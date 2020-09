Se aproxima una nueva conmemoración de la independencia

Relaciones Internacionales

Nos aproximamos a una nueva conmemoración del día de la independencia, es oportuno tener una radiografía social de cómo podremos como sociedad conmemorar este momento.

La consciencia colectiva olvida la historia, la memoria cortoplacista nos ha vetado el derecho y deber de tener en la mente la historia de los próceres, su memoria y además la proeza de poder obtener la libertad de nuestras repúblicas centroamericanas que constituyen una antigua nación con costumbres y tradición bastante similares.

No sólo son los desfiles, no sólo son los discursos diplomáticos y presidenciales que se pueden escuchar para esa fecha sino que es necesario hacer patria diariamente, desde nuestros espacios profesionales para construir un país mejor. Se puede hacer patria no confrontando con las demás personas con argumentos no válidos, se puede hacer patria respetando el derecho ajeno, se puede hacer patria ayudando a otros a tener un empleo, se puede hacer patria teniendo mejor convivencia con los vecinos en el perímetro de donde vivimos.

Una nueva fecha de cumpleaños de nuestra patria, es una nueva oportunidad para que nos puedan mover voluntades a sentir más vinculación con los valores y símbolos patrios que desde la escuela se nos inculcó; la conmemoración de la independencia es una ventana de nuevas oportunidades cada año para que las nuevas generaciones puedan saber nuestra historia, para que pueda ser un legado cultural que sea un relevo generacional incluso para el sistema educativo regional.

La historia nos juzgará si ignoramos este momento tan valioso, la historia nos juzgará si somos cómplices de que la historia cívica sea olvidada y más que todo burlada. La historia es siempre una oportunidad de discusión pero siempre cuando sean con motivos académicos, fines de investigación y jamás deben ser vengativos porque esto abre la puerta a crear anacronismos que las nuevas generaciones no merecen ser parte de ellos; los anacronismos crean sociedades sin memoria, sin historia, sin patria y no podemos permitir que podamos tener una patria sin estos elementos pues la fundación de la república queda nula y mucho costó obtener nuestra libertad.

Estamos en una época sin antecedentes, una pandemia que cambió nuestra forma de vivir y de pensar; la época de los millenials y centennials es una ventaja para poder conocer más nuestra historia país pero también puede ser una desventaja para que la gente más joven no quiera leer, investigar e instruirse dado que la tecnología tan avanzada que tenemos debe ser el mejor canal para leer y discutir con todos los argumentos académicos válidos el tema de la independencia.

