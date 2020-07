Por un puñado de personas… Parte 1

Durante décadas, el mundo libre (no comunista) luchó por la igualdad ante la Ley.

La lucha era a principios del siglo XX entre razas, y a mediados, entre géneros. Una vez todo ciudadano estadounidense fue reconocido como tal independientemente de su raza, el tema del racismo en lo legal declinó, al menos en teoría. Luego siguieron las mujeres, lograron elegir y ser electas en libre sufragio, se reconoció a la mujer cómo profesional en todos los campos. Y, a principios del siglo XXI, un negro fue electo presidente de la nación más poderosa del mundo. Si eso no es ponerle fin al racismo, no se que más quieren.

Cómo mujer clasificada de raza blanca, puedo decir con orgullo que tengo amistades de todas las razas en África, Asia, Europa, Oceanía, Medio Oriente, Región del Caspio, América Latina, en el mundo anglosajón y en muchas partes del interior de Guatemala. Es decir, tengo amigos de todos los colores y tamaños. Tengo amistades muy queridas que son homosexuales, gente super educada, elegante y respetuosa de su prójimo, personas extraordinarias, que admiro y quiero mucho, y que también son gente de Fe. Cada quien es libre de llevar su vida personal como lo desee, y sigo estando en desacuerdo con leyes específicas incluyendo la de femicidio. Yo no soy nadie para criticar lo que hagan las personas en su intimidad, y cómo dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Siempre he pensado que todos sangramos igual, sufrimos y lloramos igual, amamos y soñamos igual, tenemos los mismos ideales, y somos en suma, seres humanos todos, y punto. Cómo yo, hay millones de personas que piensan igual. Es así que considero el tema de #blacklivesmatter un tema eminentemente político, producto de la manipulación que inicia desde las aulas en las que les meten ideas absurdas a los jóvenes que hoy creen que ser socialista es tener conciencia social. Esa violencia que han generado no es más que el resultado de confundirlos profundamente, sobre su esencia, restarles responsabilidad individual, decirles que tienen derecho a todo gratis, y que los que tienen les deben regalar lo que tienen. En lo único que estoy de acuerdo es en que en los USA están agobiados con deudas escolares altísimas por lo usureros que son las instituciones educativas universitarias. La educación al más alto nivel no debiera ser tan costosa. La izquierda identificó un óptimo caldo de cultivo en esos estudiantes.

Sin embargo, mientras los que amamos la libertad nos dedicamos a trabajar y producir, los ideólogos de esa resentida izquierda maquinaron cómo retorcer a la humanidad en todos los países donde no lograron alcanzar el poder. Sembrando ideas manipuladas, retorciendo la verdad, mintiendo sobre la Historia, han logrado lo que hoy vemos en ese puñado de gente que se rehúsa a hacerse cargo de su propio destino y desean que papá gobierno les resuelva y los ricos les regalen.

Nunca me importó que una persona tuviera una orientación sexual distinta a la mía, hasta que un puñado de personas empezaron a tratar de imponer su estilo de vida al prójimo. No me importó la raza de nadie, hasta que otro puñado de personas empezaron a culpar a mi raza de todos sus problemas. Jamás me importó la afiliación política de la gente, hasta que empezaron a condenar a quienes pensamos de otra forma.

Tampoco me importó si una persona tiene creencias distintas a las mías, hasta que un puñado de personas empezaron a diseminar la idea de que el problema eran mis creencias. Y ahora, me importa que ese mismo puñado quiera borrar la historia y culpar a mis ancestros de todos sus problemas. Cómo si se pudiera borrar el pasado de gente que en su momento, actuó con valentía, para sentar las bases de las Repúblicas que hoy nos permiten ser libres de decir lo que nos pase por la mente.

Es una tristeza que los líderes amantes de la libertad, de la igualdad ante la Ley, del respeto a la propiedad privada por más pequeña que sea, el respeto a la familia y a los valores fundamentales de la sociedad en que vivimos, los que son gente de fe pero respetamos a quienes eligen ser ateos, no hicieron nada por salvar al mundo de ese puñado de personas. Una amiga me decía el otro día que ella contribuye a Guatemala generando empleo como empresaria y que yo debería dejar mi pasión por las ideas para concentrarme en mi empresa. Le respondí que si todos los que pensamos en lo anterior nos dedicamos a emprender nada más, quienes determinan las reglas del juego, las leyes, etc en el país seguirán siendo gentes que no tienen ni la más remota idea de lo que es emprender, correr riesgos, invertir, endeudarse, afrontar acreedores, pagar sueldos, pagar impuestos, producir y competir en un mercado libre y global. Nos guste o no, todo se reduce a los conceptos, que emanan de las ideologías. Todo, hasta lo que vestimos deriva de cómo pensamos.

