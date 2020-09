Alfabetización y pandemia

Tanmi Tnam

Guatemala es uno de los países que lleva muchos años hablando de alfabetización y parece que no hay esperanzas de cómo eliminar el analfabetismo que padecen miles de compatriotas, o por lo menos disminuirlo ya que el hecho de leer en alguno de los idiomas es importante no solamente para la comunicación escrita puesto que sirve para el análisis de los problemas que tiene el país tal como la permanencia de la pobreza, la falta de fuentes de trabajo, la corrupción en las instituciones públicas, la poca cobertura de los servicios de salud y educación. Un país verdaderamente alfabetizado tiene posibilidades de vivir en democracia, justicia y paz porque cuenta con ciudadanía que lee, cuestiona, propone y construye condiciones de bienestar. En estos días es escasa la información acerca de cuántos guatemaltecos se alfabetizan en el idioma Español y cuántos en algún idioma indígena, qué región del país tiene más analfabetos, cómo está la alfabetización al interior de los pueblos originarios, entre otros datos. En estos días de pandemia, alguien que recién ha iniciado su alfabetización, obviamente le es difícil continuar con un proceso sin apoyo de alguna clase.

Ahora que todo el país está viviendo los efectos del Coronavirus, no se sabe nada qué es lo que está pasando con los esfuerzos de alfabetización, tomando en cuenta que en tiempos buenos y sin pandemia, no es fácil que la población adulta asista a los centros de alfabetización. Esta resistencia a alfabetizarse, se debe a que la gente adulta prioriza la atención a compromisos de orden familiar, facilitar la educación a sus hijas e hijos y atender el trabajo cotidiano que le permite algún ingreso económico. También es motivo para no participar en el proceso de alfabetización el hecho de que los centros no cuentan con recursos que motiven a los adultos a aprender a leer y a escribir tomando en cuenta los problemas que les aquejan en el día a día, el perfil de egreso después del año no logra concretar habilidades en el participante y tampoco significa un pase para mejores oportunidades laborales. Nos imaginamos que este año será de esperar que aumente más el analfabetismo en el idioma oficial.

Muchos guatemaltecos cuentan con alguna información acerca de la realidad educativa de nuestro país. El hecho de que la escuela primaria no tiene cobertura total, propicia que los niños que no asisten a la escuela en estos días, dentro de pocos años serán los jóvenes y adultos analfabetos y entonces el problema del analfabetismo continúa. El perfil de egreso de la primaria con alto porcentaje de problemas en el dominio en lectura y escritura da lugar que en pocos años se vuelve otra vez a ser analfabeto en el idioma Español toda vez que no hay contexto donde aplicar el idioma oficial en regiones de alta población hablante de otros idiomas.

Es necesario revisar las alternativas que tiene el Ministerio de Educación y otras entidades especializadas para atender a la juventud y a la población adulta que ya no puede seguir estudiando en la modalidad escolarizada. La alfabetización permite conocer las causas y efectos de los problemas como la corrupción, la mala calidad de la educación, la poca vigencia de los derechos humanos y colectivos, el maltrato que se le da a la tierra, el mal funcionamiento de las instituciones públicas, la ausencia del Estado en muchas regiones, el acceso a la información pública, la educación fiscal y los derechos políticos y económicos. Así mismo, urge implementar programas y proyectos que apoyen la productividad y los medios de vida de los alfabetizandos.

