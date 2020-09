Demagogia o politiquería

Políticamente Incorrecta

Estamos viviendo uno de los momentos más complejos y difíciles de la Historia moderna. Teníamos décadas de no estar endeudados como hoy día. El 66% de los 30 MIL MILLONES DE DEUDA está enfocado a 20% en funcionamiento y 46% para pago de deuda. Para inversión es el 33%.

El #Presupuesto2021 por Q99 mil 700 millones contempla Q30 mil millones provenientes de deuda pública. ¿Es decir, nos están endeudando más para pagar deudas? No han ejecutado ni el 54% del presupuesto 2020, y según dijo el Ministro de Finanzas Lic González Ricci, creen ejecutar el 88% para fin de año. O sea, tienen dinero del gobierno anterior, tienen dinero del mega archi endeudamiento obsceno en que nos han metido injustificadamente, y piden otra multimillonada para el 2021. Qué pena, pero difícil no pensar mal. Guatemala al 2019 al menos tenía una buena reputación internacional a nivel macroeconómico por parte de esas agencias que miden el nivel de riesgo para invertir en el país.

Para el ciudadano que no entiende las repercusiones de esta obscenidad de deuda, se lo digiero: Guatemala tiene que tener un nivel de récord de deuda aceptable, porque hay estándares internacionales que nos clasifican como un país competitivo o no competitivo. Guatemala es sabido a nivel mundial, que no tiene certeza jurídica, no existe respeto por la propiedad privada. Hablarnos de atraer inversión así, es mentirnos.

Ricci reconoció, que no existen estudios concluidos para ejecutar los proyectos de infraestructura programados para el 2021. No se asuste si las reparaciones del gobierno anterior a las carreteras y puentes no tienen mantenimiento y vuelven a ser los coladores que eran.

Del Bono Familia, me llegan noticias de ciudadanos de a pié que hay familias que los han recibido dos y tres veces en sus colonias porque los Alcaldes, algunos de los cuales mega corruptos se creen dueños de sus municipios, distribuyen eso como quieren. Hay gente que ha recibido alimentos más de una vez, mientras que los vecinos no han recibido ni una. Y cómo lo dijo un campesino en un vídeo esta semana, les dejo el link, han recibido alimentos en estado de putrefacción.

https://www.facebook.com/watch/?v=364200531284402&extid=ypBhd1lt61LDUntG

Sea cómo sea, la mega endeudada ha resultado ser, al igual que el semáforo y las demás disposiciones, infundadas sea en la ciencia que en las estadísticas. Reflejan una absoluta falta de sentido común, una prepotencia total de gente que ni elegimos para que nos subyugue (como Asturias), y que vemos en El Salvador, para no ir tan lejos, ya terminaron. Allá tienen normalidad, aumentó la higiene que es importante, pero no ha sido la tragedia de repuntes que aquí nos quieren meter con tirabuzón. Dijeron que sería el pico en mayo, luego en julio, luego en agosto, ahora que en octubre.

Estuve en Livingston recientemente y hay mucha gente recuperada, si bien han fallecido personas que ya tenían condiciones de obesidad y otros trastornos. La gente está preocupada porque el turismo es su principal ingreso. Han tenido fallecidos por otras patologías que inicialmente no se atrevieron a curar por no acudir a los hospitales en Barrios y centros de salud. Todo, por el pánico diseminado por los medios y el gobierno.

Lo único que salvará a Guatemala es la certeza jurídica, el Ejército que salga a defender la propiedad privada de todo tamaño en el interior del país, (incluyendo de “los ricos”), y que devuelvan el dinero de los préstamos injustificados para revertir el daño macroeconómico. Sé que no lo harán, porque para mí que el río suena tanto que a lo mejor lleva piedras y por algo no han querido que tome posesión de su cargo el Embajador William Popp, nuevo Embajador de USA para Guatemala. Algo esconden. Me divirtió que el Minex respondiera un Tweet mío con que “hace meses se otorgó” cuando estamos al 11 de septiembre, Popp fue confirmado en el Senado el 6 de Agosto, y el placet no se pide antes de la confirmación. O sea, responden pensando que somos todos ignorantes, que nos van a dar atol con el dedo. Obvio les dije que no los pienso dejar en paz hasta que no publiquen las fotos del Embajador presentando credenciales al Presidente.

Para mientras, el OJ parece sirviente de la Mack y sus delincuentes dirigidos por Gloria Porras. Sin duda, les cala que se les saque sus trapos al sol. Nuestro mini presidente, Miguel Martínez, arremete contra quienes lo critican, con la bendición del presidente. Los zurdos, ahora los veo más divididos, terminaron su luna de miel con el presidente. Dionisio Gutiérrez parece ser el poder detrás del trono del Vicepresidente, y si no es así, dejen de aparentarlo. Defiende al mega corrupto de Odebrecht, el fiscalito Sandoval, a capa y espada. Ataca a Méndez Ruiz, porque le ha sacado todos sus trapos al sol.

Sinibaldi, cual novia de pueblo, ahora es íntimo de Sandoval y del Juez Miguel Angel Gálvez. Se les olvida que los récords de las cárceles son información pública. Se les olvida que hay muchos juristas en GT que ya dijeron que esas reuniones con Sinibaldi a escondidas son ilegales. Es obvio que cocinan su tamal muy bien cocinado y para variar, el paganini de la fiesta seremos todos porque nos hundirán aún más. Daría lo que fuera porque todo esto no salga, por equivocarme, y porque todo sea por el bien del país… pero no lo creo. Y así hablan del Ejecutivo y del Legislativo de atraer inversión y generar empleo. Cómo que no entienden que ya no están en campaña electoral.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: