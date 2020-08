Invasiones, anarquía

Somos francamente, un país de cobardes o de miopes y tenemos lo que merecemos.

El fin de semana se dieron en la torre dos personajes nefastos y sus igualmente nefastas organizaciones. Me refiero a Daniel Pasqual y el CUC contra el Comandante Guerrillero César Montes y su ejército, con el ex diputado Leocadio Juracán y su ejército. Ambos financiados en parte por el narco y en parte por ONGs de izquierda. El CUC había invadido un parcelamiento de la finca Cubilhuitz, Cobán, Alta Verapaz. El sábado 15 de agosto el grupo de César Montes desalojó violentamente a los del CUC y tomó posesión de la misma área.

La finca Cubilhuitz es propiedad de la familia Dieseldorff Grimel desde 1914. Ya la PDH, MP, PNC y demás entes oficiales constataron que la propiedad es legítima. Aseveran, cómo se puede constatar en tribunales, que no existe ningún conflicto laboral abierto contra la finca como aseveran los #FakeNews de izquierda que para variar mienten. Lo que esos medios no dicen es que son 4 las fincas invadidas en el Valle de Cubilhuitz entre marzo 2019 y abril 2020.

Tampoco he visto que reporten que, cómo es lo usual en esa zona, 5 PNC fueron retenidos como rehenes por los invasores a cambio de que soltaran a uno de sus cabecillas que fue arrestado por andar ebrio fuera de las horas de toque de queda en Cerro Lindo. El lío empezó porque los de Juracán entraron a medir la tierra ocupada por el CUC para repartirla entre sus miembros, luego de expulsar a los del CUC.

Tanto los del CUC de Pasqual como los del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de Juracán que en la zona dicen obedece a César Montes, entran a destruir plantaciones productivas que representan inversiones millonarias, a destruir instalaciones, maquinaria, equipo e inventarios. Como se atreve el vicepresidente Castillo y el Ministro Antonio Malouf a hablar de atracción de inversión cuando no aplican la ley para proteger la propiedad privada. ¿Creen en serio que las empresas extranjeras y nacionales que sufren esto no lo van a decir en el exterior, que pueden tapar el sol con un dedo y esconderlo bajo la alfombra?

Creen en serio que no se sabrá que abiertamente apoyan a la más nefasta Corte Constitucional de nuestra Historia, donde sólo una Magistrada se atrevió a actuar correctamente mientras que los otros 4 y sus suplentes han procedido cual jinetes del Apocalipsis a atacar y destruir cuanto han podido. Les ha importado un pepino la cantidad de familias sin empleo directo e indirecto, que se quedaron sin sustento gracias a esos magistrados con minúscula.

Guatemala tiene ya una mala reputación como país donde la propiedad privada no se respeta, no hay certeza jurídica y las reglas de juego no sólo son manipulables a sabor y antojo del burócrata de turno, sino además, tienen que lidiar con la corrupción que se deriva precisamente de esa manipulación. Aquí no facilitamos, entorpecemos todo lo que podemos.

César Montes, un Cantinflas (sin ofender al gran Mario Moreno) armado, con complejo de Napoleón, se atrevió a decir que la familia estaba en contubernios con el CUC. Es tan absurdo como decir que Donald Trump está trabajando con George Soros. Ridículo. El señor mínimo es misógino. Para rematarla, dice hoy, sobre acciones de los años del conflicto armado, como si viviera en una máquina del tiempo o en una realidad virtual que sólo él se la cree.

Ojalá los dueños de las fincas pudieran proceder contra estos criminales que manipulan a la población indígena indefensa e ignorante a la que ponen de carne de cañón cuando se enfrentan entre ellos. Ahora dice el napoleoncito a la Tortrix que él quiere mediar entre el CUC (recuerden nace en el seno de la ex guerrilla) y CCDA (nueva guerrilla), y que se lo crea su esposa. Él está tan metido en esto como Pasqual y Juracán. Los tres, al igual que CODECA, son la misma ralea.

Ya se sabe que la crisis del Covid tiene las transferencias a las ONGs paradas. Que curioso que asesinaron a un francés en Quiché, que tenía como 20 años de vivir ahí en paz, justo ahora. Me recuerda cuando después de la firma de la paz bajaron los envíos de dinero porque ya no estábamos en conflicto. Ah, pero curiosamente unos días antes de que éstos caducaran fue asesinado Monseñor Gerardi. Y muy convenientemente, el flujo de dinero fue “necesariamente” adjudicado de nuevo. Que casualidad que ahora que ha bajado, asesinaron los mismos de la zona, a su vecino francés en Quiché. Me pregunto si no es parte del plan para desestabilizar aún más al presidente. Ojalá actúe contundentemente.

La ironía es que salen los suecos ahora diciendo que exigen sea investigado por las autoridades. Autoridades que ellos mismos (con sus ONGs y sus Embajadores) han hecho todo para debilitar, destruir la institucionalidad, e imponer la justicia indígena. O sea, ¿quieren que lo investiguen las autoridades ancestrales indígenas o el MP y el aparato estatal? El Ejército pareciera no entender que es su obligación proteger a todos los guatemaltecos, sean ricos empresarios, o campesinos manipulados, de criminales como Pasqual, Montes o Juracán. Para colmo, en dónde hay tierra invadida o siembran coca o abren pistas para el narco. Y ningún pseudo periodista se atreve a preguntarles a éstos de dónde se financian. Todo este desmadre es producto de la falta de autoridad cortesía de la PDH, los zurdos nacionales y extranjeros, y la cobardía de las autoridades.

Somos francamente, un país de cobardes o de miopes y tenemos lo que merecemos. Se vale decirlo dado a que seguimos bajando la cabeza ante la CIDH escudo que protege a los invasores de tierras, a los oenegeros corruptos, a los magistrados corruptos, a los parásitos de izquierda y de la ex guerrilla. Ni los USA aceptan la jurisdicción de la corte. ¿Cuándo tendremos un presidente con pantalones, visión de país, que se atreva a tomar las decisiones incómodas que urgen tomar? No hacerlo sólo beneficia al narco, más corrupción, más enfrentamientos, más odio, más miseria, más atraso. ¿Quién gana?

