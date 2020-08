Experiencias en intervención educativa de Carlos Pérez Vélez

La lucha contra el machismo en la sociedad mexicana actual sigue enfrentando barreras debido en buena medida a que los hombres, desde su posición de privilegio, no suelen darse cuenta de que ocupan ese lugar o simplemente no están dispuestos a perderlo, lo que incide en que esta cultura se siga perpetuando; una de las cosas que evitan el cambio es que es difícil ver el problema desde una posición de privilegio porque no siempre se viven las misma circunstancias y también porque muchas veces no se está en condición de abandonar privilegios. El machismo es una construcción sociocultural y está directamente ligada al conjunto de ideas y valores de ver la superioridad de los hombres; es una vertiente del sexismo o prejuicio sexual, que se expresa por lo regular, de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas.

Este sistema de creencias o ideología clasifica por grados de superioridad e inferioridad a los seres humanos según el grado en que actúan; esta clasificación se hace de acuerdo con las expectativas supuestamente “esenciales”, “naturales” o “biológicas” de lo que representa ser un “verdadero hombre” o una “verdadera mujer”. Los roles sexuales estereotípicos están siempre en oposición, confiriendo a hombres y mujeres deberes parcializados como la responsabilidad de la crianza. En muchos países esto se ha convertido en una historia ancestral “del padre ausente” y esto aún es una constante”. Recientemente he tenido el privilegio del deleite, al leer el libro publicado este año: “Experiencias en intervención educativa” es una lectura muy recomendable pues aborda este tema. No solo en México, en muchos países en la actualidad las mujeres padecen estas circunstancias.

El proceso de creación del libro

El psicólogo, conferencista y autor mexicano: Carlos Pérez Vélez, realizó la construcción del libro en un período de tiempo de seis años, con la colaboración de María Felix Ramírez Ortega. Inmersos en un proceso de investigación durante diez años y manteniendo el contacto con la comunidad de Hueytlalpan, México, lugar que le resulto de inspiración al autor para crear este edificante libro:“Experiencias en intervención educativa”. En cada una de sus páginas están plasmadas las voces de 40 mujeres de Hueytlalpan, las voces de sus alumnos/as y de sus colegas y amigos tanto de Hueytlalpan como dentro y fuera de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 de Puebla México.

El proceso de creación del libro transformó al autor al mundo femenino que hay dentro de todo hombre y que le permite estar en contacto con sus emociones, el sentirlas a flor de piel, sin prejuicios culturales, ejemplo: “El hombre no puede llorar”, “no puede demostrar debilidad”, etc., aunque por paradójico que parezca las mujeres son más fuertes y eso es lo que se manifiesta en el libro, el poder femenino, el poder de la mujer que lucha todos los días por su lugar con dignidad y sin ser una concesión masculina.

Como lo expresa Carlos Pérez: Ellas merecen ser escuchadas, no como una dádiva, no como algo curioso, sino para que levanten una voz que es siempre amorosa y tierna. Para darnos una lección de humildad y reconocer lo fuerte que han sido al vivir con dignidad tantos años a pesar de sus condiciones tan adversas. La lección nos la dan ellas. Sin pensar por ellas o hablar en nombre de ellas. Sus voces están ahí, en el libro.

Síntesis biográfica

Carlos Pérez Vélez Psicólogo de formación, maestría en Administración del Desarrollo Regional, especialidad en Gestión Educativa y formación Internacional en Coaching Ontológico. Directivo y Docente en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 de Puebla; ha sido Conferencista, tallerista, panelista, diseñador curricular, evaluador de pares CIESS. Tiene las Distinciones como 2a lugar Estatal del premio de investigación 1998, Ciudadano distinguido Puebla 2005, Consejero Municipal de Educación Puebla 2006 a 2010, Docente distinguido 2016, presidente del Comité Organizado del II Congreso Internacional de Intervención Educativa en 2017 y Observador y consejero electoral suplente del consejo distrital 06 para 2017-2021.

Libre expresión de pensamiento.

