. En la medida en que se disemina la información real sobre el nivel de recuperados y el nivel de fallecidos, no el de contagiados, la gente ve el virus con perspectiva cerebral, sin apasionamientos, pero partiendo del principio que el contagio continuará.

Los picos han variado de mayo, a julio, a agosto, a octubre y ahora el brillante y costoso Doctor Asturias tiene el tupé de decirnos que quien sabe cuando estaremos “en verde”. Sabemos que el sistema del semáforo no ha funcionado en México y dudo funcione aquí.

Los mercados han continuado repletos de gente vendiendo y comprando, con mascarillas pero sin distanciamiento social. ¿Son miles los fallecidos? No. Prohíben los centros comerciales, que tendrían muchas más medidas de seguridad que el mercado, pero no prohíben las aglomeraciones en los mercados. Durante toda la pandemia, he ido al mercado una vez por semana.

Vemos al señor presidente con su gente aplicando bastante mal lo del distanciamiento social en sus varias visitas al interior. Me pregunto si la supuesta reunión entre el presidente Giammattei y los diputados afines en Santo Tomás de Castilla fue con mascarillas y distanciamiento social.

Ojalá sea verdad que trataron el tema de los Magistrados corruptos de la CC y el PDH. Aunque según lo que sí reportaron algunos medios, suena como si el presidente fuese a apoyar esa más que necesaria remoción en ambos entes, a cambio de mantenernos en cuarentena por más tiempo. Es cómo si tuviéramos que elegir entre amputar un brazo o dejar que avance la gangrena.

Y mientras todo es el Covid, sabemos que el narcotráfico ha aumentado al punto que ya no somos nada más zona de trasiego de drogas, ahora somos una vez más, productores de droga. Las comunidades que alegan contra el Estado de Sitio son obviamente manipuladas por los líderes que se benefician económicamente de apoyar al narcotráfico.

Invaden propiedades debidamente registradas en el Registro de la Propiedad, que convenientemente, esos líderes no reconocen como un ente legítimo. Destruyen plantaciones para abrir pistas de aterrizaje que usan los narcos. ¿Lo hacen gratis? No. Tienen AK-47, no son indefensos nada. Hace poco mandaron al hospital a dos policías, heridos. Acto que quedará impune, seguramente, como tantos otros. Machetearon a un señor indígena local que quería defender su trabajo. Eso, también quedará impune.

Si bien es verdad que hay muchísimos propietarios indígenas que no han recibido el reconocimiento legal de su propiedad privada, cosa que debiera ser realizada a la mayor brevedad, también es verdad que hay gente que es propietaria de tierra que era de nadie desde los 1800s, cuando fue creada Guatemala.

Aquí quieren hacer lo mismo que en África, y expulsar a todo aquel que no es indígena. Curiosamente, las ideas vienen de las Embajadas de Alemania y Holanda, entre otros extranjeros, que se dedican a envenenar la mente de la gente y fomentar el odio racial. Adicionalmente a lograr mayor polarización, división y odio, han logrado mayor emigración hacia los Estados Unidos en zonas donde antes había trabajo y la gente no tenía que huir por la inseguridad y por perder su fuente de empleo. Y, han logrado que aumente y se consolide el imperio del narcotráfico en la zona, además de las guerrillas bien armadas y organizadas.

Las autoridades lo saben, esto viene desde hace más o menos una década. Han transcurrido 3 gobiernos, que han intentado poco y nada. Y para rematarla, ni las autoridades estadounidenses que se supone combaten al crimen organizado internacional apoyando países cómo el nuestro, tampoco han hecho nada.

Lástima que no tenemos un líder que tenga la visión, y los arrestos, de expulsar a todos los que habría que expulsar del país (entes e individuos), hacer una limpieza general, legalizar las propiedades indígenas legítimas, desalojar las propiedades invadidas, exterminar las guerrillas y grupos paramilitares de una, llenar la zona de Ejército y policía, quintuplicar la presencia del Ministerio Público y los juzgados locales, y con todo eso, dar certeza jurídica que genere empleo, y la seguridad que los pobladores quieren para ir a trabajar en paz.

Además del narco común, ¿quién más gana con esta falta de legalidad e inseguridad extrema? Pensar no duele.

