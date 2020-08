Atributos de la actitud científica

Denomino actitud científica a aquella que propende a examinar con la mera razón exclusivamente, la verdad o la falsedad de una creencia.

Puede ser una creencia sobre la esencia de las cosas, y la causa por la cual ocurren, y el modo como ocurren, y la ley a la cual puedan estar sujetas. Y la creencia puede ser propia, o puede ser ajena.

La actitud científica no intenta concebir hipótesis y proponer teorías. Intenta ser solamente un modo de actuar. Reconoce la autoridad; pero no la venera. Y la respeta; pero no la deifica. Y puede acudir a ella; pero no porque sea un oráculo de la verdad.

Pretendo que hay por lo menos siete atributos de la actitud científica.

Primer atributo: interés en que la creencia sea verdadera. Por ejemplo, quien cree que el ser humano puede alterar el clima del planeta, y tiene una actitud científica, se apresura a plantearse esta cuestión: ¿Es verdadera o es falsa esa creencia? Imposible que pueda tener una actitud científica aquel a quien no interesa la verdad o la falsedad de la creencia.

Segundo atributo: preocupación por comprobar la verdad supuesta de la creencia. Por ejemplo, quien cree que en el universo hay civilizaciones asombrosamente más avanzadas que la civilización humana, debe preocuparse por comprobar la verdad de esa creencia.

Esta preocupación evita que, sobre verdad y falsedad, la imaginación adquiera más importancia que la razón; y contribuye a que la razón guíe a la imaginación. O esta preocupación evita que profesemos las más absurdas creencias, y contribuye a que tengamos una sensata cautela en el creer.

Tercer atributo: distinción entre verdad y utilidad de la creencia. Una creencia falsa puede ser útil, y una creencia verdadera puede no ser útil.

Por ejemplo, puede ser útil creer que un determinado objeto, denominado amuleto, protege de cualquier maleficio y garantiza el éxito; pero esa creencia puede ser falsa. Y no es precisamente útil creer que el conjunto de números enteros es infinito, aunque esta creencia puede ser verdadera, y lo es. En la actitud científica importa la verdad o la falsedad de la creencia, independientemente de que la falsedad sea útil, y la verdad sea inútil.

Cuarto atributo: disposición a dudar de la verdad presunta de la creencia. Nada garantiza que lo que creemos, solo porque lo creemos, es verdadero; y porque puede ser falso, quien tiene una actitud científica está dispuesto a dudar de la supuesta verdad de su creencia.

Por ejemplo, quien cree en la teoría de la evolución por selección natural, de Charles Darwin, y tiene una actitud científica, y se entera de que el biólogo molecular Michael Denton expone argumentos que demuestran que la teoría darwiniana es falsa, está dispuesto a dudar de la verdad de esa teoría.

Está dispuesto a tal duda, aunque esa teoría disfrute de una general aceptación, próxima a una intimidante popularidad, y aunque no creer en ella sea objeto de una sentencia condenatoria dictada por la actitud anticientífica.

Quinto atributo: consciencia de que la convicción no es prueba de la verdad de una creencia. La verdad es correspondencia entre el pensar y el ser. Por ejemplo, creer que, químicamente, el agua es una sustancia compuesta, es verdadero; y creer que es una sustancia simple, es falso. La verdad de la creencia depende de que haya tal correspondencia.

La convicción es ajena a esa correspondencia. Es solamente un estado subjetivo de certeza de la verdad, que no puede ser prueba de la verdad. Por ejemplo, Cristóbal creía que había arribado a tierras de Asia, y estaba convencido de que su creencia era verdadera. Y conservó, hasta su muerte, esa convicción. Empero, aunque esta convicción tuviera profundidad oceánica, su creencia era falsa: no había arribado a tierras asiáticas.

Sexto atributo: reconocimiento de que aquello que creemos que es verdadero es muy limitado con respecto a todo lo que puede ser creído con verdad. El físico y matemático Isaac Newton admitió esa limitación, y dijo: “Soy como un joven que juega en la playa, y que se divierte con encontrar una piedra más pulida o una concha más bonita que las que ordinariamente ha encontrado, mientras el mar inmenso de la verdad yace ante mí, aún oculto.”

Séptimo atributo: aceptación de que la verdad o la falsedad de una creencia debe ser juzgada únicamente por la razón. Solamente ella puede ser un tribunal que estrictamente juzga sobre la verdad y la falsedad, porque es tribunal ajeno al capricho de la arbitrariedad, a la emoción del fanatismo, al dogmatismo de la autoridad o a la arrogancia del poder. Y ante ella huye el capricho del pensar, la seducción del sentimiento o la imprudencia del querer.

Por ejemplo, solo la razón, y exclusivamente ella, puede juzgar que es verdadero o es falso creer que el origen del estado actual del Universo fue una descomunal explosión de una masa original cuya densidad tendía a la infinitud.

Post scriptum: La actitud científica concierne únicamente a la verdad o a la falsedad de la creencia. No concierne a aquello de lo cual no podemos predicar la verdad o la falsedad. No pretendo, entonces, que deba haber una actitud científica en el caso de gratas ilusiones, consoladoras esperanzas, viejos amores, peligrosas ambiciones, jubilosas evocaciones, turbulentas pasiones o patológicas obsesiones.

