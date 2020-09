De visita en París

Sabia que Paris estaría repleto de turistas en el verano, durante el mes de junio de 1961. Pero ignoraba que John Kennedy y Jacqueline iban a estar en Paris durante la misma semana que Emilia y yo. Ni sabia del show aéreo internacional. Todo coincidió con nuestra semana de estancia en la “belle lumiere”.

Tenia reservada desde hacia semanas una habitación en el Hotel Marceau, cuya reservación había sido confirmada días antes del vuelo nuestro. ¡Que fracaso! No hubo manera de convencer al recepcionista que insistía no había habitación disponible. Discutiendo con el fue que me vine a enterar por qué no había ni una habitación vacante en todo Paris. Pensé sobornarlo pero dicen que mas sabe el diablo por viejo….

Llame inmediatamente a mi intimo amigo, Mario (Marito) Harrington, Jr. quien tenia un buen apartamento en la Avenida Franklin D. Roosevelt esquina a los Champs Elysees. Contesto el teléfono su esposa, Vivian.

“Bienvenidos a Paris” “¿Han logrado conseguir habitación para esta noche?” “Marito no ha podido conseguir aquí en Paris para sus colegas. Han tenido que conformarse con estar en hoteles lejísimos de aquí. Pero tu y Emilia están invitados a quedarse aquí con nosotros. ¡Touche!

Mario era uno de los directores del programa de alimentos de las Naciones Unidas y supervisaba varios paises de Africa.

Hablaba con fluidez cinco idiomas. Se había enamorado de Vivian en Viena, Austria, donde Vivian trabajaba clandestinamente con Allen Dulles del servicio de inteligencia en Suiza. Una pareja muy interesante y conocían a Paris como la palma de sus manos.

Vivian, cuanto te agradecemos tu invitación. Mi suegra decía que cuando el grillo canta cerca de casa, la suerte entra por la ventana. Y hablando de suerte, te invito a ti y a Marito a cenar esta noche en le Grand Vefour.

“Ay, hoy rompo la dieta” fue su reacción.

Hice la reservación para las 9:30 p.m. a nombre del Embajador a las Naciones Unidas, Monsiuer Mario Harrington y tuve éxito. Fue una cena alegre, mucho champan y chismes de Marito en cuanto a la reunión entre Kennedy y Kruschev en Viena de la cual Kennedy salió asustadisimo por la actitud del primer ministro Soviético.

Al día siguiente me toco a mi estar bastante asustado. El director de la Societe Industrialle des Tabacs et de Allumettes de Francia, Monsieur DuPont, me pidió que diera una conferencia ante un grupo de técnicos del Monopolio. El grupo era pequeño, no más de 12 personas y, por supuesto, era en francés. El tema era el tabaco de Cuba y la propuesta Reforma Agraria. No había practicado el francés durante aproximadamente dos años y le advertí a Monsiuer DuPont que probablemente estuviese “en peu rouiller” (ferrumbiento).

Pero no quede mal, al contrario. Estuve animado contándoles las discusiones mías con el Che Guevara, que yo le predije el fracaso de la Reforma Agraria para el giro del tabaco si eliminaban o sustituían a los dueños de fincas que tenían experiencia de varias generaciones sembrándolo mientras que los obreros ignoraban las técnicas necesarias. Se asombraron cuando les conté la respuesta que me dio el Che: “Soy Marxista Leninista. No importa si las nuevas generaciones se demoran 40 años en aprender, necesitamos las reformas socialistas”.

Vivian sugirió celebrar mi exitosa presentación con un picnic en les Bois de Boulogne. A Emilia y a mi nos encanto la sugerencia. En una canasta de mimbre pusimos nuestros “baguettes” (flautas de pan francés), lascas de queso Camembert y de Roquefort, dos (no una) botellas de vino tinto y ni me acuerdo cuantos kilos de fois gras. Sentados en la yerba, disfrutando de un día soleado decidimos brindar por Jacqueline Kennedy la que ilumino con su presencia y belleza a toda la ciudad de Paris.

Tuvimos la buena suerte de verla desfilar sentada entre DeGaulle y John Keneddy a pocos metros de distancia de la terraza de Marito y Vivian. Sonrientes y saludando al publico que tanto los admiro.

Adieu Jacqueline. adieu Paris.

