Programas sin ejecutar

Guatemala Al Rescate

No sólo no existen planes de contingencia para mitigar la crisis, sino que tampoco se cuenta por parte del Ejecutivo y sus ministerios con un plan de reactivación económica.

Según un estudio exploratorio, elaborado por Prodatos, las medidas sanitarias impuestas en el país generaron efectos económicos adversos en las dos terceras partes de los hogares en el país, por lo que el Congreso aprobó 14,610 millones de quetzales al Ejecutivo para que al menos 14 programas atendieran a la población en materia económica y social, programas que no han podido ser cumplidos a cabalidad.

Lo interesante de destacar es que aun contando el Ejecutivo con la disponibilidad de los recursos que le aprobó el Congreso, este no ha podido hacer llegar ese dinero a la población, y de la cantidad asignada han gastado menos de la mitad que equivale al 41.94% , dentro de los 14 programas diseñados hay 4 programas económicos y sociales que no registran ningún movimiento de gasto, llevando meses disponibles los recursos para que las carteras responsables, puedan apoyar a agricultores, campesinos, micro y pequeños empresarios, infraestructura de salud y proyectos de reactivación económica; entonces me pregunto, ¿Qué excusa puede haber para que esos recursos no lleguen a donde fueron destinados, si ya los ministerios respectivos tienen disponibilidad de los recursos solo para ejecutarse? Y cómo no pueden entender quienes están a cargo de estas carteras, que en una crisis como la actual, el tiempo juega un papel determinante, si no se auxilia a la población más vulnerable, a la micro, pequeña y mediana empresa, a los pequeños y medianos agricultores, a los campesinos, al profesional liberal, la crisis económica se agravará con consecuencias inimaginables a futuro.

Lo que esto demuestra es que no sólo no existen planes de contingencia para mitigar la crisis, sino que tampoco se cuenta por parte del Ejecutivo y sus ministerios con un plan de reactivación económica para enfrentar los meses venideros, e intentar salir de esta crisis con el menor daño posible; y por su parte, el Congreso entregó un cheque en blanco sin saber hacia dónde, a quienes y cómo llegaría el dinero aprobado en préstamos y el dinero recibido en donaciones, de allí la importancia de la fiscalización para determinar qué es lo que está sucediendo y quienes son los responsables de que estos apoyos económicos no lleguen a quienes lo necesitan.

Hoy, después de 5 meses de cierre, confinamiento y restricciones vemos muchas empresas quebradas, otras muy golpeadas y a punto de quebrar, pérdida de empleos, salarios familiares disminuidos y no se ve una luz al final del túnel, todo apunta a que la situación económica se agravará.

Por lo tanto, el gobierno no solo debe ejecutar y poner en marcha los programas definidos por el ejecutivo para que estos lleguen a la población, sino que debe preocuparse por elaborar un plan de reactivación económica y para eso, debe recurrir a los mejores profesionales en esa materia y buscar salidas alternas que puedan cambiar el curso negativo que tenemos como futuro en materia económica.

UNA GUATEMALA DIFERENTE ES POSIBLE.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor:

Like this: Like Loading...