En Guatemala, si algo aprendí recorriendo el país en la campaña, es que nuestra población indígena no es ni resentida ni racista. Si la mayoría lo fueran, todos los no Mayas estaríamos muertos. Piense, pensar no duele. La gran mayoría de la población indígena es gente que no ha tenido la atención que merecen para tener las oportunidades que merecen para prosperar y tener una mejor vida. Constaté que son gente generosa, protectora de sus seres queridos, de su familia y su comunidad. Personas que no está queriendo quitarle al que tiene, y que quiere tener también pero son orgullosos de obtenerlo con trabajo. Hay ejemplos que lo han logrado y son caciques en sus comunidades. A mi no me pidieron dinero ni regalos, me pidieron trabajo.

Es hora que alguien resuelva el problema de la tierra de los indígenas. Esa ha sido la excusa que usa la Embajada de Alemania y otros entes alemanes, entes holandeses y gringos, noruegos y suecos, con sus programas de “asistencia” para meterle ideas racistas a nuestra gente, para que al final se de una guerra y exterminen al no indígena. Esa misma gente es la que adoctrina a los auto proclamados líderes indígenas (varios son ladinos) quienes han encontrado en la invasión de tierras un modus vivendi lucrativo. Esos alemanes, que cometieron genocidio contra su población judía, que luego de abrir sus fronteras indiscriminadamente ahora ven su identidad nacional amenazada dándo pie al resurgimiento de un nacionalismo alemán que en cada elección es más fuerte. Es decir, no tienen su casa en orden y quieren ordenar la nuestra. Y lo mismo pasa con toda Europa. Inglaterra y Francia con los migrantes musulmanes. Por algo Italia tiene la Lega Nord cobrando auge, y los nacionalista han ganado más escaños en todos los países nórdicos.

Parecieran olvidar que los conceptos que predominan en sus países son los mismos que nosotros queremos, y sobre todo, que no se trata de razas, se trata de igualdad ante la Ley. Curiosamente, los auto proclamados líderes asesorados por esos europeos, son los primeros que piden leyes específicas, y son los primeros en comprar o amedrentar a las autoridades locales, para que les obedezcan.

Esos líderes son los que reciben dinero del narco para invadir fincas, botar los sembrados, hacer pistas de aterrizaje, bien armados con AK47, para proteger vuelos que usan esas pistas. Se sabe de tantos casos en los que una empresa construye la infraestructura que beneficia no sólo a la empresa, sino a todo aquel que transita por ella. Beneficia a los pobladores aledaños, pero poco les importa a los famosos líderes. Bloquean, destruyen carreteras y puentes para “fregar” a las empresas, y o no les da la cabeza o no les importa el mal que le hacen a la gente de la zona que también transita por esa misma infraestructura.

A ese puñado de terroristas y criminales pro narco les importa un pepino la cantidad de trabajadores que han macheteado y asesinado por proteger sus fuentes de empleo. Los soldados y policías, que no son ni blancos, ni chances, ni oligarcas, a quienes también han asesinado. Pero hablan de genocidio… Insisto, pensar no duele… Guatemala dejó de ser zona de producción de droga desde finales de los 80s. Hoy día, bajo las narices de esa aberración que llamamos cicig, con el incentivo de las ONGs de la zona, Guatemala es de nuevo un país productor de droga. Y el liderazgo vigente del Ejército, inerte, bajo un mando que piensa que por ejemplo, poner orden en la zona del Polochic es “ayudar a los ricos” no permite que éste cumpla su función. Menos mal estos nuevos oficiales no son los que tuvieron que defender al país del comunismo porque seríamos otra Cuba.

Todo, absolutamente todo lo malo que nos sucede, viene de un puñado de personas a los que les urge atención mental, porque lo que llevan en su sangre es la enfermedad del resentimiento social, la envidia y el odio. Odian lo que quisieran tener, y si ya tienen, quieren más. Abogan porque igualar a toda la sociedad, pero viajan en primera clase, visten de marca, manejan autos y habitan en viviendas de lujo, pero quieren hacer a los ricos más pobres, que la clase media pague porque tiene más y todos seamos igualmente pobres (sólo vean todos y cada uno de los países donde esa mentalidad ha sido aplicada). Ese puñado de gente está destruyendo Estados Unidos, y si los dejamos, van a acabar con Guatemala tarde o temprano porque están unidos y son mil veces más organizados que los que les tratamos de hacer el contrapeso.

Lo más triste es que ni así, se dan cuenta los que tienen la voz cantante de la mal llamada “derecha” en Guatemala. Mercantilistas, oportunistas, creen que siendo políticamente correctos saldrán adelante. Le dan de comer al cocodrilo para que se los coma de último. Pocos tenemos ideas y principios claros, definidos, coherentes, pero pocas golondrinas no hacemos verano. Y el pueblo, obediente y apático, decepcionado y desinformado, si no despierta, está condenado a ese destino gris, irremediablemente. Pesimista no, realista.

En lo personal, espero todas esas teorías que circulan por las redes de conspiración contra el presidente actual no pasen de ser chismes de redes, y que el presidente Alejandro Giammattei entregue la banda presidencial a su sucesor el 14 de enero del 2024 a las 14 horas. Sería ideal que la gente que tiene algo substantivo que proponer al país para contrarrestar al socialismo, al globalismo y al progresismo se uniera de una buena vez. Soñar es gratis, quien quita y despiertan.

