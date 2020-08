Hay que aprender a gobernar

Petardo

La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes.

La Constitución Política de la República de Guatemala actual fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985, la cual lo hizo en representación del pueblo con el objeto de organizar jurídica y políticamente al Estado, así como, también contiene los derechos fundamentales de los miembros de su población. Le recuerdo al presidente de la República de Guatemala lo que le manda la constitución: Artículo Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Artículo – Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Artículo 5.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

Ahora le recuerdo al presidente lo siguiente: El presidente de la República de Guatemala es el jefe de Estado y de gobierno de Guatemala por mandato del pueblo. El presidente de la República actúa siempre en Consejo de Ministros o de manera individual con cada ministro de Estado. El presidente de la República es el Comandante General del Ejército de Guatemala y Oficial Superior de la Policía Nacional Civil. Él representa la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente, vicepresidente, los ministros, viceministros, secretarios, funcionarios y empleados públicos respectivos integran el Organismo Ejecutivo y tienen prohibido por la Constitución Política de la República el pertenecer a cualquier partido político.

Yo creo que usted no ha leído la constitución señor presidente y menos sus obligaciones, de las cuales le escribo algunas: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Proveer a la defensa y seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de Guatemala con todas las funciones y atribuciones respectivas. Ejercer el mando de toda la Fuerza Pública. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Presentar Proyectos de Ley al Congreso de la República. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su período de sesiones, informe escrito sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Someter anualmente al Congreso, para su aprobación con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que contenga en detalle los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviere reunido deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer del proyecto. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Convocar al Organismo Legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Coordinar a través del Consejo de Ministros la política de desarrollo de la Nación. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del Organismo Ejecutivo. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la Nación. Administrar la hacienda pública con arreglo a la Ley. Todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la Ley.

Yo escuche la entrevista del actual presidente con varios representantes de medios de comunicación, en algunos momentos respondiéndoles cantinflescamente y como un dictador, diciendo que no tenia que ver con lo jurídico y que cumplía con la constitución lo que no es cierto y al final se quito la mascarilla diciendo que con ella sentía que se ahogaba, lo que dio un mal ejemplo a los guatemaltecos que la usamos, la mayoría como lo dicta la ley.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor:

Like this: Like Loading...