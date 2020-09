Marianela Ibáñez, autora de la novela “La reina sin colmena”

La escritora Española Marianela Ibáñez, recientemente presentó su ultimo título publicado en formato novela erótica “La reina sin colmena”.

Tras el éxito de sus anteriores publicaciones “Las trepidantes aventuras de Erika y Fran”, “Todo final tiene un principio”, “El diario de mi hada”, ahora nos llega con una novela picara que engloba la historia de la protagonista; a veces uno cree tenerlo todo y luego se da cuenta que, de la noche a la mañana, se queda sin lo más importante y no sólo se trata de lo material. La autora en esta ocasión se inspiro creando un personaje que deja atrás su decencia y despierta a los placeres de la vida, pero a su vez se involucra en algo muy complicado y real como la vida misma.

Es una novela que insista al lector a encontrar diferentes emociones, que es la trama con la que a la autora le gusta apostar; el misterio, secretos, risa y ese punto erótico, en el que la protagonista cuenta sus escenas íntimas. Es una novela muy intrigante con más de una pasión desbordada, de ahí los dos rombos a mayores de 18; cómo lo describe Marianela Ibáñez “este ingrediente es muy picante; un sótano no, mejor dos. Aviso: a uno de ellos yo no bajaría, ahora si os atrevéis estáis invitados, y no cuento más; hay otros ingredientes secretos que no voy a revelar, pero os aseguro que hasta muertos os vais a encontrar” La Reina Sin Colmena es una trilogía y para diciembre saldrá la segunda parte. Marianela nos comparte un vídeo muy ameno en el cual nos comunica como afrontó el proceso de creación de la novela.

¿Te transformó en algo la maravillosa sensación de escribir esta novela?

Liberar algunos prejuicios morales, ya que la erótica no estaba dentro de mis planes y sé que en la actualidad hay todavía gente que se escandaliza con este tipo de literatura y es tan común como la vida misma.

¿Cómo surge La Reina Sin Colmena?

Tomando café con unas amigas, a las que les gusta la erótica y me retaron a que tenía que escribir sobre este tema y me animé. Tiene que haber literatura para todos los gustos.

¿Qué destacarías de tu novela?

La intriga, los secretos que esconde, el final nada predecible, las escenas de erótica que la protagonista cuenta tal cual las vive. Tocar las diferentes emociones del lector, que va a vivir momentos de todo tipo, hasta la risa está garantizada.

¿Plasmas en esta novela, algo sobre tu vida?

Ni en esta, ni en ninguna otra, sé que hay autores que a veces se identifican en algún personaje, pero yo no, las vidas son totalmente propias de cada uno, aunque la realidad esté presente en ellos, pero no es la mía. Hay lectores que creen que lo que cuentas son vivencias tuyas, pero no, no es mi caso.

¿Cómo afrontaste la construcción de la novela?

En mis novelas no hay construcciones, ni notas, ni croquis, ni finales anticipados, me puede surgir alguno mientras escribo, pero luego lo puedo cambiar por completo.

¿Te impones una rutina?

No, cero rutinas, solo escribo en momentos que me apetece hacerlo, pueden pasar varios días y no tocar el ordenador, escribir para mí no es una obligación, es una diversión.

¿La inspiración aparece cuando ella lo desea?

La inspiración vive en mí, tengo la suerte que cuando me pongo a escribir está ahí, hasta ahora no me ha fallado y nunca pienso lo que voy a escribir antes de hacerlo, cuando toco el teclado los personajes me hablan y me cuentan sus vidas y yo las escribo.

¿Qué planes futuros tienes para este libro?

La Reina Sin Colmena, es una trilogía, por lo que los planes van a ser largos y espero que duraderos. El fin es que disfruten con la lectura, es la mayor satisfacción de un escritor.

¿Sueles mantener contacto con tus lectores?

Sí, mayormente en Facebook, de hecho, las llamo lectoras amigas, porque para mí son más que lectoras, su amabilidad, el que me sigan. La Reina Sin Colmena, va dedicada a ellas.

Lo que siento es no tener más tiempo para las redes sociales y tampoco contestarles en el momento, pero siempre contesto.

He leído las buenas críticas que tienes de tus lectores, que la recomiendan por las redes, que ha sido una de las novelas más vendidas según Ediciones Dokusou.

La verdad que estoy muy contenta y agradecida a todos mis lectores, que son los que han hecho posible este sueño.

¿Dónde pueden adquirir tu novela?

En España en cualquier librería, El Corte Inglés, FNAC, Casa Del Libro y Amazon.

Mis apreciados lectores les aseguro que la vida y misterio de sus protagonistas provocan deseos de devorar esta novela para descubrir los secretos que le ocultan a María, ciertamente una lectura muy recomendable, la trama de sus personajes hacen reír, vibrar y emocionarse, mostrando momentos que están más allá de la pauta que marcan la decencia. Solo apta para mayores de edad. Marianela Ibáñez enfatiza “Advertencia después de leerla tendrás que confesarte”.

