Los vedas y la pandemia

Los Vedas son textos de contenido religioso y ritual, que fueron pasando de una generación a otra, se aprendían de memoria y se recitaban, y hasta el siglo V no fueron puestos por escrito.

Aunque el contenido es básicamente religioso se encuentran ya algunas ideas filosóficas que luego serán desarrolladas con más amplitud, sobre todo en las Upanishads. Algunas de las cuestiones metafísicas y cosmológicas más importantes que contienen estos Vedas son: la idea de que Uno fue el origen de todo, la idea de un orden cósmico, precursor del concepto de Dharma, así como algunas concepciones sobre la muerte. Se denominan Vedas (literalmente ‘conocimiento’, en sánscrito) a los cuatro textos más antiguos de la literatura india, base de la religión védica (que fue previa a la religión hinduista). El más antiguo de los cuatro, el Rig-veda, fue compuesto oralmente en sánscrito a mediados del II milenio a. C. los Vedas son los libros de la religión védica, que luego se transformó en la religión hinduista. Son cuatro. Son los escritos más antiguos que se encuentran de la cultura hindú.

La importancia que tienen en la historia de la India es que reúnen diferentes aspectos de estas y los unifican en los mismos. – Veda permanente: significa que la especie no puede ser explotada en ningún momento del año, de forma indefinida. Prohibición de acceso a esas especies permanentemente. Las escrituras védicas son literatura espiritual de la antigua cultura de la India, escrita en lenguaje Sanscrito. Contienen una gran colección de libros que incluye conocimiento material (mundano), religioso (ritualista) así como también espiritual (monoteísta). La expresión “védico” deriva del Sanscrito VEDA, que quiere decir conocimiento o revelación. De acuerdo con la historia védica, ellas fueron compiladas miles de años atrás. La fecha no sería muy importante, porque sin lugar a duda el conocimiento contenido en estas escrituras existía mucho tiempo antes de ser compiladas.

El Veda pueden ser entendidos simplemente aceptando lo que dicen sobre si mismos. Puesto que la autocomprensión de los Vedas puede ser asombrosa o increíble para el lector moderno, parece ser importante dedicar unas oraciones de clarificación de probables malentendidos. Las opiniones acerca del origen e historia de las escrituras védicas son fundamentalmente a la diferencia de puntos de vista entre los seguidores de los Vedas y los modernos eruditos mundanos. Según el punto de vista ideológico, tal cosa como “escrituras védicas” no existen. Todas estas enseñanzas son supuestas a motivar a los seres humanos para entender que no somos entidades independientes, más bien partes del cuerpo universal, dependiendo de muchas fuerzas superiores. Si uno se conecta con estas fuerzas divinas de manera apropiada (rituales y comprensión), entonces ella se beneficiará materialmente y experimentará alguna paz y armonía.

Con la pandemia del coronavirus tenemos que separar lo material y lo espiritual para organizarnos y planificar nuestro futuro. Los capitalistas decidirán como aprovechar su economía y si la distribuyen con las mayorías necesitadas para convivir más fácilmente y ayudar creando mas trabajo y comprender que todos somos parte del cuerpo universal, y tanto riesgo corren ellos con la actual pandemia, como el resto de la humanidad. En lo que respecta a la pandemia actual hablamos como causante a un ser vivo llamado virus, y algunos guatemaltecos expresan que ellos no creen en ese virus porque no lo ven e incluso no se cubren sus vías respiratorias no guardan su distancia y sobre todo carecen de una buena higiene. Ya la mayoría del país tenemos conciencia que cada uno de nosotros es responsable de evitar dicha pandemia si obedecemos y practicamos las recomendaciones que nos dan claramente el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Algunos hablaran de pasajes de la biblia otros sobre libros de historia y yo sencillamente les hablo de los Vedas.

