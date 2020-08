El subsidio y la pobreza de los guatemaltecos

Petardo

Es importante que los guatemaltecos sepan que es un subsidio y el impacto que les da económicamente todos los que habitamos Guatemala.

Un subsidio, como estímulo de la economía, es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. En economía el subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los impuestos.

Un subsidio puede ser dado por el estado o el gobierno, con un fin de estímulo económico para apoyar a la población autóctona de bajos recursos. También suele otorgarse desde el Estado a las empresas privadas, con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de los productos o servicios que ellas proveen, y así proteger la economía regional (principalmente en épocas de inflación).

Existen diversos tipos de subsidio: Subsidios a la oferta (otorgados a los productores de bienes y servicios). Subsidios a la demanda: Son subsidios que reducen lo que paga el usuario, por debajo del costo del bien o servicio. Pueden ser: Subsidios directos: El Gobierno paga directamente una parte del servicio a algunos consumidores. En el mejor de los casos este subsidio debe aparecer dentro de la factura como una rebaja al precio normal, señalando quien lo paga y cuál es la base del cálculo. Subsidios cruzados (entre diferentes usuarios): En este caso la Empresa calcula su tarifa general (que cubre los costos totales) pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. Algunos pagan más que el costo real, para permitir que otros paguen menos. No hay necesidad de que el Gobierno ponga nada del costo de este subsidio. Ya que el ingreso total de la empresa se mantiene igual. El sector en su totalidad no está siendo subsidiado; sino, algunos usuarios (quienes, se supone, son los menos necesitados) están subsidiando el consumo de otros usuarios (los supuestamente más necesitados). Subsidios a la producción: Son pagos corrientes, sin contrapartida, que el Gobierno hace a las empresas en función de su participación en la producción; empleado como medio al gobierno, para hacer más accesibles los precios de mercado de algunos bienes o servicios. Subsidios a los hijos: Son pagos no reembolsables entregados por el padre de familia con el fin del “Bienestar” de sus hijos. Es usual ver este tipo de subsidios en las cuentas de Celulares. Podría definirse a esta noción como la diferencia que se advierte al comparar el valor real de un producto o prestación y el valor que paga el consumidor para acceder a dicho producto o servicio. En estas circunstancias, el gobierno reparte subsidios a las compañías para evitar que los precios o las tarifas se incrementen.

Dada la explicación anterior, me enfocare al problema de los buses urbanos y extraurbanos, ya están pidiendo que el gobierno les dé un subsidio. Esto significa que aparentemente el gobierno les pase el dinero (Subsidio) para que el precio del pasaje aparentemente se ponga bajo para el usuario, pero el usuario debe comprender que ese subsidio sale de los impuestos que paga el mismo pueblo. Lo que conviene en Guatemala es no autorizar subsidios y que se aplique la libre competencia, sin intervención del gobierno, sino que sea lo que le convenga al consumidor del servicio y al dueño de transporte. Aprovecho a sugerir que, en este problema del Coronavirus, donde nos trajo mas desempleo y pobreza económica, se bajen su salario los del Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los de Entidades grandes que viven de corrupción.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más el autor:

Like this: Like Loading...