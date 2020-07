El orgullo LGBT se engalana: De colores en el arcoíris

¿Porqué el arcoíris como símbolo del orgullo?

Mis apreciados lectores en mi opinión el arcoíris es el camino con el que uno se encuentra cuando ama de verdad, simboliza vida, salud, sexualidad, luz de sol, naturaleza, magia, arte, serenidad, espíritu, armonía y libertad, como lo definió quien fue el creador de la bandera arcoíris: Gilbert Baker; ante mi mirada es un puente de colores, pues el amor nos hace ver todos los colores a la vez. Nuestro arcoíris, el que tanto amamos, significa un regalo hermoso de la naturaleza, cuando a su llegada quedamos maravillados. Sus diferentes colores encarnan la diversidad en término de razas, géneros, edades etc. Mediante el transcurso de esta crónica dedicada al orgullo me encantaría compartir con vosotros una anécdota como testimonio de la necesidad de eliminar los tabúes existentes en nuestra sociedad actual, sociedad que en algunos casos etiqueta y discrimina a las personas rigiéndose meramente en la superficialidad.

¿En qué reside la noción del orgullo LGBT?

Ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación, su identidad sexual o su rol de género. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto. En consecuencia, a mi amor por la igualdad, elegí el arcoíris como metáfora que engloba la portada de mi libro de prosa poética y relatos eróticos: “De colores en el arcoíris” o “Of colors in the rainbow” en inglés.

Se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica

Otro maravilloso ejemplo de como el ser humano progresa en el sentido de la aceptación y amor al prójimo es la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica que se convierte así en el primer país de Centroamérica donde las personas del mismo sexo pueden casarse, lo cual es legal desde el 26 de mayo de 2020, es gratificante que en este año 2020 no todo ha sido triste, también han surgido buenas noticias.

Anécdotas

Este es el fragmento de la historia de una niña y un niño que desde sus cuatro años eran amigos y se querían como hermanos. Aquel niño era afeminado, por lo que en el colegio y en todo su entorno sufría discriminación de otros niños, maestros, vecinos etc. Aquel hermoso niño era bueno en cuanto a todos los aspectos de su personalidad, bello como persona y ser humano. Lo realmente curioso es que a pesar de todos los sinsabores que el niño sufría por la falta de aceptación que le acosaba a diario y lo excesivamente que lo etiquetaban las críticas sociales por su forma de ser, hasta que el pequeño alcanzó su mayoría de edad, no se dio cuenta de cuál era en realidad su orientación sexual o su rol de género ni porqué era así. Aquellos niños pasaban las horas jugando, cantando, bailando… La niña siempre fue muy femenina, y le encantaba maquillarse, disfrazarse con los vestidos y zapatos de tacón de su madre; su mejor amigo la imitaba en todo. Juntos, jugando a ser ellos mismos, vivían en un universo de luz y color inigualable. Eran dos niños inocentes y muy felices siempre que estaban unidos. En algunas ocasiones el pequeño llegaba bien tarde en la noche caminando solo con su osito de peluche de la mano a la casa de su amiga y vecina; en su casa no era feliz a causa de un cruel familiar que lo humillaba y ofendía constantemente. Entonces estos dos amigos se dormían llorando y abrazados. El tiempo transcurría, ellos crecían unidos y cuando la pequeña despertaba, lo primero que observaba era la imagen de los ojos de su amigo mirándola con cariño. Nadie la conocía como él. En la actualidad Ismael es feliz, un singular Fénix que resurgió de sus cenizas y superó todos sus miedos; con el maravilloso nombre artístico de Zafiro. Y aquella niña tan dichosa de haber tenido y tener el mejor amigo que ningún ser pueda imaginar, aquella niña soy yo. Por ello la portada de mi libro: “De colores en el arcoíris” fue inspirada y dedicada a la campaña contra la feroz homofobia que no debería existir jamás. Ningún niño o niña merece vivir circunstancias tan tristes.

Dignidad LGBT

En inglés, LGBT Pride esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y no debe verse afectada por su conducta o por su orientación sexual. Tradicionalmente han sufrido la marginación y represión por una sociedad retrograda, anticuada, desfasada, machista y sexista, por ello la necesidad de visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos.

Momento crucial en los inicios del movimiento de liberación LGBT

El 28 de junio de 1969, fue el día en el que se conmemoraron los disturbios Stonewall (Nueva York, Estados Unidos) fue un momento crucial en los inicios del movimiento de liberación. En algunos países, la fecha de celebración suele desplazarse al primer sábado anterior o posterior al 28 de junio, aunque también puede modificarse en caso de que coincida con otros actos relevantes (elecciones políticas, celebraciones masivas) o para conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos trascendentes para el colectivo.

Celebraciones online del día del orgullo debido al Covid-19

A través de la página web del Orgullo a nivel mundial se pudo seguir la reivindicación: Global Pride 2020, observar discursos de activistas, políticos, organizaciones, espectáculos y otras actividades que se realizaran alrededor del mundo. Otro ejemplo de cómo el Covid-19 ha afectado en gran medida a todo y a tantos; tristemente continúan los rebrotes a nivel mundial ocasionando la pérdida de innumerables vidas humanas.

Para finalizar esta crónica os comparto un vídeo de mi autoría dedicado al Orgullo LGBT.

To end this chronicle I share a video of my authorship dedicated to LGBT Pride.

Sigamos construyendo un mundo mejor, de aceptación, amor, igualdad y respeto. ¡ Nos enamoramos de almas!

Libre expresión de pensamiento.

