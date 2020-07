El Poder de la Mujer

Según una antigua profecía llegará el día en que el espíritu femenino se despertará del letargo y luchará para eliminar el odio y la destrucción en la tierra y dará inicio a un mundo de amor, paz, hermandad y armonía.

La armonía es fundamental para que cada elemento se uniforme a la unidad llamada Ser; y la mujer pueda así gozar de la vida con calma, tranquilidad y seguridad.

Talvez para muchos es utópico, frente a la actual situación que vive la sociedad; cada día escuchamos o leemos en los noticieros el abuso a la mujer, talvéz por estar encasillada desde tiempos inmemoriales como el sexo débil, la que tenía que vivir al margen y a la sombra del varón.

La mujer tiene siglos y siglos combatiendo por alcanzar la equidad, y este es un combate cotidiano ante la opresión y la indiferencia ante la ley, y ante una hegemonía ante el hombre en todos los niveles.

También podemos decir que esta angustia de la mujer es la angustia de tantos que no logran ser vistos y parece que su dolor ante una sociedad a veces tan insensible y tan lejos de alcanzar un tipo de margen o empatía, no los ve, no solamente no los ve, si no que no registra su dolor.

Y justamente en este tiempo en que la mujer, sigue su lucha por alcanzar este nivel de equidad y de visibilización, seguimos viendo que es una lucha cotidiana, especialmente por los enormes niveles de indiferencia que tenemos, porque todos estos estratos de violencia, de falta de equidad o de respeto, se manifiesta en lo que hablamos, en lo que bromeamos, y cuando alguien tiene el coraje de decir algo, de denunciar con relación a algún tipo de acoso, de maltrato o de abuso, generalmente la primera reacción es de culparle a la victima, o de mentiroso, o de mirar desde la duda, o de la falta de escucha, o de la ridiculización , o peor aún, desde la indiferencia.

Pero algo es real si lo miramos profundamente desde la conciencia.

Un hombre cercano a una verdadera mujer se diviniza.

La unión amorosa de la mano del hombre con la mano de la mujer es el nexo que le permitirá entrar en contacto con el Universo.

Libre expresión de pensamiento.

