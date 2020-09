La joya escondida de Ciudad Cayalá Sorprende nuevamente

Cocina Al Desnudo

Es muy importante que constantemente transformemos la rutina y el caos con nuevas metas, nuevos horizontes que nos saquen de la zona de confort y desarrollen con coraje y alegría la mejor version de nosotros mismos. Esta pandemia del Covid19 ha tenido dos polos opuestos que surgen del interior de las almas. En el primer caso: Si reaccionamos con actitud mental positiva (AMP, les recomiendo el libro de Napoleón Hill) y movidos por el AMOR nos ayudará a reflexionar acerca de nuestras bendiciones y poder agradecerlas constantemente. Ademas EL AMOR nos ha hecho regresar a disfrutar de las cosas sencillas (pero no simples) y de las personas que realmente nos aman, apoyan, cuidan, respetan y valoran. Esta crisis está sacando lo mejor de nosotros invirtiendo mucho tiempo en desarrollo interior de conciencia y darnos la oportunidad de sumar, ayudar y ser solidarios, misericordiosos e inclusivos con los demás pues solamente juntos saldremos adelante.

En el segundo caso: Si actuamos con MIEDO esto detonara: rencor, hostilidad y actitud mental negativa, sacara la peor version de nosotros mismos. ¡Cual opción decides pensar y vivir?… Yo decidí optar por la primera opcion: vibrar y vivir desde EL AMOR. Siempre que nos desarrollamos desde la humildad y la coherencia entre creencias, pensamientos, sentimientos y actuar estaremos recordando nuestras raíces, lo cual nos ayudara a reflexionar sobre nuestros inicios y divertirnos cuando nos equivocamos, pues el error es la mejor escuela en la vida. Antes de compartirles una gran noticias quiero recordar con ustedes mi niñez en la cocina. El mood de hacer felices a mis comensales sigue intacto, pero la técnica y experiencia mejoraron. Acompáñenme en este pequeño viaje:

Mis inicios…

Es maravilloso poder viajar en el tiempo y tener el privilegio de observar con alegría y gratitud mi evolución culinaria y personal. En las fotos de arriba mis primeros pininos culinarios Galletas de almendra al carbón, pizzetas en pan integral y quesadillas de flor de calabaza y queso Oaxaca. En las fotos de abajo Orgasmic mi postre más emblemático, Menú de la experiencia platillo que me llevo al Festival Gastronómico de NYC. En la última toma Caquerita MI versión Gourmet de una garnacha de feria.

Hoy quiero contarles una anécdota de como inicie en el mundo de la gastronomía. Empecé cocinando desde niño (5/6 años) por influencia de mi bisabuela Petra Mazzari, mis abuelas Aurelia Moreno y Maria Placida Muñoz Aceituno, mi madre Clarisse de Quintana y Libby Quintana (Mi Hermadre Hermana y Madre) Ella me inspiró a disfrutar de la vida a cada instante, a superar con coraje el caos recuperando la alegraría y determinación de ser feliz a pesar de circunstancias adversas. Creo que la mejor lección de vida fue aprender a DISFRUTAR hacer CREACIONES CULINARIAS en el laboratorio culinario. Ayer la cocina de casa… Hoy mi Atelier de cocina Quintana Bistrot.

Mi primer servicio: Una cena en honor de mis padres como bienvenida después de un largo viaje de 3 meses. Fue UN DESASTRE AL 100%, ni los perros de casa se comieron las viandas, TODO paro en la basura LITERAL. Esa noche llore tanto y me propuse en el futuro investigar, leer, estudiar y sobre todo experimentar muchísimo (echando a perder se aprende dirían las abuelas) para algún día ser un buen cocinero. Si tú quieres ser un buen anfitrión, cocinero amateur o un chef profesional te invito a guardar como tesoro estos ingredientes secretos: EL AMOR: es el ingrediente principal e insustituible en la cocina, el resto se puede sustituir. ORDEN: Diría mi abuelo el Ing. Carlos Quintana Hinojosa, Guarda el orden y el orden te guardara a ti. Este punto me lo recordaba hace muchos años el Ing. Francisco Cirici Arimany gran cliente consentido y amigo. MATERIA PRIMA: Diría mi bisabuela La Chef Petra Mazzari, compra los mejores ingredientes en calidad y cantidad. El resultado final será fruto de las virtudes de esos ingredientes mágicos y tu destreza. Ingredientes PREMIUM resultado PREMIUM. PALADAR VRS OLFATO: Nuevamente elogiando y recordando a mi bisabuela Petra Mazzari, ella siempre decía UN GRAN COCINERO DEBE DESARROLLAR EJERCICIOS DIARIOS DE OLFATO, para poder guardar registros mentales de los olores y su compatibilidad al combinarlos. Quien tiene desarrollado el olfato será un artista culinario, quien no lo tenga podrá únicamente ser un gran galopino ( ayudante de cocina). Hoy más de 100 años después del nacimiento de mi bisabuela al desarrollar mi teoría de cocina Bioneural, científicamente puedo constatar que ella tenía razón El olfato registra más de 10 millones de notas y la lengua registra únicamente 5 notas. PERSEVERANCIA: ¡El que quiere azul celeste QUE LE CUESTE! Ser necio…Constante…Persistente…Intolerante con la mediocridad.

Les cuento esto para inspirarlos tanto si eres un joven cocinero o alentarte si amas ser el mejor anfitrión en casa, además después de esta anécdota les pasara como a mi valoraran mucho más sus avances personales en la cocina, así como mi Atelier de cocina y mi staff valoramos nuestro último galardón 2020.

