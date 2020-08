La gente que quiero cerca

Chachalaqueando con Uthzie

Tú vas aquí, porque “estás del lado, de mi corazón”

Hoy por hoy, con las redes, la tecnología, las plataformas; hay una oportunidad real y accesible para dar nuestras opiniones, así que es muy común que tengamos a la mano una situación y/o evento que pueda ser sujeto de “crítica”; aparece algo, incluso cotidiano y “en segundos, aparecen miles de opiniones”.

Hace algunos días, ante una fotografía que “alguien compartió”, pude leer innumerables juicios, algunos de ellos, sentenciando fuertemente. Otros en cambio, eran buenas críticas, (que no tenían por qué ser favorables) sino opiniones de valor con respeto. ¡Sí! sentí bonito leer comentarios constructivos, y pensé que esas son las gentes que quiero cerca.

Quiero cerca gente que respete “al otro” que haga comentarios bonitos, quiero gente con quien se pueda hablar cosas, sin sentirte mal. Quiero personas que inspiren, que lo que dicen hacen y que lo que hacen digan.

Estoy convencida que la gente buena, no se hace bolas juzgando ni condenando, sino es un alma que agradece, reconoce, valora los gestos de servicio, sonríe y no anda burlándose, juzgando, ni condenando.

Decía Sartre que “Somos una infinidad de posibilidades” y yo quiero a esas posibilidades transparentes, las que son un regalo para nuestra alma, porque abrazan con el cuerpo entero y a pesar de la distancia te hacen sentir lo bueno.

No desperdiciemos la oportunidad de hacer un buen comentario, de hacer juicios amables, compasivos, que abran oportunidades, por favor, no condenemos, ni nos asustemos ante alguien que ríe a carcajadas.

¡Que paz da saber, que aún quedan de esas personas que son demasiado para pedir dar tanto¡, que se conectan con las necesidades del otro, que se enamoran, que luchan, sueñan, no comparten en redes noticias que no les constan, ni comentan publicaciones de las que no están seguras.

Mi abuelo me enseñó a que caminara siempre a su derecha, y me decía: -Tú vas aquí, porque “estás del lado, de mi corazón”… no perdamos la humanidad , no perdamos la sensibilidad, no perdamos el respeto, opinemos, comentemos, “compartamos, dejando algo bueno y siempre que podamos; caminemos del lado del corazón”.

Libre expresión de pensamiento.

