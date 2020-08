¿y si la vida te pide una pausa?

Justamente a casi seis meses de iniciado el confinamiento, siento la necesidad de desconectarme.

Casualidad o causalidad, esta semana he leído y escuchado repetidas veces, opiniones acerca del papel de la tecnología en nuestros días; la mayoría (de quienes he escuchado) tiene opiniones fuertes, convincentes y claras acerca del papel positivo de la tecnología en nuestros días; calificativos como -“la tecnología acerca, facilita, permite, conecta, acorta fronteras, rompe barreras”– son las principales; sin embargo algunas otras opiniones, difieren radicalmente, afirmando que “la tecnología, deshumaniza, fatiga, cansa, interrumpe, aturde y desconecta de la realidad”.

Personalmente, la tecnología me ha sorprendido, he descubierto ventajas y vencido obstáculos que no consideré viables de vencer un tiempo atrás. Aprendí a usar zoom, FaceTime, conectarme a innumerables Webinar, silenciar mi micrófono, compartir pantallas, leer libros en digital, hacer listas de difusión y apagar mi cámara, entre otros. Lo curioso es que cuando creo ya saber, se actualizan las aplicaciones y surgen botones nuevos, por lo que tengo que seguir aprendiendo cómo funcionan. Sin embargo; a pesar de sentirme admirada de lo que la tecnología permite hoy, justamente a casi seis meses de iniciado el confinamiento, siento la necesidad de desconectarme.

Necesitamos aquietar la mente, respirar, retirarnos de la locura del mundo por algunos instantes y voltearnos para nosotros mismos. Utilizaré la frase “recuperar el centro” en un mundo donde tenemos infinitos estímulos y por lo tanto, retos tecnológicos.

Soy de las amantes de la comunicación, es innegable la importancia de esta en todas las formas posibles, es un mundo extraordinario el que comunica y conecta, pero un poco de silencio y alejamiento es hoy una necesidad, en mí.

Necesito recuperar fuerza, recuperar la interioridad del silencio, paradójicamente hablando, necesito desconectarme para cargarme de energía interior; creo que es un derecho del ser humano, pido disculpas si de ahora en adelante me tardo en responder tu mensaje de WhatsApp, tu email, Snapchat, Messenger, IG y/o tu llamada perdida.

Creo (no dudando, sino afirmando) que necesito escuchar la música de la tierra por un instante y quiero creer que la vida Offline, si existe, o al menos, quiero comprobar que aún es una posibilidad en mi.

Si me escribes, me contactas y tardo en responder, no te alarmes, estoy buscándome para después poder realmente encontrarme contigo.