Hoy estoy escribiendo para Uds. MIS COMENSALES Y CRITICOS CULINARIOS historias basadas en experiencias, viajes, lugares y vivencias, pues luego de estudiar cocina primero en casa con mis guerreras de fogones, luego en el INTECAP CG1 y más adelante en prestigiosas escuelas en México, Israel y Europa Con esfuerzo y trabajo en equipo puedo decir con orgullo que Los sueños se conquistan. Mi Atelier de cocina Quintana Bistrot al principio fue un Restaurante Members Only en casa y paso por las fases de ser Pop Up Restaurant en Antigua, zonas 14 y 16. Desde el año 2016 consiento a mis huéspedes en su locación actual en Ciudad Cayalá. En esta pandemia del 2020 me he convertido en Quintana Bistrot #TheZoomBistrot (estas experiencias se pueden reservar al 5012 5914 o por DM en Instagram) pues creo conscientemente que en un medio, no plazo, tengo la responsabilidad de llevar las mejores experiencias sensoriales a casa cuidando más que nunca a mis comensales consintiéndolos a distancia para guardar su vida y salud.Ahora los invito a festejar conmigo.

Celebremos Juntos…Ser del Club del 10%.

Desde mi punto de vista como lo es también el de @gastronomiadeguatemala y otros muchos Foodies y medios de comunicación del gremio gastronómico. Cuando uno de nosotros ganamos una presea, medalla o reconocimiento ganamos TODOS. Creo firmemente como lo dije en el Festival Gastronómico de NCY nuestra GUATEMALA será la próxima POTENCIA GASTRONOMICA a nivel mundial pues tenemos todo: Fantásticos cocineros, materia prima única y diversa que aunada a un extraordinario espíritu de servicio al cliente nos llevara trabajando en EQUIPO a ser destino a nivel mundial para Turismo Gastronómico de alto nivel.

Mi atelier de cocina @quintanabistrot, mi staff y yo, nos sentimos muy orgullosos de compartir con ustedes que hemos sido catalogados como uno de los restaurantes pertenecientes a un selecto club que acapara al 10% de los restaurantes más emblemáticos alrededor de las capitales del mundo. En este párrafo quiero agradecer muy especial y cariñosamente a mi socia y gerente la Chef Brenda Montes De Oca, quien con su excelencia en la administración y su ahínco y duro trabajo en comparar siempre la mejor materia prima es parte fundamental de nuestro ÉXITO!!! Si… leíste bien Quintana Bistrot ha sido premiado con Certificado De Excelencia Tripadvisor 2020. Como han experimentado los foodies y gourmands más exigentes al visitarnos, nos enfocamos en brindar un servicio al cliente en mesa: personalizado, detallista y haciéndote sentir como que estuvieras en casa, buscando siempre la excelencia. Tomando en cuenta requerimientos nutricionales, alérgicos o simplemente gustos excéntricos o antojos particulares de algún cliente que desea ser consentido arriba del estándar normal. Hoy por hoy también planificando los mejores protocolos de BIOSEGURIDAD, para que al reabrir, tu experiencia tenga todos los cuidados necesarios en medio de esta pandemia.

Cada premio que se va sumando al currículum de mí Atelier de cocina Quintana Bistrot; Así como el apelativo de La joya escondida de Cayalá para los foodies que nos descubren o cada galardón ganado a pulso, más que alimentar el ego o la soberbia son escalones que vamos subiendo para SER MAS HUMANOS, responsables y aún más conscientes de ser creativos disruptivos, propositivos y resilientes para mejorar el nivel de nuestra propuesta gastronómica y de servicio que pueda sorprender a los paladares más exigentes de nuestro país y de los visitantes extranjeros que nos visitan, pues atendemos incluso comensales que solo salen del aeropuerto en medio de una escala de vuelo, para dejar de consentirse en Quintana Bistrot.

Creo que algo maravilloso que ha traído esta pandemia y momentos de soledad es poder reflexionar sobre las bendiciones que tenemos. Agradezcamos a Dios por la vida la salud y el tener pan en nuestra mesa, tener un diario de gratitud nos hará más conscientes y más plenos.

Realmente cuando nos dan el apelativo de La joya escondida de Cayalá me llena de orgullo pues estamos conscientes que Quintana Bistrot somos un valor agregado a este hermoso entorno de desarrollo de nuevo urbanismo. El aporte único que cada Socio Comercial da a este paraje citadino es lo que da valía, atracción y vivacidad para que se acerquen visitantes, trabajadores y familias residentes de @Ciudadcayala en busca de experiencias únicas.

Realmente por mucho hemos sido catalogados como uno de los mejores restaurantes de la ciudad, del país y como El restaurante Top en Ciudad Cayalá. Para los conocedores de cocina Gourmet, cocina de autor o para quienes nos buscan por referencias en diferentes portales o quienes han leído algún reportaje en alguna revista especializada o periódico acerca de Quintana Bistrot y nuestra innovación al utilizar productos locales de temporada tomando en cuenta siempre la tradición de nuestra cocina ancestral mesoamericana.

Muchos me continúan preguntando a diario si continuaremos con nuestra locación en Ciudad Cayalá. Mi respuesta para ustedes por lo pronto sigues siendo la misma: AMO CAYALA, PROMUEVO CAYALÁ a cada instante como el mejor y más bello espacio urbano de la ciudad. AMO Y RESPETO a la Familia LEAL, por ello estaré siempre donde se me aprecie y respete, estaré siempre donde se cree en las sinergias, en sumar, en respetar, en validar. Estaré donde crean en que ser EQUIPO es mejor. Asi que en el futuro a largo plazo juzgarán por Uds. mismos y podrán percatarse ESTARE con mi atelier de cocina QUINTANA BISTROT, donde Dios me tenga de su mano creando los mejores momentos y los sabores más peculiares para consentirles a Uds. MIS HUESPEDES.

Bon Appétit

